Viernes 29.10.2021

Trabajan para combatirlo Video: impactantes imágenes del fuego en las islas del Delta del Paraná

En plena ola de calor que afecta a varias provincias de Argentina, incluyendo a Santa Fe, volvió el fuego a la zona de islas del Río Paraná.

Desde Protección de la Provincia de Santa Fe informaron que se detectaron focos de incendios a unos 24 kilómetros al este de Rosario y esta misma mañana de viernes fueron allí enviados brigadistas de Santa Fe y de Entre Ríos para iniciar el operativo de extinción.

Hay catorce brigadista de la provincia de Santa Fe y unos diez o doce integrantes de la policía y de bomberos voluntarios de Entre Ríos.

El fuego en la zona del Delta del Paraná había cesado y hacía al menos dos meses que no se percibían incendios desde estas costas.

Roberto Rioja, titular de Protección Civil de Santa Fe, sostuvo ante la prensa que la bajante del río siendo un problema porque complica la llegada de los socorristas “ya que no hay otro medio que no sea aéreo y por eso los operativos requieren más tiempo de organización. Para llegar al lugar se necesita una logística que no es tan simple”.

“El año pasado nos costaba tres o cuatro días armarlos. Ahora ya estamos listos y esperamos trabajar bien. Indudablemente, la bajante, las altas temperaturas, las pocas lluvias favorecen el fuego, pero no caben dudas de que detrás de todo están las manos del hombre, por error o por intención. El juez federal de Entre Ríos está trabajando en el tema y ojalá podamos colaborar”, remarcó el funcionario.