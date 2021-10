Falcioni y un futuro de incertidumbre

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El DT del "Rojo" se refirió a lo que viene en uno de los clubes grandes de nuestro país. "Considero que el trabajo fue bueno en todos los aspectos", analizó. Además, el "Rolfi" Montenegro será el asesor deportivo de la institución.

El entrenador del equipo de Avellaneda, Julio César Falcioni, se refirió a su futuro en el club, que tendrá elecciones en diciembre, y aseguró que a su entender "el trabajo fue bueno en todos los aspectos" durante su etapa en el "Rojo".

"Creo que en el momento de la competencia nunca es tiempo de hablar de futuro, me gusta hablar del presente. Yo digo que trabajo a lo largo de un año y eso no se condiciona por clasificar o no", dijo Falcioni en declaraciones radiales. Y agregó: "Considero que el trabajo fue bueno en todos los aspectos, arreglamos un montón de cosas que fueron importantes para un funcionamiento progresivo de los jugadores. Cuando haya elecciones y cuando el club tenga autoridades nuevas, decidirán qué será lo mejor para Independiente. Tengo la tranquilidad de haber trabajado y la dirigencia actual sabe todo lo que hicimos para beneficio de la institución".

Falcioni se recupera de un cuadro de neumonía leve que lo marginó de la cancha este lunes en la victoria de Independiente ante Unión de Santa Fe y que también podría impedirle estar presente frente a Newell's. "Hemos tenido un año muy bueno, por la proyección de jugadores que vamos teniendo. Sobre todo, por el trabajo del día a día. Hemos ayudado a repotenciar a jugadores y que algunos con buen nivel sean vendidos, como (Alan) Franco y (Sebastián) Palacios. Las necesidades del club hicieron que así fuera en ese momento y que el club tenga un respiro en la parte económica", prosiguió el DT.

En tanto, continuó: "Haber llegado a la semi del torneo pasado y estar en la pelea casi permanente, más la posibilidad de entrar en Copas, hacen que el trabajo haya sido bueno".

Por otra parte, el entrenador habló de la designación de Daniel "Rolfi" Montenegro como asesor deportivo en el club al menos hasta fin de año. "Todo este tiempo ha estado con nosotros, ha entrado al vestuario, está en la utilería, está con los jugadores, está con nosotros. Si él asume como manager tendrá que tomar decisiones de acuerdo con la responsabilidad que le dé el club, tengo diálogo y una buena relación con él", respondió Falcioni.

Por último, finalizó: "Siempre lo que pretendemos es lo máximo, esperemos poder sumar en estos partidos para entrar a la Copa Libertadores. Hoy tenemos un posicionamiento en la Sudamericana, pero para poder entrar a la Libertadores debemos seguir sumando".

El "Rolfi", asesor deportivo

Daniel "Rolfi" Montenegro fue oficializado como asesor deportivo de Independiente hasta diciembre de este año, cuando se realizarán las elecciones en el club de Avellaneda, e inició sus tareas en su nueva función.

El ex enganche de 42 años se reunió con el presidente Hugo Moyano y luego participó de la renovaciones de los contratos del marcador central Ayrton Costa, el extremo izquierdo Gastón Togni y el mediocampista Juan Román Zarza hasta fines de 2023.

"Voy a asesorar, ayudar y colaborar. Independiente está en un momento donde se necesita que se colabore y voy a dar una mano para resolver temas hasta diciembre. Nada de hablar de política, nada de nada, sólo pienso en ayudar y colaborar en estos dos meses que quedan", manifestó Montenegro en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

En esa línea, agregó: "Siempre hablando de temas futbolísticos, en los otros temas no me meto, se los dejé en claro. Es un momento difícil, con elecciones de por medio, pero sí quiero ayudar en lo futbolístico y donde ellos necesiten".

No obstante, el ex jugador del "Rojo" expresó su deseo de continuar más allá de fin de año, pase lo que pase en los comicios del club. "Tengo este tiempo para ver cómo está todo. No sólo Primera, sino también las Inferiores. Es un tiempo para ir analizando todo para el día de mañana, si ven que el trabajo de uno es útil, poder seguir, esté quien esté", señaló el "Rolfi".

Y remarcó de forma tajante: "No soy partícipe de las elecciones, ellos lo saben. Si fuera de esa manera, me postularía para un puesto. No es mi idea, sólo pienso en ayudar, nada más, y ellos lo entendieron de esa manera, No me metí en política nunca y nunca lo voy a hacer".