El hijo del ganador de siete mundiales de la categoría analizó como es su primer temporada al mando del Hass.

Va por sus primeros puntos Mick Schumacher: "Quiero mostrarle a la gente que tengo potencial"

Mick Schumacher está viviendo esta temporada su primera experiencia en la Fórmula Uno y el piloto de Hass analizó como es su adaptación en la categoría "Está yendo bien, me siento cómodo, estoy feliz con el buen trabajo que estamos haciendo como equipo. Estamos construyendo algo más grande, esperando que el año que viene sea mejor".

El hijo del multicampeón ya sabe de las exigencias en el Mundial y subrayó "Estoy aprendiendo a manejar la presión. En F1 la presión siempre está ahí, según el momento, hay diferentes tipos de presión y tenemos un equipo que la sabe manejar muy bien. Como piloto, me siento en el buen camino, tienes la presión de seguir en F1, si no haces un buen trabajo, no tendrás una larga carrera en F1, sí que estoy tratando de hacer lo mejor para mostrarle al mundo lo que soy capaz de hacer con el coche que tengo. Quiero mostrarle a la gente que tengo el potencial de para ser un futuro campeón".

Por últmo Schuchamer afirmó cuales son los objetivos que tiene con la escudería estadounidense "El objetivo es tratar de conseguir puntos, sabemos que sigue siendo muy difícil porque, en estos momentos, no tenemos el coche más rápido, pero trabajamos duro para lograr lo mejor que podamos".

Mick, comparte equipo con el ruso Nikita Mazepin y hasta el momento ninguno de los dos pilotos logró sumar puntos a lo largo del campeonato.

Cabe destacar, que la próxima carrera de Fórmula 1 se disputará el 7 de noviembre en la ciudad de México.