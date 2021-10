Escandalosa separación de Zayn Malik y Gigi Hadid: el cantante habría agredido a la madre de la modelo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La estrella de One Direction negó las acusaciones de Yolanda, quien asegura que en medio de una discusión la pareja de su hija la agredió físicamente

La turbulenta relación sentimental entre Zayn Malik y Gigi Hadid ha llegado a su fin. En un comunicado emitido el pasado jueves, un representante de la modelo dijo a E! Noticias que la joven de 26 años solo se concentra en su hija Khai.

De acuerdo con algunas versiones, la separación de la pareja se debió a la “tensión” provocada luego de que el cantante acusara a Yolanda, madre de Gigi, de filtrar la noticia de su embarazo en 2020. Lo anterior ocasionó una pelea entre ambos, terminando con la denuncia de la estrella de Real Housewives, quien asegura que Zayn la golpeó.

Este último ha negado las acusaciones de Yolanda, afirmando que su intercambio fue simplemente de “palabras duras”. Un testimonio recopilado por la revista People afirmó: ‘Ellos son co-padres. Yolanda, por supuesto, es muy protectora con Gigi. Quiere lo mejor para su hija y su nieta“.

La pareja de famosos sostiene un romance intermitente desde 2015. Cinco años después, en septiembre de 2020, dieron la bienvenida a su única hija. Fuetes afirman que la personalidad de Zayn lo mantiene alejado del ojo público, pues es muy celoso de su privacidad.

Por ello, es probable que la filtración de la noticia del embarazo de Gigi haya sido un duro golpe para él. Una persona le dijo a The Sun: “La tensión realmente comenzó entre Yolanda y Zayn el año pasado cuando sospechó que ella fue la que filtró la noticia de su embarazo”.

“Estaban muy agradecidos por esa privacidad y estaban muy molestos cuando salió. Zayn es una persona muy, muy reservada y, mientras sale con él, Gigi también se ha vuelto mucho más reservada”, agregó.

Por otro lado, las fuentes no descartan que puedan volver a estar juntos en el futuro. Aunque la noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, ha trascendido que la estrella de One Direction y Yolanda siempre han tenido una relación difícil debido a sus personalidades enfrentadas.

Otro testimonio contó a The Sun: “Zayn vive una existencia casi ermitaña, le gusta la tranquilidad, la soledad, el ritmo lento, trabajar en la música; la vida rural / agrícola le sienta bien y han estado viviendo en el rancho por un tiempo. Yolanda siempre ha apoyado mucho e involucrado en la carrera de Gigi y siempre dice que Zayn debería hacer más para apoyarla: caminar por las alfombras rojas con ella, publicar sobre ella en IG, en un momento incluso sugirió un reality show y él se horrorizó.

Esa es la idea de Zayn de una pesadilla. Era casi como si se sintiera culpable, ya que ella siempre insinuaba que la renuencia de Zayn a jugar el juego del mundo del espectáculo estaba frenando la carrera de Gigi”.

Y es que, según TMZ, Yolanda afirmó que fue “golpeada” por Zayn durante un altercado en “algún momento la semana pasada”, y la ex estrella de Real Housewives supuestamente está considerando presentar un informe policial. Malik rechazó las declaraciones de Yolanda en su extensa publicación de Twitter y se refierió a ella como “un miembro de la familia de mi paraja”, ya que expresó su preocupación por cómo las acusaciones públicas pueden afectar a Khai y su entorno en el futuro.

Escribió: “Como todos ustedes saben, soy una persona privada y deseo mucho crear una caja fuerte y privada para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos puedan empujar y separar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no impugnar las afirmaciones derivadas de una discusión que tuve con un miembro de la familia de mi pareja que ingresó a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera hace varias semanas. Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por restaurarnos a un ambiente familiar pacífico que me permitirá ser co-padre de mi hija de la manera en que ella se merece, este ha sido ‘filtrado’ a la prensa”.

Añadió: “Sin embargo, tengo la esperanza de curar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo que es más importante, permanezco alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que necesita”.