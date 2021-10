https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.10.2021

9:16

El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas describió cómo es el proceso que va dejando sin medios ni contenidos a las localidades. Un fenómeno que se suma a la "fiscalización inhibitoria" desde el poder.

Entrevista a Daniel Dessein, titular de Adepa La libertad de prensa en disputa entre la desertificación y la grieta

Prohibición de acceso periodístico a actos oficiales, "observatorios" que inhiben la libertad de prensa, amenazas como las de Mario Ishi de "levantamiento contra los medios", acusaciones como la de Máximo Kirchner a los medios como "caldo de cultivo...".

Daniel Dessein asumió hasta 2022 como presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El abogado y presidente del directorio de La gaceta de Tucumán habló con El Litoral, luego de presentar los desafíos que la libertad de prensa enfrenta en el país, ante los poderes locales y frente a fenómenos tecnológicos globales.

- Cuando habla de "observatorios inhibitorios" de la libertad de prensa, ¿a qué se refiere?

- Es una referencia general pero también se apoya en lo que hubo en la Argentina como el observatorio en el marco de la Defensoría del Público, que generó mucho ruido. Nos expresamos nosotros y la Asociación Interamericana de Prensa. Se arma una estructura de fiscalización desde el Estado: los gobiernos y los espacios de oficialismo que deben ser fiscalizados por los medios de comunicación, invierten los roles. Eso tiene efectos inhibitorios independientemente de que tengan capacidad sancionatoria.

Es una afectación potencial a la libertad de expresión, pero además en este caso con capacidad de aplicar sanciones de manera indirecta. Nos parece muy simbólica la presencia del poder que busca revertir el deber de la rendición de cuentas, la exposición pública que debe tener todo espacio gubernamental, generando estos intentos de amedrentamiento indirecto a la labor de la prensa en general y de algunos periodistas en particular.

- El discurso del 'no odio' y la institucionalización del Nodio, ¿se pueden inscribir en esta línea?

-Es eso, pero no exclusivamente. Lo del Nodio fue cuestionado a muchísimos niveles de la vida civil en la Argentina. Pero sobre todo el intento de establecer mecanismos de fiscalización inhibitoria, que es lo que queríamos manifestar con esa expresión.

- Las "normativas asfixiantes", ¿cuáles son hoy en la Argentina? Las señaló en el informe semestral de Libertad de Prensa de Adepa.

- Nos referimos a los mecanismos de censura sutil o indirecta. Siempre en materia de libertad de expresión estamos atentos a los atentados ostensibles, los atropellos directos, la persecución directa a periodistas, las clausuras de medios. Pero hay estrategias que son más solapadas, que van por el lado económico. Tratan de condicionar, apremiar o castigar con el flujo de recursos del Estado a los medios de comunicación. O se genera algún tipo de dificultades en el acceso a ingresos del sector privado. Por ejemplo la ley de etiquetado que prohibe alguna publicidad y afecta de manera indirecta a la libertad de expresión, la sustentabilidad de los medios. Hay normativas en el plano fiscal que a veces no parecen tocar de manera directa a los medios de comunicación pero los tocan. Como sabemos la independencia editorial, de los medios, está íntimamente vinculada a la autonomía económica. Cuando los medios no tienen recursos suficientes para generar periodismo de calidad y sobre todo para enfrentar poderes políticos y económicos, en definitiva para cumplir adecuadamente su labor, se pone en riesgo ese rol fundamental que tiene la prensa en la sociedad.

- Habló de la migración publicitaria a las plataformas, que son en su gran mayoría multinacionales.

- Hay una aceleración en el modelo de negocios de los medios de comunicación y en la economía en general, por la presencia de nuevos jugadores, básicamente las grande plataformas tecnológicas que han hecho que la publicidad -en el caso de muchos medios es la fuente exclusiva de sustentabilidad que tienen, y en todo el resto es una fuente muy importante- haya cambiado de manera radical en los últimos años. En 2007, de la torta publicitaria global -todo los valores que ponen los anunciantes en el mundo para promocionar sus productos- el 40% se lo llevaba la televisión, el 30% los diarios, el 12% las revistas y solamente el 5% internet. Hoy más del 50% de toda la torta publicitaria se la lleva internet y los diarios pasaron al 6%. La televisión cayó y vemos claramente cuán rápida y fuerte fue esa migración. El porcentaje de nuestros ingresos es extraordinariamente inferior a lo que fue y ese es un fenómeno al que hay que prestarle atención. Buena parte de esa captación de publicidad se hace con el uso de contenidos generados por terceros, en este caso medios de comunicación, cuya capacidad de lucro se encuentra en las empresas tecnológicas que son multinacionales que afectan a los medios. Cuanto más chicos y locales, más afectados están sus ingresos. Ahí se juega buena parte de la sustentabilidad de los medios de comunicación, que en definitiva se vincula a la calidad de nuestras instituciones. Si no tenemos un periodismo fuerte -sustentable y con ingresos para desarrollar su labor- la intensidad de nuestra democracia se deteriora de manera significativa.

- El principio de proximidad o vecindad de la comunicación se ve alterado si no hay medios que produzcan contenidos locales de calidad, que sustenten principios republicanos.

- Ahí surge lo que se llama la desertificación informativa, que son todas estas comunidades que van perdiendo a sus medios locales, casualmente porque no logran reconvertirse, reemplazar ingresos. Porque sus propios contenidos entran en esta lógica de la escala de las empresas tecnológicas. A veces porque también no hay capacidad para aggiornarse. Esta es la dinámica a la que hay que prestarle atención. Cada vez que un diario, una publicación desaparece -tenemos ciudades con 50 ó 100 mil habitantes que están perdiendo sus diarios o tienen menos oferta- la vida de esa comunidad se altera. Los medios en nuestras comunidades generan una agenda de discusión común, un espacio donde la comunidad se encuentra para debatir sus problemas, con los elementos para participar de manera fundada de esa gran discusión para trazar un destino común. Hay una especie de orfandad en las comunidades que pierden a sus medios de comunicación, que de ninguna manera pueden ser reemplazados por plataformas o canales que generan otro tipo de contenidos al del periodismo de calidad que cumple un rol social, un servicio, con estándares éticos, chequeando información, combatiendo a una de las grandes pestes de nuestro tiempo como es la contaminación del ecosistema digital con noticias falsas, con polarización, con enfrentamientos. Siempre el gran antídoto, la gran vacuna, el gran abono para el debate público son los medios periodísticos.

- En un jardín de infantes los chicos hablan, ensayan su 'yo', pero difícilmente uno escucha al otro. ¿Qué tanto hay de esto en las redes?

- Es muy interesante la analogía. Se habla mucho de las burbujas de sentido, de las cámaras de eco. La lógica algorítmica de las grandes plataformas nos encierran en grupos de gente que piensa de manera parecida y se va generando una retroalimentación de las ideas preconcebidas. En lugar de entrar en espacios de debate, con puntos de vista diversos, lo que se genera es un crescendo de posiciones que se van polarizando. Y en definitiva se va formando lo que aquí llamamos 'la grieta', que genera grandes divisiones sociales y enfrentamientos sin posibilidad de poner las bases mínimas para ponernos de acuerdo, lo que requiere un lenguaje común, un consenso sobre ciertos temas y reconocer los hechos básicos sobre los que vamos a discutir, argumentar y decidir. Aquí es el periodismo el que recupera su viejo rol, que en estos tiempos juega un papel crítico. Yo citaba en el informe de Libertad de Prensa una frase de María Ressa, la periodista filipina galardonada con el Nobel de la Paz 2021: "Si uno quiere arrancarle el corazón a la democracia, hay que perseguir los hechos". Sin hechos no hay democracia.

- Lo de los jardines es el "monólogo colectivo".

- Colectivos o paralelos. Gente que parece que está dialogando pero en realidad está hablando sola, que no se escucha, que no intercambia, que no acepta que el otro puede llegar a tener razón en algo. Y por lo tanto la capacidad para construir un proyecto colectivo queda minada.

- La grieta parece tener encriptada -o no tanto- la trampa para eliminar al otro. Esto lleva a planteos de discurso único. Si no se acepta al otro o se ignoran los hechos, se pierde la dialéctica en la construcción del bien común, la posibilidad de sintetizarnos en una República.

- La pluralidad, la diversidad, el intercambio, la tolerancia. Son elementos indispensables, presupuestos básicos del ejercicio democrático. Cuando lo que se intenta imponer son discursos únicos, hegemónicos -tenemos ejemplos en la región en países de la órbita "Bolivariana"- se imponen los peores modelos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador con Correa, Bolivia y nuestro país entre 2009 y 2025, donde hubo una suerte de alineamiento a esos proyectos de instalación de combate cultural, batallas contra los medios, intentos de deslegitimar al periodismo. Con medidas muy concretas, normativas como leyes específicas de medios, el uso del Poder Judicial para intentar acosar a los periodistas, mecanismos más abiertos u ocultos para destruir el gran diálogo social que el periodismo estimula, propone, en la posibilidad de construir políticas de Estado. Una de nuestras grandes tragedias son los extravíos, los movimientos pendulares, los intentos de reconstrucción constante, el desconocimiento del otro. Tenemos reflejos institucionales, las Paso han sido parte de eso; hay un porcentaje muy importante de la población que apuesta al diálogo, cree que hay elementos que contribuyen a la posibilidad de la unidad, que nos sigue hermanando.

Periodismo y redes

"El periodismo -definió Dessein- viene a restaurar, a garantizar que podamos tener una herramienta para reconocer los hechos y empezar a discutirlos. Las redes sociales generan lo contrario: información de baja calidad, desinformación, noticias falsas. En definitiva una contaminación del ecosistema que requiere lo contrario: fluidos transparentes en base a códigos comunes".

Manzur, distinto a los K

"A Alperovich le tocó gobernar los tres períodos que coincidieron con los del kirchnerismo, del 2003 al 2015, y adoptó los mismos modales". Consultado sobre lo que significa hacer periodismo en tierras de José Alperovich y Juan Manzur, Dessein marcó diferencias.

Sobre el primero señaló que "se subió al clima de época predominante y la relación con el periodismo fue muy difícil. Muchos de los mecanismos de hostigamiento se repitieron allí: cortes a la pauta oficial, discurso agresivo, intentos de desacreditar a las voces disidentes, cooptar todos los espacios de expresión.

"Alperovich -añadió- llegó a ganar con 78% de los votos; fue en su momento la mejor elección de la Argentina después de la de Rodríguez Saá con el 85%. Claramente aparecen allí esos momentos de peligros, de hegemonía extraordinaria, de abuso de posiciones dominantes. Por suerte desde nuestro diario tuvimos espaldas para poder dar la pelea, cumpliendo con nuestro rol".

En cuanto al actual jefe de Gabinete y gobernador en licencia, señaló que "Manzur fue su sucesor, de alguna manera su ahijado político. Transita su segundo período pero tiene un estilo muy distinto en esta materia; también tuvo una época distinta.

"Coincidió con los cuatros años del macrismo, Macri desmontó muchos de los sistemas de persecución, sobre todo en lo que hace al discurso público. Si bien hubo medidas que pueden ser cuestionables en lo económico, porque disminuyó de manera drástica los planes en materia de publicidad oficial y generó una situación procíclica para la industria… pero en lo que hace al debate público, en la relación de gobernantes y medios el contraste es extraordinario".

Subrayó que Manzur "siempre tuvo conciencia de que una de las lecciones que aprendimos en política es que la lucha que llevó adelante el kirchnerismo contra los medios de comunicación fue contraproducente.

"En ese sentido creo que se diferencia muchísimo del kirchnerismo y representa en la coalición gobernante algo muy distinto en ese aspecto y en otros, como los económicos, la relación con el mundo, con los Estados Unidos… diría que son cosas muy distintas".