Calu Rivero y Anita Co declararán contra Darthés por el abuso denunciado por Fardin

El juicio comenzará en Brasil el 30 de noviembre. "Mis clientas van a contar sus experiencias con el abusador", sostuvo la abogada de Rivero y Co tras recibir la notificación.

Las actrices Calu "Dignity" Rivero y Anita Co declararán como testigos en el juicio que comenzará el 30 de noviembre en Brasil contra el actor Juan Darthés, quien está acusado de haber abusado sexualmente de la actriz Thelma Fardin en 2009, se informó hoy. "En el día de hoy me notificaron sobre la audiencia que se va a llevar a cabo en la Argentina en relación al juicio que comienza el 30 de noviembre en Brasil contra Darthés por abuso sexual agravado con acceso carnal cuya víctima fue Thelma Fardin", sostuvo a Télam la abogada Raquel Hermida Leyenda, que representa a Rivero y a Anita Co. La letrada dijo que "seguramente en el inicio del juicio hablará primero Thelma y por la tarde las testigos: a las 14:30, Calu Rivero; y a las 16 Anita Co". "Mis clientas van a contar sus experiencias con el abusador", sostuvo la letrada. En 2018, el actor le inició a Rivero una causa por "daños y perjuicios" luego de que ella lo denunciara por acoso sexual. Rivero se había referido públicamente por primera vez de su repentina salida de la novela Dulce Amor, en 2012, en la que ella era protagonista junto con Darthés. En el caso de Anita Co, el actor la denunció penalmente y querelló por injurias porque ella en febrero de 2018 había relatado en sus redes sociales un abuso que sufrió de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira "Gasoleros", pero la actriz fue sobreseída. Darthés, de nacionalidad brasileña, se encuentra en Brasil desde 2019 y el caso, en secreto de sumario completo, fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio aceptado por un magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo. Como los hechos denunciados ocurrieron en Nicaragua, país que no tiene convenio de extradición con Brasil, un acuerdo de cooperación entre ambos países permite que la justicia brasileña lleve a cabo el juzgamiento y cumplimiento de una eventual condena. Darthés también fue denunciado por la actriz Thelma Fardín el 11 de diciembre de 2018, junto al colectivo Actrices Argentinas, En esa oportunidad, Fardín dijo que el actor, que se encuentra radicado en Brasil, la había violado en 2009, cuando ella tenía 16 años y él 45, en un hotel en Nicaragua, adonde habían viajado en el marco de una gira por la novela Patito Feo. Con información de Telam

