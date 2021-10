"Tiempo sin sueños": David Lebón y Conociendo Rusia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es el puntapié inicial de lo que será la segunda parte del aclamado y premiado proyecto “Lebón & Co”, el gran ganador de los Premios Gardel a la Música en 2020. En el adelanto participa Sujatovich, bajo la producción de Gabriel Pedernera.

Esta nueva versión de su clásico, incluido originalmente en el álbum “El tiempo es veloz” de 1982, es el puntapié inicial de lo que será la segunda parte del aclamado y premiado proyecto “Lebón & Co”, que promete estar a la altura de la alta vara que dejó el primer volumen. Precisamente, ese disco editado en 2019 fue el gran ganador de los Premios Gardel a la Música el año siguiente, llevándose el de Oro al Álbum del Año junto a otras tres estatuillas, además de dos nominaciones a los Latin Grammy. Una obra consagratoria con invitados de la talla de Fito Paez, Pedro Aznar, Andrés Calamaro o Ricardo Mollo, entre otros, que hoy supera los 25 millones de streams.

El invitado es, nada menos que, Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia, una de las bandas actuales que más creció en los últimos años.

“Tiempo sin sueños” es apenas una muestra de cómo viene este “Lebon & Co. 2” donde habrá grandes invitados nacionales e internacionales y, lógicamente, grandes canciones.

Con el mismo equipo que trabajó en el álbum anterior y de la mano de Gabriel Pedernera como productor, se va cocinando de a poco y a fuego lento este esperado “Lebón & Co.2”

El segundo volumen tendrá el mismo concepto general que su predecesor, incluyendo renovadas lecturas de las canciones que David compuso e interpretó a lo largo de su carrera, tanto a nivel solista como junto a bandas fundamentales como Serú Girán.

Sobre la primera parte, Lebón contó en entrevista con El Litoral que “fue idea del presidente de Sony, Damián (Amato), y de Patricia (Oviedo), mi señora. La verdad es que me corrí un poco y me encantó: simplemente trabajé como el resto de los músicos, no era el líder. Me divertí mucho, la pasé muy lindo con los invitados: gente maravillosa. Como Leiva, al que no conocía, que me tiró una onda muy hermosa con respecto a mi pasado, porque dijo que me conocía y escuchaba mi repertorio. O Carlitos Vives, al que hace un montón que conocí en Miami una vez y nos hicimos muy amigos”.

Sobre el aporte de Gabriel Pedernera (baterista de Eruca) desde la producción comentó: “Todo: desde antes de la producción él ya tenía unas maquetas hechas como para que yo escuchara, me encantaron e inclusive algunas cosas quedaron. Por ejemplo hizo unas partes de guitarras con slide, tipo hawaianas, y me gustó cómo quedó. Es muy musical Gaby: sabe tocar un poquito de piano, toca la guitarra, la batería la toca maravillosamente bien, y tiene buen gusto. Eso es algo que siento que en el mundo falta un poco: tener buen gusto en todo sentido, no solamente para escuchar música”.

David Lebón & Conociendo Rusia – “Tiempo Sin Sueños”

David Lebón: Voz, coros, guitarras.

Mateo Sujatovich: Voz, coros, guitarras.

Leandro Bulacio: Teclados.

Roby Seitz: Bajo.

Dhani Ferrón: Guitarras.

Gustavo Lozano: Guitarras.

Daniel Colombres: Batería.

Gabriel Pedernera: Batería, percusión, guitarras adicionales.

Grabado por Facundo Rodríguez.

Masterizado por Eduardo Bergallo.

Producido y mezclado por Gabriel Pedernera.

Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura

El lunes 4 de octubre (un día antes de su cumpleaños) la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le entregó el diploma de Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura al artista David Lebón, ante un grupo de familiares, músicos amigos y gente de su entorno, que se acercaron al Salón Dorado de la Legislatura Porteña.

La iniciativa del nombramiento fue de Matías López, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, quien rápidamente consiguió el quorum unánime de todos los bloques.

David Lebón, uno de los músicos más queridos y respetados de nuestra escena de rock, se fue feliz y con una sonrisa de oreja a oreja, con las pilas recargadas para seguir haciendo lo que mejor sabe: estirar las cuerdas y hacer buenas canciones.

Próximos shows

29 de octubre: Fundación Astengo – Rosario.

18 de noviembre: Quality Espacio – Córdoba.

26 de noviembre: Teatro Gran Rex.