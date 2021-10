Los 61 de Diego Armando Maradona: el cielo está de fiesta, hoy cumple su astro mayor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el primer cumpleaños sin su presencia física. El mundo del fútbol se multiplicará en homenajes y manifestaciones de afecto. Para colmo juegan Boca y Gimnasia, el club de sus amores ante la que fue su última "casa".

Este 30 de octubre es diferente a los demás, no está el cumpleañero, no está Diego Armando Maradona. La última vez que se lo vio públicamente fue hace un año, en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata, en una imagen que preocupó por su estado de salud pero que no fue suficiente alarma para evitar que 26 días después falleciera en medio de un inmenso dolor popular.

Su desenlace desató la polémica por la falta de cuidados del famoso "entorno", liderado por su abogado y apoderado, Matías Morla, y su médico personal Leopoldo Luque.

Maradona siempre fue un ídolo popular. El mismo se definió como tal y se diferenció del concepto de figura pública. Por eso no extrañó que sus seguidores pidieran "la cabeza" de los apuntados.

El velorio en la Casa Rosada, en plena pandemia, reflejó el amor del pueblo. Hinchas de todos los equipos, fanáticos de Boca y de River abrazados y unidos en el dolor, el silencio de la calle desde ese mediodía acompañó el duelo por la muerte del ídolo más popular de la historia de Argentina.

Desde su partida física no paró de crecer su imagen, en murales, en homenajes, en documentales, en conflictos de índole personal y en historias. Tan esperada como inesperada porque Diego acostumbró a todo el mundo a revivir de las cenizas, a romper los límites de la salud y a salir siempre bien parado, pero esta vez no sucedió y por eso lo que debiera ser su cumpleaños 61 se convertirá en una fecha de reflexión y nostalgia.

Si gambeteó la muerte en enero del 2000 en Punta del Este, cuando ingresó a la clínica en estado de coma y con un cuadro de hipertensión y arritmia debido a sus excesos, cómo no iba a gambetear esta vez. Ya no era el mismo Diego, en su corazón anidaba la tristeza por la muerte de Doña Tota y Don Diego, que fueron dos puñaladas que nunca cicatrizaron.

La noticia de su muerte propagó infinidad de homenajes a lo largo del mundo, desde un mural en Siria hasta un santuario en el estadio San Paolo de su amado Nápoles, desde Dubai a Villa Fiorito, desde el diario más pequeño hasta los más importantes del mundo. Homenajes a su altura, estadios con su nombre como el de Napoli y el de La Plata, que se sumaron al de Argentinos Juniors, todo con la pasión y el ritmo acelerado con el que Diego vivió.

Ese pibe de Villa Fiorito se convirtió en un ser eterno, hoy su cara está en todas las remeras, como reza un tema de La Bersuit, y se inmortalizó tanto como su admirado "Che" Guevara, al que se tatuó en su brazo derecho como símbolo de lucha por los derechos de los más débiles.

Este 30 de octubre de 2021 será el primero sin el homenajeado. No habrá saludo en redes. Sólo ausencia. Sólo silencio. Sólo amor y dolor. Todo en un día. Todo a lo Diego Armando Maradona, el ídolo inmortal.

La Liga Santafesina se suma al recordatorio

La Liga Santafesina de Fútbol anunció su adhesión a la resolución de la Asociación del Fútbol Argentino, con fecha 28/10, publicada en el Boletín Oficial N° 6005, en el cual habla sobre el "Homenaje a los 61 años de Diego Maradona".

De esta manera, este sábado 30 de octubre, todos los encuentros que se disputen esta jornada en cada una de las categorías (Primera A, B, Reserva A, B y Femenino) deberán detener el juego a los 10 minutos del primer tiempo para brindar un minuto de aplausos en honor al astro del fútbol mundial.

Todos los homenajes imaginables

Diego Maradona, fallecido el 25 de noviembre del 2020 por una falla cardíaca, tendrá infinidad de homenajes entre los que se destacará el de Argentinos Juniors, con la presencia de glorias del seleccionado nacional y del fútbol argentino.

El evento en el estadio Diego Maradona comenzará a las 19 y durará alrededor de dos horas, según anunciaron desde la organización. La transmisión estará a cargo de DeporTV y la TV Pública.

En principio se jugará un partido de dos tiempos de 15 minutos entre las glorias de la Argentina de 1978, 1986 y otras que compartieron equipo con Maradona. Los confirmados son Sergio Goycochea, Héctor Enrique, Sergio Batista, Oscar Garré, Claudio Caniggia y Oscar Ruggeri, entre otros.

Además se presentarán Los Cebollitas, el equipo que integró Maradona en su niñez y con la que ganaron varios campeonatos. Todos tendrán la camiseta de la Argentina y una leyenda de "Pelusa eterno" en la espalda.

Posteriormente al encuentro amistoso se harán varios shows musicales. Argentinos Juniors dispuso ingreso libre porque "Maradona es del fútbol", dijo el presidente Cristian Malaspina en la conferencia de prensa del martes pasado, y para eso contará con una capacidad del 50% del aforo del estadio del barrio porteño de La Paternal.

Argentinos fue la casa de Maradona desde el primer día, pero Boca, el amor en vida, ya preparó en sus plateas un distintivo con leyendas como "Diego eterno" para lo que será el encuentro con Gimnasia y Esgrima La Plata, el club que dirigió el astro hasta el día de su fallecimiento. Precisamente contra Boca y en La Bombonera fue el último encuentro de Maradona con el público en un estadio, el 7 de marzo de 2020, cuando Boca salió campeón, antes del período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Lo de Boca se dará en el marco del reconocimiento de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), que frenará todos los partidos en el minuto 10 del primer tiempo en conmemoración a su figura.

En esa línea, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elaboró cintas de capitán alusivas a Maradona para que se lleven en todas las categorías durante los partidos del fin de semana. Las mismas serán celestes y blancas, con la cara de Maradona.

Además, la Liga Profesional diagramó una serie de acciones que tendrán como epicentro un minuto de aplauso que se realizará a los 10 minutos de iniciado cada encuentro.