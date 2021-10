La China Suárez volvió al país y se hizo la desentendida cuando le preguntaron por Wanda Nara y Mauro Icardi

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La China Suárez quiso pasar desapercibida en en el aeropuerto, pero no pudo escapar de la prensa.

Eugenia "China" Suárez (29) volvió a la Argentina y, como era de esperarse, en el aeropuerto de Ezeiza le preguntaron por el escándalo que protagonizó con Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28).

Luego de filmar en España una película en la que comparte elenco con Álvaro Morte (46), actor español reconocido por ser El Profesor de La Casa de Papel (Netflix), la actriz volvió al país este viernes 28 de octubre en un vuelo de la aerolínea Iberia que aterrizó a las 14.30 horas.

La China Suárez llevó puestos un barbijo y una gorra que le taparon el rostro casi por completo, y al querer salir por un lado no tan concurrido del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria no se lo permitieron y le indicaron que se fuese por el mismo lado que todos los pasajeros de su avión.

La artista esquivó las cámaras del programa Mañanísimas que conduce Carmen Barbieri en Ciudad Magazine y su reacción ante las preguntas sobre el affaire que tuvo con Mauro Icardi y los posteriores ataques de Wanda Nara fue decir una frase peculiar para hacerse la desentendida.

"Qué calor que está haciendo", declaró la ex Teen Angels ante los trabajadores de prensa, a quienes también les comentó que estaba muy satisfecha con su trabajo artístico realizado en Madrid durante el último mes.

Suárez volvió con sus tres hijos -Rufina Cabré (8), Magnolia (3) y Amancio Vicuña (1)-, pero ellos no salieron del aeropuerto junto con ella, sino con sus respectivas niñeras.

La actriz regresó a la Argentina con muchas maletas y se subió rápidamente a una camioneta para evitar seguir hablando del escándalo por el que fue señalada como la tercera en discordia entre la modelo y el futbolista del París Saint-Germain.

¿La China Suárez se contradijo?

La escueta declaración que brindó la actriz en su vuelta a la Argentina no coincide con la actitud que ella dijo que iba a tener desde que estalló la polémica con Wanda Nara y Mauro Icardi.

María Eugenia Suárez había expresado en su extenso descargo que haber guardado silencio durante mucho tiempo mientras era señalada como la amante de Icardi le jugó en contra, y que a partir de ahora no se iba a callar más.

"No quiero callar más, porque sé que somos muchas las mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa nos juzga”, declaró la China aquella vez en el mensaje donde insinuó que el futbolista del PSG le dijo que estaba separándose de su esposa.

En aquel descargo que muchos dicen que no fue escrito por ella, la actriz que protagonizó Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece, 2019) y Terapia alternativa (Star+, 2021) también deslizó una crítica hacia sus anteriores parejas, Nicolás Cabré (41) y Benjamín Vicuña (42), por cómo iniciaron sus vínculos.

“Siento un dejá vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo la profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio, dejando que me comieran los lobos”, sostuvo.

En ese descargo, la China Suárez no hizo mención alguna de que era amiga de Zaira Nara (33), quien desde el minuto cero se puso del lado de su hermana mayor. Ellas dos trabajan para la misma agencia de modelaje y hablaban constantemente, por lo que se cree no hubiese sido tan difícil saber si Wanda e Icardi se estaban separando o no.