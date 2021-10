https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Línea directa: el estado de la costanera, falta de luz, peligro en dos ruedas y otros mensajes Los lectores se comunican para dejarnos sus reclamos y opiniones.

Arreglo de luminaria

MARÍA DEL CENTRO

"Sobre calle Urquiza, entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay, se quemó la luminaria de mitad de cuadra. Siendo una avenida muy transitada, con edificios a ambos lados, y una vía elegida por los peatones porque pueden caminar más seguros, sería bueno que arreglen ese foco rápidamente. Muchas gracias por el espacio".

****

Delincuencia y reeducación

MARÍA DEL CARMEN

"Es terrible lo que sucede con la inseguridad en nuestra provincia. Los hechos acontecidos en Rosario, donde mataron a un arquitecto, también las muertes por el narcotráfico, los robos permanentes en todos lados, incluso en nuestra ciudad, es demostración clara y evidente que el poder político, judicial y legislativo no saben solucionar. A mi entender, desde el exterior nos han encapsulado obligándonos a adherir a la premisa de los derechos humanos y otras fórmulas mágicas de defender derechos de los delincuentes, por lo tanto a ellos se los cuida y protege en todos los aspectos. Pero las víctimas tienen que estar a dos metros bajo la tierra sin ningún derecho a que se haga verdadera justicia. Algo está mal desde hace años en Argentina. ¿Por qué no preguntan qué sucede con los delincuentes en las cárceles de Japón por ejemplo, donde se les reeduca con obligaciones que deben cumplir dentro de las cárceles, e incluso trabajar para pagar todos los gastos que realiza el Estado para mantenerlos? Esa reeducación da resultado. Los que salen de las cárceles no vuelven a reincidir obviamente. Pero aquí no. Los presos siempre salen antes de cumplir sus condenas y de reeducación olvídense, salen peores, a volver a delinquir".

****

Peligrosas maniobras en dos ruedas

JORGE

"¿Qué sucede que no hay control de las bicicletas? Es normal y natural que se use la bicicleta, pero también quienes las utilizan tienen obligaciones. Por ejemplo hay calles súper transitadas y hay personas que van de a dos o de a tres a la par, siendo un peligro para ellos y una gran dificultad para el tránsito. Sin embargo, no hay ningún inspector que resuelva eso. Los inspectores siempre están solamente para poner multas. Por lo menos sugiero poner carteles indicadores, tanto sean necesarios para que también los ciclistas se vean obligados a manejarse con cuidado y respeto al tránsito. Nunca he visto una buena indicación en carteles para los que transitan en bicicleta, e incluso los que transitan por el Puente Colgante, donde por ser tan estrecha la calle, deberían ir en fila india, pero no, van de a dos a la par y no permiten que los vehículos los puedan pasar. Esperamos esos carteles. Gracias".

****

El estado de la costanera

MARÍA SOL

"Qué fea está la costanera cercana al Puente Colgante. Algunas farolas tienen sus focos quemados o no funcionan, otras farolas tienen la luz tan tenue que no alumbran nada. Por otra parte, se han salido algunas losetas y he visto gente tropezar al punto de caerse. De noche da pena, una costanera tan hermosa, uno de los pocos lugares que nos quedan para disfrutar en este pueblo grande llamado Santa Fe Capital. La costanera tendría que tener buena iluminación, incluso el Puente Colgante no tiene buena iluminación en su calle, suele estar a oscuras y solo iluminada por esas led de colores que se prenden y se apagan. ¿Habrá alguien de la Municipalidad, o del Concejo Municipal, algún funcionario que haga algo por esta ciudad? Realmente cada día da más tristeza ver a nuestra ciudad involucionar, mientras quienes tienen que hacer algo, están en otras cosas".