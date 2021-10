https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 28.10.2021 - Última actualización - 20:35

20:32

Atentos a las repercusiones de la denuncia realizada por el jugador Juan Davis Ortiz Palacio, de Bandera -Santiago del Estero- a la hinchada del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, la institución sancristobalense habló al respecto, se solidarizó con el jugador y le pidió disculpas por lo sucedido.

Le gritaron "mono bananero" a un jugador Racismo en el fútbol santafesino: Ferro Dho repudió el accionar de la hinchada Atentos a las repercusiones de la denuncia realizada por el jugador Juan Davis Ortiz Palacio, de Bandera -Santiago del Estero- a la hinchada del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, la institución sancristobalense habló al respecto, se solidarizó con el jugador y le pidió disculpas por lo sucedido. Atentos a las repercusiones de la denuncia realizada por el jugador Juan Davis Ortiz Palacio, de Bandera -Santiago del Estero- a la hinchada del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, la institución sancristobalense habló al respecto, se solidarizó con el jugador y le pidió disculpas por lo sucedido.

Por Noelí Rojas



Tras un partido que disputaron los equipos Club Deportivo y Cultural Ferro Dho de San Cristóbal, y el Club Unión y Juventud de Bandera, por el torneo que organiza la Liga Ceresina de Fútbol, un jugador denunció públicamente que recibió insultos racistas durante el partido y confesó que sufrió muchísimo lo sucedido.

El jugador en cuestión es Juan David Ortiz Palacio, quien durante contó que durante todo el partido algunos integrantes de la hinchada del club sancristobalense le gritaban “barbaridades” y cuando le tocó retirarse de la cancha “se le caían las lágrimas” por esos terribles insultos que recibió.

Tras ello, este medio se contactó con la Comisión Directiva del club de la ciudad de San Cristóbal, quien repudió absolutamente esta situación, le pidió disculpas al jugador y a su club, y aseguró que tomará cartas en el asunto con los responsables.

La institución no se hizo la desentendida con el hecho sino todo lo contrario: indicó que los gritos existieron, que vinieron de las tribunas locales, aunque aún no saben si fue una, cinco o 15 personas las que gritaron. Si bien no se pueden hacerse cargo por alguien que insulta desde la tribuna, el club deja en claro que no mandó a nadie a que le grite a los jugadores visitantes.

Consultado por este medio, el presidente de Ferro Dho, Aldo Ojeda, expresó: “El lunes, el director técnico Sergio Bodoira habló con el jugador, le pidió disculpas, se puso a disposición. Nosotros hicimos lo mismo con la gente de Bandera, tenemos afinidad y venimos conversando otros temas porque la intención del club es aunar esfuerzos con los otros clubes y no quedarnos sólo con las reuniones de la liga, queremos que haya un acercamiento con los demás clubes fuera del fútbol y con la gente de Bandera veníamos hablando algunos temas. Ese lunes a la noche yo hablé con la delegada de Bandera, le pedí disculpas y nos pusimos a su disposición, el club Ferro Dho va a esperar que actúe la justicia”.

De esta manera, Ojeda aseguró que buscarán a las personas responsables y se los sancionará con las medidas que correspondan para que esto no vuelva a ocurrir, ni en San Cristóbal ni en otro club, aunque se sabe que los insultos datan desde que existe el fútbol y es muy difícil acabar con la violencia en el deporte.

“Queremos que el o los culpables se identifiquen y caeremos con el peso que el club pueda administrar: si es socio le sacaremos el carnet, le prohibiremos la entrada y tomaremos alguna medida correspondiente y ejemplificadora. No estamos de acuerdo con lo que pasó, nos parece una barbaridad, nos afecta mucho porque nosotros veníamos trabajando mucho en el tema de inclusión, de cuidar todas estas cosas. Históricamente el club siempre tuvo problemas de conducta y de violencia y hemos cambiado a través de estos años en nuestra gestión esa imagen que teníamos para la sociedad y la liga ceresina”.



Club inclusivo



Más allá de lo meramente futbolístico, los integrantes del club sancristobalense se encuentran trabajando muchísimo en proyectos sociales y en mejorar las instalaciones de la institución con gran esfuerzo y por amor al club. Es por eso que estas situaciones ensucian la imagen de un club que se ha levantado después de tantos años de sacrificio.

“Entre las cosas que hicimos fue incorporar el fútbol femenino que no tenía cabida en la ciudad, hace quince días atrás trabajamos sobre una jornada de violencia infantil y maltrato donde el club fue auspiciantes y se hizo en nuestra sede. Este domingo, en otra etapa de lo que es la inclusión en la que estamos trabajando, somos el único club que tiene un equipo de chicos con discapacidad que va a jugar su primer partido en la cancha del Club Atlético Tostado, venimos trabajando un montón el tema y esto nos frustra, nos quita las ganas de trabajar y como lo aplicaba tan bien Fontanarrosa: que un pelotudo que no quiere pagar una consulta al psicólogo porque prefiere gastar $ 300 para ir a insultar y descargarse en la cancha nos joda la vida realmente te quita las ganas de trabajar”, expresó el presidente de Ferro Dho.

En otra instancia de todo lo acontecido, la comisión directiva local también aclaró algunos cambios que decidieron hacer en el último año para combatir la violencia en el fútbol.

“Aprovechando el contexto de pandemia eliminamos lo que es la barra brava que tenía una tribuna detrás del arco sur, la barra no va más porque no hay más entradas de privilegio, si quieren ir a la cancha tienen que pagar una entrada como corresponde, porque más allá del aliento y que los jugadores te pidan el aliento que necesitan nosotros consideramos que son un elemento de un arma de doble filo, sinceramente todos los días trabajamos para cambiar la imagen del club y esto realmente es un bajón”.