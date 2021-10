Agotada: Pampita se largó a llorar en público y dijo que no da "más" de cansancio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La modelo acusó cansancio acumulado y desborde laboral, por lo que tuvo que ser contenida por su equipo antes de una sesión de fotos

La agenda de Carolina Pampita Ardohain explota de obligaciones. Además de la maternidad, la jurado de La Academia de ShowMatch (El Trece) reparte su tiempo en múltiples actividades relativas al mundo de la moda, siempre con su sonrisa radiante. Pero, como cantó alguna vez Pity Álvarez, “todos tenemos esos días en que nos estalla el calefón”.

En el último episodio que se estrenó de Siendo Pampita, el reality show en el que la modelo muestra cómo fue el desarrollo de su embarazo y que se emite a través de una conocida plataforma de streaming, puede verse un momento descarnado en donde la intimidad y cotidianeidad se mezclaron con lo laboral.

El punto más álgido del cuarto episodio de la serie, se ve cómo la conductora rompió en un desconsolado llanto ni bien llega a una locación en la que se realizaría una sesión de fotos, preludio a una intensa jornada laboral. La escena puso en alerta tanto al entorno de Pampita como a sus fanáticos y fanáticas.

Foto: Gentileza

“Dicen que soy muy exigente conmigo misma, pero creo que estoy llegando a mi límite”, se escucha decir a Pampita en off, justo antes de lo que se estaba por ver. El equipo de la producción seguía a Ardohain en su día de trabajo en un momento en el que ella debía estar en un set para llevar adelante la sesión. Pero ni bien llegó a su camarín, para maquillarse y ponerse a punto, comenzó a llorar sin parar.

“Hay algo que pasa con mi cansancio y es que es acumulativo. No doy más. Pero no doy más desde que abro los ojos. Llego a un lugar a la 1 de la tarde en donde sé que tengo que estar doce horas de corrido y trabajando sin parar. Es una sensación de: “¡No puedo más!’”, confesó.

“Entra desbordada”, describió Estefanía Novillo, amiga y maquilladora de Pampita. “Se largó a llorar, la abrazó... Me parte el alma”, agregó. “Estoy muy cansada, de verdad”, repetía Carolina entre lágrimas.

Foto: Gentileza

“No dormí nada la noche anterior. Ya los pies no me dan más, tengo ojeras, estoy agotada, quiero dormir, estoy recontra embarazada... Y me bajó como una presión cuando llegué”, argumentó Pampita ante sus lágrimas. “Soy muy de llorar en camarines, mi equipo lo sabe. Pero como que uno llora, descarga, recicla y empieza de nuevo. La profesión es así: uno es humano, de carne y hueso, pero se quiebra y continúa”, contó. Ante la contención de su equipo, Pampita se tranquilizó y pudo comenzar la sesión programada: “Cuando comenzás, es como andar en bicicleta. ¡Lo hacés de taquito!”, dijo sonriente.

La agenda laboral de Ardohain suele estar muy cargada: además de los compromisos del mundo de la moda, también está al frente de su programa Pampita Online (Net TV) y por la noche cumple con su rol de jurado en La Academia de ShowMatch. Incluso, fue criticada cuando, a la semana de haber dado luz a su hija Ana, retomó rápidamente todos sus trabajos, adaptándolos a la nueva maternidad.

A lo largo de diez episodios, Siendo Pampita va reflejando cada instante de intimidad en el proceso que terminó con el nacimiento de Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán. Desde el primer capítulo al último, los seguidores van conociendo un poco más de la singular vida de la modelo y la acompañan en el camino que emprendió junto al empresario y que culminó con el nacimiento de la beba.