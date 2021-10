https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.10.2021 - Última actualización - 16:17

16:15

La AFA y el Gobierno de San Juan anunciaron que se pondrán a la venta 25.000 localidades para el clásico correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

El 16 de noviembre Argentina y Brasil jugarán con el 100% de aforo en San Juan La AFA y el Gobierno de San Juan anunciaron que se pondrán a la venta 25.000 localidades para el clásico correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. La AFA y el Gobierno de San Juan anunciaron que se pondrán a la venta 25.000 localidades para el clásico correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas.

Con la gran posibilidad de abrochar por adelantado el pase al Mundial 2022, a la Selección se le viene una doble fecha de Eliminatorias con dos clásicos. Primero, la visita a Montevideo para enfrentar a Uruguay. Y luego, el esperado duelo contra Brasil en el Bicentenario de San Juan, donde los de Scaloni tendrán el apoyo de todo el estadio. La AFA y la gobernación de la provincia cuyana anunciaron este jueves que el aforo será del 100%.



El estadio tiene una capacidad para 25.286 espectadores. Tras el encuentro que mantuvieron Claudio Tapia con el gobernador Sergio Uñac y el Secretario de Deportes de San Juan, Jorge Chica, se informó que se pondrán a la venta el total de las entradas.



El comienzo de la venta de tickets será un día antes del partido. Es decir, el lunes 15 de noviembre, desde las 9. Se llevará a cabo mediante la metodología online, a través de la plataforma Autoentradas, y de manera presencial, en el Autódromo Circuito San Juan Villicum. Los precios todavía no se dieron a conocer.







Lo que sí se informó es que se determinó que para ingresar a la cancha será necesario tener la Aplicación CuidAR actualizada, con el autodiagnóstico correspondiente y con la certificación del Plan de Vacunación contra el COVID-19. Además, dentro del estadio será obligatorio el uso de tapabocas durante el encuentro.



A la espera del fallo por el clásico contra Brasil suspendido, este encuentro será dirigido por Andrés Cunha de Uruguay. Ese mismo martes jugarán Bolivia vs. Uruguay, Colombia vs. Paraguay, Venezuela vs. Perú y Chile vs. Ecuador.