Lucas Bernardi renunció al cargo de manager de Newell's y apuntó contra el presidente

Lucas Bernardi, exjugador de Newell's Old Boys, renunció esta mañana al cargo de mánager de fútbol del club rosarino a través de un telegrama enviado a la entidad y una carta abierta en la que sostiene que el presidente Ignacio Astore "no fue claro" con respecto a su permanencia en el cargo.

El rosarino Bernardi, de 44 años, difundió una misiva titulada "Newell's y la verdad por encima de todos", en la que sostiene: "Escribo estas líneas con la intención de dar a conocer cómo se dieron los hechos desde el proceso que me llevó a aceptar el cargo de gerente de fútbol de Newell's hasta el día de hoy, donde me encuentro sin la posibilidad de continuar con el trabajo que comenzamos a desarrollar hace muy pocos meses".

El ex volante leproso asegura que "en primer lugar, me parece importante señalar que cuando fui convocado por la anterior Comisión Directiva para ser el Gerente de Fútbol, en un momento muy crítico de la institución, lo primero que respondí fue con una convicción: sólo asumiría la función con el acuerdo de las distintas fuerzas políticas".

