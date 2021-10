Línea directa: protocolo en las escuelas; turno en los bancos y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se necesita una mirada amplia

UNA LECTORA

"Quiero plantearles algo a la ministra de Salud y también a la de Educación: ¿no les parece inhumano que los chicos y maestras estén con el barbijo todo el día, con el calor que está haciendo? Ya me contaron de dos nenas se descompusieron por el calor. Mi hija es docente y llega con dolor de cabeza después de trabajar, porque no puede respirar correctamente con el barbijo (respira su propio dióxido de carbono, como todos los que usamos el barbijo; además ella sufre de hipotensión). Digo: si ya las maestras están vacunadas con dos dosis, los chicos se están vacunando, ¿no deberían suprimir ya el uso del barbijo? Es una tortura. Y eso que el calor recién comienza y ya sabemos el verano que tenemos en Santa Fe, y todavía quedan 2 meses de clases. Aparte, muy pocas escuelas tienen acondicionadores de aire y algunas ni ventilador. Además deben tener dispensers con agua buena. Los chicos y maestras deben hidratarse permanentemente y no tomar gaseosas, que además de no ser saludables, les aportan azúcares que les daña la salud y deben comprarlas. Son un presupuesto. Y el agua de los bebederos no es buena. Por favor, sean coherentes y analicen toda esta situación".

Imposible sacar turno

UN LECTOR

"Sumados a los inconvenientes lógicos y el absurdo de que los bancos todavía no tienen atención de persona a persona, inexplicablemente porque la mayoría de las actividades económicas, culturales y sociales están habilitadas casi en su totalidad; desde hace un par de días estoy intentando sacar un turno en el Banco Nación. El sistema está descompuesto, el número de enlace con todo el país, un 0810, para algunas variantes directamente no atiende, para otras desconocen el problema (así como digo: desconocen que haya un problema en el sistema; no están enterados los empleados), entonces yo pregunto: ¿no es demasiado desquicio ya esto? Esto en algún momento se pareció a un país; hoy no sabemos qué anarquía es la que reina en la Argentina. Es una vergüenza. Señor Palazzo: es una vergüenza que su gremio no pida volver al trabajo presencial. Están becados, los están echando. Digo yo: ¿nadie intenta poner un poco de raciocinio sobre estas cuestiones y otras? ¿Por qué los usuarios tenemos que estar prendidos a un teléfono, que no te contesta o que te da opciones incomprensibles y que no se ajustan a lo que uno necesita. Yo no salgo de mi asombro. Estoy esperando que alguien diga: señores bancarios vayan a trabajar y que dejemos este tema de los turnos, de una vez por todas de lado. ¿Es mucho pedir? Están manejando la plata de la gente. Incomprensible. Le agradezco al diario este espacio, como siempre, muy generoso, el único canal que tenemos los usuarios de distintas cosas para poder expresarnos, porque nuestros representantes, los que dice la Constitución, parece que están durmiendo la siesta desde hace varios años".

Convocar a la guerra cuando los enemigos están adentro

ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ

"Escuchando las diatribas incendiarias del alter ego de Cristina y las de Máximo, me trajeron a la memoria las del General Fortunato Galtieri que hasta podrían sonar menos belicosas en virtud de desafiar a una potencia extranjera, de hecho sin perspectiva alguna. La similitud de convocar a la guerra es la misma enfrentando a la sociedad que deberían proteger y gobernar para todos, en aras de mantener la llama de la barbarie encendida incitan con falacias a la violencia, convirtiendo a la Argentina en un campo de batallas sin beneficios para nadie, tener presente 14/ 11 para que estos piromaníacos dejen de cumplir órdenes cínicas, con un discurso para la militancia y otro para el FMI".

Llegan cartas

Veredas en mal estado

DOUGLAS MARTÍ

Con fechas 11 de abril y 5 de octubre del año 2018, 6 de abril del año 2019 y 7 de enero del año 2020, publiqué en la Sección Lectores, el estado de abandono de las veredas donde funciona el Garage Oficial de la Provincia y el local donde ensaya la Orquesta Sinfónica, ambas sobre calle 25 de Mayo al 2200, entre calles Salta y Mendoza. A la fecha las mismas se encuentran sin cambios, en pésimas condiciones y dificultan el tránsito de personas mayores y/o discapacitados, que en gran cantidad transitan por las mismas para cobrar pensiones o jubilaciones en un banco ubicado en la esquina, habiendo presenciado caídas por pérdida de equilibrio, muchas veces con consecuencias lamentables. Ni hablar en días de lluvia donde los pozos que acumulan agua, impiden caminar.

La población quedaría agradecida, si la Municipalidad tomara nota de lo expuesto y actuara en consecuencia, intimando a los responsables a reponer ese tramo o actuara de oficio en caso negativo de acuerdo a leyes vigentes.

Dime cómo piensas y te diré qué tan cerca estás de Dios

CELESTE ESTELA

Una vez un joven estudiante se acercó a un sabio y le dijo: yo sigo tus pasos y pronto seré tan sabio o más que tú. Cumplo con todas las reglas. Me cuido de no hablar de más. Soy muy observador de todo, pero no digo nada que dañe la integridad de nadie… Por esa razón muy pronto te alcanzaré y estoy seguro de que te superaré…

El sabio lo miró con mucho cariño y le respondió: me alegro tanto que cumplas con todas las reglas, que no hables de más, que no dañes la integridad de nadie… Pero dos cosas importantes aún te faltan: una es dominar tu mente, porque por más que no hables, ahí dices muchas cosas que se expresarán en tus ojos y tus actitudes y la otra es la humildad. Sin humildad no podrás ver nunca al Altísimo Dios, porque Él se resiste a los soberbios. La humildad es el camino de los grandes y es la llave que alcanza el cielo

Permanentemente, debemos evaluarnos y prestar atención, para no cometer el error de ser arrogantes ante distintas circunstancias que se nos presentan en la vida. Puedes ser la persona más erudita del mundo, tener muchas condecoraciones, haber logrado varios títulos, pero si eso te ha convertido en una persona soberbia, en lugar de evolucionar habrás involucionado, en el campo de la dignidad como ser humano…

Nunca cometas el error de creerte más que otros. Eso se llama arrogancia y te deja desnudo o desnuda ante los ojos de quienes están despiertos…

Se sumiso o sumisa, no estés esperando que los demás actúen primero. Actúa con humildad y si verdaderamente quieres y amas, demuéstralo en los hechos.