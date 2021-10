https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo expresó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El rubro tuvo una gran recuperación en 2021 pese a todos los inconvenientes por la pandemia. La obra pública pudo trabajar con mayor fluidez, mientras el sector privado tuvo más complicaciones. Se espera un 2022 con mayor actividad.

Un sector importante Pablo Nazar sobre la construcción en la provincia: "Desde noviembre de 2020 tuvimos indicadores positivos de la actividad" Así lo expresó el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El rubro tuvo una gran recuperación en 2021 pese a todos los inconvenientes por la pandemia. La obra pública pudo trabajar con mayor fluidez, mientras el sector privado tuvo más complicaciones. Se espera un 2022 con mayor actividad.

El Foro de Infraestructura y Construcción 2021 organizado por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) delegación Rosario se realizó 20 de octubre pasado en formato presencial y virtual. El intendente de esta ciudad, Pablo Javkin, junto a otros mandatarios del Gran Rosario y la ministra de Infraestructura de la Provincia, Silvina Frana, asistieron al encuentro.





Pablo Nazar, presidente de CAMARCO en la Cuna de la Bandera, habló con Mirador Provincial sobre distintos temas. Con respecto al foro en sí, Nazar comentó: “Estuvo muy bueno. Fundamentalmente porque nos acompañó mucha gente. Si las obras no se planifican para el mediano y largo plazo, estamos corriendo detrás de las urgencias. La infraestructura está pensada para darle servicios, posibilidades para el desarrollo, para el crecimiento y para la mejora de la calidad de vida de las personas”.





-¿Cómo ha sido este 2021 en el rubro? ¿Se ha podido trabajar pese a todos los inconvenientes?



-Pasaron dos situaciones. La obra pública siempre fue actividad esencial y la obra privada no. Se fue habilitando de a poco. A pesar de que la obra pública fue esencial tuvimos muchos problemas logísticos. El problema de que no llegaban los materiales. Hubo fronteras interprovinciales. Un montón de dificultades. Peor la actividad privada que se fue habilitando de a poco. Cinco operarios, 10 y así por superficie, por dimensión de obra y demás. Desde noviembre del año pasado empezamos con indicadores positivos de la actividad en forma ininterrumpida, ha traccionado mucho. La actividad ha ido creciendo y se nota en Rosario y alrededores, también en Santa Fe y alrededores que la construcción ha despegado desde un inicio negativo. No desde el cero. Hemos perdido en estos meses en el país más de 100.000 puestos de trabajo. Y en la provincia de Santa Fe se perdieron 12.000. Estos meses se recuperaron ya 7.000. Crecer tiene sus complicaciones. Crecer significa demandar más recursos, más insumos. Esos insumos que vienen de una economía casi detenida, con recesión se agotan. Hay insumos que no se producen acá que hay que salir a buscarlos al exterior, que tienen un componente importado. Ese componente importado no llega porque está complicado sacar divisas para que ingresen los productos. Eso trae una complicación. Esa es la gran deuda que tiene la política. Cómo ir generando soluciones a este problema. Necesitamos crecer. No hay otra. La economía tiene que evolucionar. Si no tenemos los recursos, se nos va a complicar.





-¿Cuáles son las perspectivas para 2022?



-La actividad privada va a seguir funcionando. La necesidad sumado a las ganas de hacer la actividad privada va a generar mucho. Hubo un presupuesto muy interesante para invertir en obra pública en 2021. Se empezó a mover a partir del segundo trimestre de este año. Hoy hay un buen volumen de actividad. Esperamos que en 2022 lo supere. En 2021 teníamos la incertidumbre y arrancamos tarde porque se demoró mucho. Los primeros meses fueron muy complicados porque los proyectos no estaban terminados. Arrancaron con mucha demora. En el presupuesto que viene, creemos que va a ser mayor y va a arrancar antes de lo que fue 2021. Las expectativas son buenas tanto en lo público como privado.





-¿Cuáles son las obras públicas más importantes proyectadas?



-Hay muchas rutas transversales que unen a los troncales. En materia de infraestructura vial se está haciendo mucho. El tema de la infraestructura hospitalaria, servicios penitenciarios, escuelas. Lo que está faltando que arranque con fuerza es el tema vivienda. El plan Casa propia es darle viviendas a casi todas las localidades. Entonces hay localidades que se licitan muy poquitas viviendas. Ocho, 10. De algún manera, generan actividad en cada localidad. Era para que las viviendas que se construyan tengan servicios. En zonas urbanas. Hacer un barrio de 500 casas necesita los servicios de agua, luz, gas. También los servicios que comprenden el hábitat, que son escuelas, centros de salud. Es muy complejo el tema vivienda, pero creemos que de a poco se va a ir ordenando.





Desde CAMARCO se presentó el proyecto del Consejo de Políticas de Infraestructura a través del gerente de la delegación Rosario. Se lanzará antes de fin de año con todas las instituciones que conformarán el consejo. Es una iniciativa entre las dos divisiones en la provincia, la sur y la norte con sede en la capital provincial, de CAMARCO.