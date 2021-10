Por el cambio climático, un activista ha caminado 1.500 kilómetros dentro de una bola de acero gigante

La odisea de Arnd Drossel echó a rodar el pasado 30 de julio, cuando partió de su ciudad natal de Paderborn (Alemania) dentro de una esfera de acero de 160 kilos rumbo a la ciudad de Glasgow (Escocia), donde se celebrará en los próximos días la Cumbre del Clima (COP26).

Movilizado por la idea de sensibilizar al mundo sobre los riesgos de la inacción frente al cambio climático, Drossel construyó el medio de transporte con ayuda de su hijo y lo bautizó “Balance Interno”.

Tres meses de viaje después, el activista ya ha recorrido 1.500 kilómetros, pasando por siete países y más de 60 ciudades.

"Cuando estoy caminando en una superficie plana, me parece que estoy subiendo una montaña, por el peso de la bola. Cuando voy cuesta arriba, a veces tengo que pedir a la gente que me ayude a empujar la bola hacia arriba, pero esto también simboliza que las personas crecen y trabajan juntas", describió así el alemán su experiencia al diario The Guardian.

Arnd Drossel from Germany pictured in Glasgow in his steel ball. The Cop26 activist has travelled 1500km in 91 days through 7 countries in the giant steel ball to reach Glasgow. Photographed for @heraldscotland & @Glasgow_Times #COP26 #COP26Glasgow #promisewalk pic.twitter.com/qAw7f1ZUoQ