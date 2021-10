https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 29.10.2021

11:08

En el Centro Cultural Provincial Ezequiel Campa vuelve esta noche a Santa Fe



Ezequiel Campa vuelve a Santa Fe con su unipersonal “Cheto y choto”, ganador de la Estrella de Mar 2021 a Mejor Stand Up. Será esta noche a las 21, en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457). Las entradas están a la venta a través de www.boleteria.com.ar, o en la boletería de la sala, de 14 a 20.

De regreso

En su última visita, en abril pasado, Ezequiel le contaba a El Litoral sobre la renovación constante de su espectáculo: “Soy muy obsesivo con muy laburo, y trato de que cada función sea mejor que la anterior; siempre estoy cambiando el material, buscándole mejores chistes, mejores remates. Para mí el material (como le llamamos los comediantes) es algo que tiene vida propia, que son las funciones. Me pasa, incluso en shows anteriores, que en la última función me estoy subiendo al escenario y se me ocurre algo que en los dos años anteriores no se me ocurrió nunca”.

Sobre el momento de poder volver a los escenarios (que llegó con premio, el Estrella de Mar), contaba: “Al principio era con mucho miedo. Por un lado tengo mala memoria, pensaba que no me iba a acordar del monólogo. Y lo otro que me pasaba era el miedo del futbolista que vuelve de una lesión y nunca más puede ser lo que supo ser: ‘¿Mirá si pasa la pandemia y ya no soy un tipo gracioso, o a la gente no le importa lo que tengo para decir?’. Así que estaba muy ansioso. Con el correr de las funciones me fui relajando y rápidamente empecé a sentir que el show está en su mejor momento, porque las funciones están saliendo increíbles: creo que hay muchas ganas de parte de la gente de salir, de divertirse, y eso alimenta mucho el show. Porque el stand up no lo hace solo el comediante: el público tiene un protagonismo especial.

En 2019 también conversó con El Litoral sobre de qué cosas se nutría para sus monólogos: “Creo que la fuente de todo es lo que tenés más a mano. Para mí ese es el secreto, no hay que ir a buscar lejos. Eso termina siendo lo más auténtico y lo que más te fluye. Entonces el humor a mí me aparece en la diaria, con las cosas que hago, la gente con la que me cruzo, las cosas que observo, que leo, que miro. De ahí me nutro. Para mí la comedia es una forma de ver la vida; el stand up es una forma de observar las cosas, y las cosas son las que están a mano; que quizás lo están para otra persona y para mí no. Por ejemplo: si quisiera ponerme a hablar de la paternidad me va a quedar raro, porque no tengo hijos; pero para una persona que está atravesando eso es imposible que su material no se vea invadido por toda esa realidad”.