Independiente estrena DT: Alfredo Di Pangrazio

Asumió tras la salida de Mario Pigliacampo, en principio, para dirigir las tres fechas que restan hasta la finalización del torneo. La continuidad es una posibilidad concreta.

Por Javier Díaz

Alfredo Di Pangrazio vuelve a calzarse el buzo de entrenador de Primera División de la Liga Santafesina de Fútbol, luego de su exitoso paso por Ateneo Inmaculada. Este sábado hará su estreno en Independiente de Santo Tomé, donde estará a cargo del equipo mayor -en principio- como interino hasta la finalización del campeonato.

"Fredy" Di Pangrazio se encontraba trabajando en la Quinta división de la institución santotomesina y por pedido del presidente Ernesto Brignone subió al plantel superior "para dar una mano" ante la intempestiva salida de Mario Pigliacampo.

Su misión, según el mismo reconoce, será sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las tres fechas que quedan y luego esperar. Su continuidad es una posibilidad concreta, aunque todo dependerá de una reunión más a fondo con la cúpula dirigencial del club.

"Fue todo muy repentino y se dio rápido porque yo ya estaba trabajando en el club. Me llamó el presidente y me pidió una colaboración para terminar estas fechas que quedan. Trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos posibles para terminar más arriba en la tabla y un poco mejor en el promedio", afirmó el entrenador.

Su debut debía ser el fin de semana pasado ante El Quillá en el Predio "Fraternidad Deportiva", pero se postergó por las condiciones meteorológicas que obligaron a reprogramar la fecha. Tendrá a su cargo de un equipo que a falta de tres partidos se encuentra 14to. en la tabla de posiciones, con 18 puntos producto de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

Independiente era uno de los animadores del certamen hasta el parate obligado por la pandemia. Pero en la reanudación del certamen no pudo volver a su nivel y una sucesión de malos resultados precipitó la salida del DT Pigliacampo.

"La situación no es nada buena porque no cae bien reemplazar a un compañero de trabajo en estas circunstancias no cae bien, pero así es el fútbol", dijo al respecto Di Pangrazio.

De cara al futuro inmediato, señaló que "vamos a caminar despacio y dando pasos firmes. Como dije, la colaboración es por estos tres partidos y después se hablará según lo que pretenda el presidente".

No obstante, está claro que lo entusiasma la posibilidad de seguir una vez finalizado el torneo. "Dirigir otra vez en Primera División es reconfortante, entusiasma y agrada porque te permite competir contra los mejores. Ojalá se pueda hacer una buena labor en estos partidos y empezar a planificar algo importante", expresó.

"En realidad ya se venía haciendo, pero lamentablemente estos traspiés te ponen piedras en el camino. Se viene haciendo un gran trabajo desde hace varios años, ojalá que si nos toca nosotros lo podamos continuar porque este club tiene todo para trabajar bien, debe estar entre los mejores de la Liga", añadió.

Conocedor de la realidad de Independiente, dijo que "hay un caudal de chicos muy bueno, que el día de mañana se podrá aprovechar" y que en Primera "me encontré con un plantel muy amplio, de muy buenos futbolistas y con ganas de salir adelante porque hay un gran sentido de pertenencia".

Por eso, sostuvo que "hay que tratar de volver a estar arriba" y consideró que están dadas las condiciones: "Estos jugadores disputaron la Copa Santa Fe, Copa Federación y las 10 primeras fechas estaba entre los animadores del torneo. Lamentablemente después de la pandemia no pudieron recuperar el nivel, pero confío en que vamos a devolverles la confianza".

Aunque animándose a pensar más allá, se ilusionó con poder replicar en el "Rojo" lo que logró en Ateneo.

"Cuando yo llegué a Ateneo estaba la necesidad de sacarlo de la zona baja de la tabla de promedios y a mí me parecía que con las instalaciones que tenía el club debía estar entre los cuatro primeros de la Liga siempre. Por eso si bien me duele haber perdido la final contra El Quillá siento que nosotros cumplimos, porque nos fuimos al año siguiente y dejamos al equipo tercero", señaló.

"Si se da la continuidad en Independiente vamos a ir por el mismo camino, tratar de poner a Independiente entre los cinco primeros de la Liga y si se da el torneo bienvenido sea, pero me quedaría tranquilo con repetir algo parecido a lo que hicimos en Ateneo", concluyó.

Lo que viene

El nuevo DT necesita sumar puntos y para eso debe completar el torneo con estos rivales: en la fecha 17, visita a El Quillá; en la 18, espera por La Perla y en la 19, cierra el torneo visitando a Unión.