Cumplió el trabajo de volante central en el equipo que hizo historia cuando con Juan Carlos Lapalma consiguieron el torneo liguista. Después marcaron un renglón importante en la participación en el torneo del Interior y ahora, como es profesional y su trabajo le lleva muchas horas del día, se dedica al futsal y lo disfruta con la misma intensidad, pero con menos obligaciones.

Futsal, la otra propuesta Manuel Méndez, el todoterreno en campo reducido

Este deporte es uno de los que ha crecido más rápido en el mundo. Muchos lo utilizan como una herramienta de desarrollo para jóvenes futbolistas y en otros casos para jugadores que ya no practican la actividad oficial en cancha del tradicional o fútbol 11, tanto de en ligas oficiales, el juego profesional o el amateur. Esto porque se juega con un balón más pequeño y pesado, por lo que promueve el control, toque y pases.

Para hablar de este deporte, es bueno conocer la historia del fútbol sala. Esta disciplina también llamada fútbol de salón o microfútbol es un deporte que nació en el siglo XX en Uruguay. Es una variante del fútbol tradicional, retiene algunos elementos de este, pero también añade reglas específicas que son muy distintas al que se juega habitualmente.

Manuel Méndez, quien fuera jugador de la La Salle durante muchos años y que consiguiera el título Apertura con el plantel que dirigió Juan Carlos Lapalma en el 2013, dejó el fútbol de cancha grande para disfrutar del juego reducido.

-El tiempo de dedicación o los años de juego en cancha grande te llevaron a jugar futsal. ¿Cómo se vive el presente?

-Sí, es menos la responsabilidad en los entrenamientos. El tiempo no es el mismo. El trabajo de cada uno lleva a tomar decisiones. Dejé el fútbol en cancha grande para dedicarme al futsal y eso me permite tener más tiempo para mi actividad personal.

-¿Hay mucha diferencia?

-Sí, claro. Es abismal la diferencia. Es otra cosa. En La Salle se trabajaba como un equipo casi profesional y acá es más tranquilo. Los días previos a los partidos de futsal no son lo que eran los partidos por la Primera División de la Liga Santafesina. Antes se concentraba, se hablaba todo el tiempo sobre el partido que vendría después del que jugabas un sábado. Hoy, es el día a día, el momento, y también se disfruta.

Manuel Méndez. El volante que todo lo pudo. La Salle, su segunda casa, le permitió llevarse el premio mayor: un campeonato y toda la felicidad de un deporte que ama como pocos. Foto: Gentileza

-El club se está armando con chicos de corta edad y eso se ve en los encuentros de futsal, ¿Pasa por ahí, trabajar desde la canteras...?

-Sí, no hay secretos. Los niños deben empezar desde muy chicos con el deporte que más les gusta. En éste caso es futsal pero entiendo que debe ser para todas las actividades por igual.

-Hoy, los tiempos no son los mismos. ¿Cómo te organizas para seguir jugando?

-El tiempo lo hace uno mismo cuando le gusta la actividad deportiva. Cuando jugaba y era estudiante universitario, me las ingeniaba para no faltar a las prácticas, después empecé a trabajar y ya los horarios son lo mismo.

-¿Se pueden hacer la dos cosas?

-Sí, yo soy de los que piensa que se puede jugar y se puede estudiar, después trabajar también. Todo es cuestión de organización, de tratar de hacer bien lo que estás haciendo en ese momento.

-¿Te acordas de aquel momento cuando ganaron el campeonato en San Justo ante Sanjustino?

-Claro, como no me voy a olvidar de ese momento. Fue lo máximo que me pasó con el club. es la camiseta que amo y defiendo a muerte. Ese día fue único, perdíamos por 2 a 0 ante Sanjustino y lo dimos vuelta con un 3-4 histórico, único, inolvidable.

-Ese día, en San Justo, demostraron que el sentido de pertenencia es único y no se negocia ¿Fue así?

-Claro, siempre fue un grupo de convicciones fuertes y cada uno tuvo y tiene un sentido de pertenencia porque la mayoría nos formamos en ese colegio y amamos ese club porque ahí fuimos creciendo, dimos los primeros pasos en el deporte y llegamos a la gloria, lugar donde todos quieren estar, y no siempre se consigue.

-Y Juan Carlos Lapalma... ¿Quién fue, o quién es para ustedes?

-Es un fenómeno. Un gran DT, una amigo del grupo, un tipo que supo enseñar lo que la vida le dio como herramienta adentro de una cancha. Con él logramos el título y después fuimos por más en el torneo del Interior. Hay personas que te dejan una enseñanza y Juanca es uno de ellos.

-Y Sebastián Luque...

-Otro grande de verdad. Seba se quedó con nosotros cuando podía haber jugado en otro club, en una categoría superior. Sin embargo nos eligió a nosotros, por eso festejó y se emocionó el día del título en San Justo. Es un tipo humilde y gran persona. Además, que puedo decir lo que fue como jugador, por favor....