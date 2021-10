https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 29.10.2021 - Última actualización - 16:02

15:59

El municipio declarará tres días de luto y hoy se podría hacer una reconstrucción judicial del suceso. El arrestado ya estuvo en la cárcel por asesinato.

Horror en La Rioja Detenido en España tras asesinar a un nene al que se llevó engañado de un parque El municipio declarará tres días de luto y hoy se podría hacer una reconstrucción judicial del suceso. El arrestado ya estuvo en la cárcel por asesinato. El municipio declarará tres días de luto y hoy se podría hacer una reconstrucción judicial del suceso. El arrestado ya estuvo en la cárcel por asesinato.

Un niño de 9 años fue encontrado muerto este jueves por la noche en Lardero, La Rioja (España), después de que varios testigos afirmaran que habían visto cómo un hombre de mediana edad se llevaba al menor mediante engaño de un parque donde jugaba, detalló la Delegación del Gobierno en La Rioja.

El sospechoso, de 54 años, tiene antecedentes por agresión sexual en 1993, por la que se le sentenció a 7 años de prisión. Y cumplió condena por asesinato y agresión sexual, en agosto de 1998, sentenciado a 20 años y 10 años. En 2020 fue trasladado desde otra prisión al Centro Penitenciario de Logroño y quedó en libertad condicional en abril de 2020 (cumplía la sentencia en 2023).

Hoy amanece Lardero triste y consternado con el suceso ayer ocurrido

Nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares y amigos

Se mantendrán tres días de luto en la localidad

Quedan suspendidos todos los actos programados estos días#DEP #larderoestadeluto pic.twitter.com/K8IxTEjbnz — Ayuntamiento de Lardero (@AytoLardero) October 29, 2021

El hombre fue detenido después de haber sido encontrado junto al menor, que ya fue hallado por una patrulla de la Guardia Civil en estado muy grave e inconsciente y no se le pudo salvar. Las primeras informaciones señalan que el pequeño habría sido asfixiado, aunque habrá que esperar a los resultados de la autopsia.

El Ayuntamiento, dirigido por el alcalde Manuel Santiago, celebrará hoy a las 15 horas un pleno extraordinario y declarará tres días de luto. El consistorio ha hecho público un tuit esta mañana en que lamenta el suceso: "Hoy amanece Lardero triste y consternado con el suceso ayer ocurrido. Nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a sus familiares y amigos. Se mantendrán tres días de luto en la localidad. Quedan suspendidos todos los actos programados estos días".

En una nota del jueves por la noche, la Delegación añadió que, "a las 20.25 horas de ayer, se recibió una llamada en el SOS Rioja 112, que alertaba de la desaparición de un menor en Lardero", municipio del área metropolitana de Logroño, a unos 5 kilómetros de la capital riojana y con más de 11.000 habitantes. Poco después, una patrulla de la Guardia Civil pidió una ambulancia, al encontrar al menor en estado muy grave e inconsciente junto a un varón, que fue detenido y llevado al cuartel de la Guardia Civil en Logroño.

El detenido sigue en las dependencias de la Guardia Civil, a la espera de pasar a disposición judicial. Este viernes se podría hacer una reconstrucción judicial de lo sucedido anoche con su presencia.

Al parecer, una niña dijo que se habían llevado al niño y que era el hombre que también se la intentó llevar a ella hace unos días. La Delegación de Gobierno ha concretado este punto, señalando que el 25 de octubre se denunció a la Guardia Civil que en el Colegio Villa Patro de Lardero un varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que ella no accedió. pero, los datos no permitían identificar al autor o vincularlo con la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares, según la Delegación.

El niño jugaba con otros pequeños mientras su familia estaba en un local cercano. Tras la alarma, se inició su búsqueda y se encontró al pequeño en el interior del portal del número 7 de la calle Río Linares de Lardero, donde vivía el detenido.

El niño jugaba junto al colegio del barrio de Villa Patro. El centro ha abierto esta mañana sus puertas en medio de la conmoción general. La dirección y la ampa pidieron a las familias que los alumnos no acudieran disfrazados, dado que hoy debía celebrarse una fiesta de Halloween, pero las actividades se han suspendido. El niño estudiaba en otro centro de la localidad.

Tras conocerse el suceso, se produjeron momentos de tensión, sobre todo cuando la Guardia Civil y la Policía Local prepararon el operativo para sacar al detenido desde el garaje de la vivienda. Unas 200 personas se concentraron en el lugar y amenazaron con linchar al hombre. Varios de estos vecinos aseguraron frente a los agentes que ya habían advertido de que el detenido había intentado en otras ocasiones llevarse a niños de la zona.

"Nos llamábais locos y solo veníais dos y ahora ha tenido que morir un niño para que vengáis todos a proteger al asesino", dijo una vecina a los agentes.

Diversos vecinos explicaron a los periodistas que en el barrio había "inquietud" por la presencia habitual de este hombre que, habría salido de la prisión en 2020, tras cumplir una condena por el asesinato de una agente inmobiliaria en Logroño en agosto de 1998. Ese crimen ya fue mediático porque el hombre concertó dos citas para ver pisos y en la segunda cita apuñaló a la vendedora repetidas veces hasta causarle la muerte.