Por unanimidad

El Senado aprobó el aumento del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales

La iniciativa impulsada por el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) recibió 50 votos positivos y no registró rechazos ni abstenciones, por lo que fue girada a Diputados para su aprobación definitiva.

Crédito: Prensa Senado de la Nación



Crédito: Prensa Senado de la Nación

Por unanimidad, el Senado aprobó este jueves con media sanción el proyecto de ley que plantea un aumento del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales, con el objetivo de achicar el universo de contribuyentes alcanzados por ese gravamen. La iniciativa impulsada por el senador cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) recibió 50 votos positivos y no registró rechazos ni abstenciones, por lo que fue girada a Diputados para su aprobación definitiva. De acuerdo a la letra final del dictamen aprobado para modificar el artículo 24 de la Ley 27.480, solamente quedarán abarcados por la obligación de tributar por ese impuesto quienes posean bienes con valores superiores a los 6 millones de pesos, lo que representa el triple que el mínimo no imponible actual de 2 millones de pesos. El proyecto original de Caserio -presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda- planteaba que el umbral mínimo fuera de 8 millones pero en conversaciones con el Ministerio de Economía se estipuló que el monto final fuera de 6 millones. pic.twitter.com/L72DBrLIRO — Senado Argentina (@SenadoArgentina) October 28, 2021 La iniciativa señala que de tratarse de inmuebles que tienen uso como vivienda propia por parte del contribuyente, o cuando sean parte de un proceso de sucesión, no estarán alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales cuando los valores sean iguales o inferiores a los 30 millones de pesos. Actualmente ese monto es de 18 millones de pesos. Por otra parte, se modifica "el artículo 27 de la ley de manera tal que la actualización sea automática en diciembre de cada año en función del índice de precios mayoristas a nivel general. Como primer orador del debate, Caserio afirmó que "es insuficiente lo que hoy está computado en tal concepto" ya que el mínimo imponible actual "comenzaríamos a gravar a contribuyentes que no es razonable hacerlo, y es lo que ya está pasando". "Cualquier familia que posea un coche chico y un terreno estaría gravado", explicó, y consideró que se trata de "una cosa injusta". "Es una ley justa, sensata, que ayuda en un momento difícil de la Argentina, donde los argentinos están saliendo de la pandemia, donde se está logrando la recuperación", manifestó Caserio, que estimó que "alrededor de 600 mil personas son las que van a dejar de pagar el tributo". A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado adelantó el voto a favor del interbloque, pero advirtió que "la ley es escasa, no alcanza", al recordar que en la última reforma de este impuesto, en 2018, "en términos reales llegaba a unos 53 mil dólares en ese momento el tope para Bienes Personales", mientras que esta iniciativa "equivale a 30 mil dólares actuales".

