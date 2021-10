https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Será el quinto partido de Munúa como entrenador de un equipo que, bajo su tutela, debió conseguir más puntos de los que hasta ahora logró. El equipo no está definido y lo va a esperar a Brítez.

Este domingo, a las 15.45, recibe la visita de Rosario Central en la avenida... Unión, decidido e ilusionado como dice su DT

Quizás en las palabras de Gustavo Munúa se pueda encontrar la mejor carta de presentación para lo que se espera de Unión en el encuentro de este domingo a las 15.45 ante Rosario Central. "Tengo una idea clara de la formación del equipo, estoy analizando alguna situación hasta el último momento, voy a esperar. Del esquema táctico no voy a decir nada, no puedo dar pistas", dijo el técnico uruguayo, seguramente apuntando a la recuperación de Emanuel Brítez.

"Es una lesión con idas y venidas, lo voy a esperar hasta último momento. Al equipo lo veo muy fuerte, con muchísima decisión y con muchísima ilusión de conseguir objetivos importantes. Estoy deseando que la suerte juegue a favor nuestro. Los futbolistas la están buscando. Yo al equipo lo veo bien y en un punto alto de confianza", señaló, poniendo énfasis en la evolución que él observa, no sólo en lo futbolístico sino en lo mental.

"Aparte, hay una situación que hablamos mucho, tenemos muchas ganas de regalarle una victoria a nuestra hinchada, sabemos que los rivales juegan, respetamos muchísimo a Central, será un rival duro y queremos ganar en casa", expresó Munúa, que hasta ahora no pudo conseguir los tres puntos en los dos partidos que jugó en Santa Fe, ante Platense en su debut y frente a Racing, en un partido que merecía ganar, que se lo empataron y casi lo pierde.

"Central es un equipo dinámico, vertical y si se encuentran cómodos en la cancha te hacen sentir el rigor y asumen la iniciativa. Es un buen rival. Me gusta competir ante esta clase de rivales y como dije, el equipo está fuerte, se viene trabajando bien y veo muy ilusionados a todos los chicos", dijo el técnico tatengue.

Uno de los temas de los que se habló mucho es del clima. Hace calor en Santa Fe y no cambiarán las condiciones, al menos según lo que expresa el servicio meteorológico, antes del domingo. "Del tema climático, lo que puedo decir es que no es lo ideal para ninguno. Se trata de adaptarse lo mejor posible, estamos acostumbrados a estos calores que se empiezan a venir, pero no deja de ser una situación incómoda. Hablamos sobre eso y vamos a intentar enfrentar de la mejor manera a ese factor".

En cuanto a Blandi, está claro que sigue sin encontrar su mejor forma física. Y lo señala Munúa en sus declaraciones: "Blandi viene mejorando, se está fortaleciendo y lo estamos llevando de menos a más. No queremos que tenga ninguna recaida, después de estos dos partidos viene un paráte y vamos a analizar todos los escenarios para que pueda dar todas las garantías desde lo físico".

Pasaron cuatro partidos, con un triunfo, un empate y dos derrotas desde que se inició su ciclo: "El análisis lo vengo haciendo desde antes de llegar y partido a partido. En estos cuatro partidos ya se va reflejando parte de la idea de lo que queremos. Me gusta mucho la determinación que están mostrando los futbolistas, hay cosas por mejorar que no las voy a decir pero se hicieron muchas cosas bien. Y también hicimos méritos para obtener más puntos en estas cuatro jornadas. No tenemos ninguna duda de que si no nos desviamos del camino tendremos más posibilidades de conseguir victorias".

El Cuqui Márquez se esfuerza para tratar de capturar una pelota aérea. ¿Seguirá en el equipo o le llegará el turno a García?Foto: Télam.

En cuanto al objetivo copero que persigue Unión, dijo que "de reojo miro la tabla de las copas, pero quedan muchísimos puntos en juego y cuando nos acerquemos al final lo miraré más detenidamente. Hoy lo único que quiero es ganar el partido de este domingo".

Unión tiene menos puntos de los que realmente merece desde que llegó este técnico. Pudo haber ganado el partido con Racing, no mereció la derrota ante Independiente y también pudo conseguir un empate con Platense. Se le escaparon posibilidades de sumatoria y algo puede entenderse desde la juventud e inexperiencia de muchos jugadores. Ante Independiente armó un mediocampo muy juvenil, con Machuca y Gastón González por los costados, más Nardoni y Roldán por el medio.

Si se recupera Brítez, es muy posible que se repita gran parte del equipo que jugó ante el Rojo en Avellaneda. ¿Seguirá Márquez o habrá alguna chance para García?, es una de las preguntas que estará también rondando por la cabeza del entrenador. Quizás también Portillo tenga la chance de jugar, ya sea como defensor si es que Brítez no llega o por allí tenga alguna chance de ir al mediocampo. Pero se estima que no habrá otras modificaciones en un equipo que, insistimos, no viene jugando mal y mereciendo más puntos.

Reserva

Unión y Rosario Central empataron 0 a 0 en el partido de reserva. Unión alistó a Gonzáles; Werro, Paz, Pablo Calderón, Balbo; Sanz, Daniel Juárez, Gastón Comas, Macies; Del Blanco y Lazzarotto.

El Kily imagina un partido friccionado

Cristian González no confirmó el equipo que el domingo visitará a Unión en Santa Fe. Planteó que las dudas pasan por saber quiénes serán los reemplazantes de los suspendidos Emmanuel Ojeda y Gastón Ávila. Y también advirtió que aguardará por Emiliano Vecchio.

De todos modos, probó un once pensando en la visita al Tatengue. En ese equipo, el paraguayo Ricardo Garay ingresó en lugar de Ávila, Julio Luques sustituyó a Ojeda y Leandro Desábato cubrió la vacante de Vecchio.

En este escenario, los que podrían estar desde el arranque el domingo por la tarde frente a Unión en la ciudad capital de la provincia serían: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Garay y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Luques, Desábato y Francesco Lo Celso; Lucas Gamba y Marco Ruben.

Las declaraciones del Kily sobre el probable equipo para jugar ante Unión estuvieron en consonancia con lo hecho en el ensayo de este jueves. Después de eso el DT empezó a desmenuzar lo que son las posibles variantes. "Los cambios son los que tenemos que hacer por las suspensiones de Ojeda y Ávila, pero no mucho más. Ya probamos algunas cosas, pero tenemos que armar lo mejor posible porque vamos a enfrentar a un rival directo en la pelea por las copas", señaló el entrenador auriazul.

Para definir el equipo que jugará el domingo en Santa Fe, resta saber cómo evolucionará Vecchio de la molestia muscular que padece. Y tampoco hay que descartar que el Kily decida darle una chance desde el minuto inicial a Michael Covea. En caso de que el DT incluya entre los titulares a Vecchio o al venezolano, dejaría el once uno de los dos volantes centrales: Luques o Desábato.

El que seguiría entre los relevos, antes titular, es Diego Zabala. El volante uruguayo, ex Unión, luce bastante recuperado de la inflamación que sufre en la planta del pie derecho. Pero el Kily lo mantendría en el banco, como ocurrió en el partido anterior frente a Racing, en el que Zabala ingresó en el segundo tiempo.

Distinta es la situación de Alan Marinelli. El volante ofensivo aún no se recuperó de la talalgia (inflamación en el talón) que padece en el pie derecho. Por esa dolencia, Marinelli no estuvo a disposición el último sábado, cuando Central derrotó a Racing en el Gigante. Y tampoco lo estará de cara al partido de este fin de semana ante Unión.

Otro ex Unión, Lucas Gamba, habría recibido un ofrecimiento para renovar su contrato con Rosario Central por tres años más.