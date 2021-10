Con gol de Funes Mori, Monterrey se coronó en la Liga de Campeones

El Monterrey, con un gol de Rogelio Funes Mori, se consagró campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf por quinta ocasión tras derrotar por 1-0 al América, dirigido por el argentino Santiago Solari.



Los "Rayados" llegaban con una mala racha de cuatro derrotas consecutivas en el actual torneo Apertura 2021, pero a los ocho minutos, Funes Mori aprovechó un error de un defensor rival y sentenciara al arquero Guillermo Ochoa.

👏 Congratulations @Rayados 🇲🇽



🌎 @Concacaf @TheChampions kings 👑



🎟️ Start planning your trip to the #ClubWC 🇦🇪pic.twitter.com/Ruj4pz2wNL