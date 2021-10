https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.10.2021

Garra, corazón y goles

Comenzó la Liga de Desarrollo Conmebol Femenina Sub 14

Alianza Costera de Cayastá derrotó en un partidazo 4 a 3 de Newell´s Old Boys de Rosario. Tremendo rendimiento de Camila Acevedo, autora de 3 goles

Alianza Costera. Este gran plantel venció a Newell´s de Rosario. Crédito: Gentileza

En la previa, Newell´s sonaba a rival muy difícil. En la cancha lo fue. Pero hubo momentos de alto vuelo futbolístico, desplegado por Alianza Costera, que en varios pasajes del encuentro logró sacar 2 goles de diferencia. Newell´s, fue el primero en generar peligro. Sólo 3 minutos se jugaban, por la banda derecha, todavía en su propio campo, Flores metió el pase en profundidad para Rojas. La defensa de Alianza fue sorprendida en línea y la centrodelantera partió habilitada. Luego de trasladar varios metros por el carril central, abrió juego por la izquierda para Graziano, dejó en el camino la marca de Eberhardt, e ingresando al área, remató desviado. Pero a los 7 respondió Alianza. Un rechazo de Carrizo derivó en el pase a Miere, que ganó metros por la izquierda y limpió mediante gambetas a 3 jugadoras de Newell's. Posterior pase a Camila Acevedo y el remate de la goleadora -que llegó hasta el vértice izquierdo del área- se fue muy cerca del ángulo superior izquierdo. Si se busca un defecto en el rendimiento de Alianza Costera, es que se escalonó mal en defensa. Eso le permitió a Newell´s, poner a los 9, justamente a su número 9, mano a mano con Baumgartner, que obligada por la presión de Rojas, debió salir afuera del área para rechazar el balón. Pero el ida y vuelta de llegadas alternadas iba a tener su premio para Alianza a los 13. Lateral sobre la banda izquierda, pelota en profundidad para Camila Acevedo, que ganó la raya y fue cerrándose, trazando la paralela con la línea final. Progresó en velocidad y definió entre el palo y la arquera Curbelo, para meterse y transformarse en el 1 a 0. Un minuto más tarde, el que ahora aprovechó el mal escalonamiento defensivo fue Alianza. Leiva ganó en velocidad por la izquierda y remató, encontrando a Curbelo bien parada junto al palo derecho y salvando con sus piernas. Pero Camila Acevedo tenía más jugadas en su repertorio. Recuperó en tres cuartos de cancha, ganó en velocidad y dejó 3 rivales en el camino, culminando la definición al picarle el balón a Curbelo, para poner el 2 a 0. Acevedo estuvo a punto del tercero a los 29. Recibió de Carpineta y escapó a pura velocidad por la izquierda; ante la salida de la arquera, intentó definir al palo opuesto, pero la mandó afuera. Así terminó el primer tiempo, con una imagen sólida y una victoria indiscutible sobre el conjunto rosarino. De ida y vuelta Newell´s, obligado a intentar revertir el resultado, salió más adelantado. Lo que dejó al descubierto la fragilidad defensiva de Alianza. A los 2 llegó el descuento leproso. Córner desde la derecha, falla Baumgartner en el corte del centro -la pelota la supera- , también falla Carpineta en el rechazo, y la que no falló fue Lucía Berlén, que aprovechó los yerros defensivos para poner el 2 a 1. Baumgartner volvió a fallar en la contención de un balón, pero en el afán de convertir por parte de Newell´s terminaron cometiendo infracción. Alianza tuvo el tercero a los 6. Recuperación en tres cuartos, Carpineta que desborda por izquierda y manda el centro pasado que Gisela Leiva, al lado del palo, conectó y la mandó afuera. A los 7, Alianza volvería a tomar ventaja de 2 goles, con tanto de quien fue la figura del partido, Camila Acevedo. Tiro libre desde el círculo central, domina en el borde de la medialuna Carpineta, que de taco habilitó a Acevedo, que definió ante la salida de Martina Díaz -la eludió en su carrera- y el partido 3 a 1. Pero Newell´s no se dio por vencido. Córner desde la derecha, despeje a medias, Carpineta pierde en la salida al borde del área con Lucía Cardozo, pase atrás para Bidondo, floja reacción de Baumgartner y el partido 3 a 2. El partido era de ida y vuelta, Alianza en ofensiva siempre tenía un plus para entregar; pero Newell´s no se quedaba atrás. Era un partidazo y a los 22 llegaría el cuarto del conjunto de Cayastá. Tiro libre desde la izquierda, centro al área chica, Carpineta que no puede conectar, Díaz que despeja corto, intento de remate y mano de una defensora de Newell´s, sancionada por Soledad Hernández. Carpineta definió abajo junto al palo derecho y el partido 4 a 2. Camila Acevedo a punto estuvo de marcar 4 goles. Tiro libre desde la izquierda, centro que se fue cerrando y el travesaño salvó a Newell´s del quinto. Ya en tiempo adicionado, llegó un nuevo descuento de Newell´s. Córner desde la derecha, la arquera Sanabria falla en el despeje, la pelota sigue su trayectoria, pega en el palo izquierdo e ingresa. Soledad Hernández decidió otorgarle el gol a la ejecutante Pilar Sabransky y Newell's ya en el quinto minuto adicionado, conseguía un nuevo descuento. Sólo quedó tiempo para el minuto que volvió a adicionar Hernández y el pitazo final desató el muy merecido festejo de las chicas de Alianza Costera, que ahora pasarán a disputar la etapa nacional del torneo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

