Tapia: "Los fracasos no eran de Messi, los fracasos eran de los dirigentes"

En la tranquilidad y la modernidad europea que tiene el predio de la AFA en Ezeiza, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia recibió a El Litoral en exclusiva y a horas de su reelección.

En la tranquilidad y la modernidad europea que tiene el predio de la AFA en Ezeiza, el presidente Claudio "Chiqui" Tapia recibió a El Litoral en exclusiva y a horas de su reelección.

"Por muchas cuestiones, estaba esquivando las entrevistas en los últimos tiempos. Pero ustedes, la verdad, me entraron por todos lados: Nery Pumpido desde Paraguyay, "Josesito" Alonso de Colón, el "Pelado" Zin de Unión. Me agarraron mal parado en el mediocampo y la defensa endeble", dispara Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, en el corazón del predio de la Selección Argentina en Ezeiza. A horas de lo que fue su reelección y bajo el sol duro del jueves, el máximo dirigente del fútbol criollo recibió a El Litoral al programa de televisión "En El Área". Más de 30 minutos de entrevista íntima formal y un almuerzo posterior distendido, donde el enviado de este diario compartió junto a Tapia, el mencionado José Alonso y el Gobernador de San Juan, Sergio Uñac (terminaba de acordar los detalles de Argentina-Brasil en el Bicentenario).

"Bienvenidos a la casa del fútbol argentino, este es un lugar simbólico, emblemático, acá se forman, descansan y viven nuestras estrellas, tanto en la juvenil como en la mayor. Me habló gente muy querida, como Nery, los dirigentes de Colón, los de Unión. Se lo importante que es el evento de la Fiesta del Deporte en esa provincia", expresó "Chiqui" Tapia que estará este miércoles 3 de noviembre en los Salones del Puerto de la ciudad para la tradicional gala del deporte, camino a los 30 años.

-"Chiqui" en la última charla que tuvimos hace dos años para El Litoral, en Madrid, hacíamos foco en Colón y Unión con dos personalidades: Vignatti y Pumpido. Uno terminó campeón y el otro en los más alto de la Conmebol

-¡Se ve que le trajimos suerte! (se ríe...) A Colón le fue muy bien por el trabajo que viene desarrollando y que yo ya te remarcaba en esa entrevista en España contigo. Colón fue campeón porque fue el equipo que mejor jugó en ese torneo; mismo ahora que arrancó más o menos pero ya está cerca de los que lideran. Juega muy bien, yo veo todos los partidos y Colón me gustó mucho. Se lo dije a Vignatti y a José Alonso: "Yo disfrutaba mucho del juego de Colón, por algo fue campeón". Uno debe disfrutar cuando un equipo juega bien a la pelota. Y Colón lo hizo.

-¿Te sorprendió lo de Nery Pumpido en Conmebol?

-Mirá, yo hablaba día a día con Gonzalo Belloso, por lo tanto no me sorprendió tanto la llegada de Nery sino la salida de Gonzalo. Nery ya venía siendo la cara visible de las leyendas deportivas de Conmebol, participando de los eventos y es una satisfacción que un argentino reemplace a otro argentino en un lugar tan importante para el fútbol sudamericano y hasta mundial. Nery no es solo un símbolo, porque cuando te dan las posibilidades de representar en un cargo como ése, se necesitan otras cosas. Llegar ahí, donde llegó Pumpido, no pasa sólo por el nombre como ex jugador, que lo tiene; sino por la gran capacidad de Nery para poder conducir y manejar los temas diarios. Cualquier equipo argentino que juega Copa y le pasa algo, al primero que llama es al Secretario General Adjunto. Nos pasó con Gonzalo y la toca ahora a Nery esta responsabilidad. El diálogo será fluido porque tenemos a varios equipos en Libertadores y Sudamericana en nuestro país. Siempre tener a un par es lo mejor que nos puede pasar.

-¿Cómo se vive este momento, donde a todo lo administrativo y económico, la gestión de Tapia agregó el éxito deportivo con la Copa América?

-Siempre este Comité Ejecutivo demostró compromiso y transparencia; miren la cantidad de obras. Ahora, en el balance del Nuevo Comité Ejecutivo hay un detalle de ¡73 obras!, entre ellas la sala escuela arbitral y el cerramiento edilicio de lo que será acá, en Ezeiza, la nueva sede de la AFA. En lo administrativo, económico y edilicio estamos muy buen; lo deportivo es la consecuencia: las Juveniles, la creación del femenino que AFA no tenía y muchas cosas importantes.

-¡Y ganar algo, lo que todos estaban esperando!

-Obvio que haber logrado, gracias al cuerpo técnico, los jugadores, el cuerpo médico y todo el staff, un título después de 28 años emociona. Fijáte que era una copa que se iba a organizar en nuestro país, la fuimos a jugar a Brasil: ¡50 años sin perder en Maracaná y primer torneo que pierde Brasil siendo organizador! Y justo un Argentina-Brasil. Pasaron tres generaciones, cuatro presidentes en 28 años que no consiguieron ningún titulo. Además, el primer torneo para Leo Messi...muy merecido. Todo se simboliza en el logro de él y la figura de él. Messi es alguien que le ha dado muchísimo y siempre se puso la camiseta. Messi siempre puso la cara ante los fracasos deportivos, que eran fracasos dirigenciales.

-¿El acierto del entrenador es otro logro personal de Tapia?

-Es que hoy se habla y todos hablan de Scaloni, que fue una apuesta en su momento en la cual no muchos confiaban cuando elegimos al cuerpo técnico. Veníamos de un proceso donde en una Eliminatoria se habían consumido tres cuerpos técnicos, llegamos ubicados quinto a una última fecha de la Eliminatorias. Estábamos afuera y en repechaje; clasificamos gracias a Messi y esa genialidad contra Ecuador en la altura: 3 a 1 con tres goles de Leo. Esos fracasos, como uno puede tomarlo en un Mundial, eran fracasos nuestros. Repito: ¡tres cuerpos técnicos a los que se les venía pagando cuando asumimos en la gestión!.

-La sensación es que quedó todo atrás, que se dio vuelta la página...

-Hoy, el proyecto está consolidado, la Selección actual tiene para 10 ó 12 años, muchos de los chicos no llegan a 23 años y ya están en la Mayor. El proyecto se va consolidando con un empuje anímico que nos ilusiona a todos de cara al Mundial. ¡Pero, ojo, primero hay que clasificar y después empezar a pensar en el Mundial!.

-Esa postal de cuando Leo te abraza con la Copa y lloran, emocionados, parece esconder una relación mucho más profunda que Tapia-Messi, presidente AFA-jugador...

-Yo creo que por ahí es una relación mutua, que se va consolidando con el tiempo, formando una linda amistad. Siempre lo que hablamos con Leo por privado queda tanto para él como para mí. Lo más importante es que tenemos al mejor jugador del mundo en una plenitud deportiva que nunca disfrutamos. Siempre la tuvo pero nosotros no lo podíamos comprobar. A veces juzgar o compararlo a Messi no nos dejaba ver. El egoísmo hacia el trato con el ídolo: se armaba una Selección y le dábamos toda la responsabilidad por ser el mejor del mundo, cuando el fútbol es un juego de equipo y todos son importantes. Hoy, después del título y viéndolo en cada partido, vemos la mejor versión por lo que él representa. Pero no es algo que no haya hecho Messi antes, que nunca te deja de sorprender. Siempre saca algo diferente y eso es lo que más sorprende.

-Ya no sólo se habla de Messi, ahora se habla de una Selección

-A lo largo de los años nos dio muchas alegrías Messi y para todos el logro de la Copa América representa muchísimo. Consolidad la imagen de él, una esperanza. Messi y este grupo lograron que la gente se vuelva a enamorar de la Selección, algo que hace muchísimo tiempo que no pasaba. Que la Selección sea un plan familiar, un plan de amigos, que se vuelva a parar el país cuando juega Argentina. Todos queremos ver la Selección y están todos identificados. A esto lo lograron ellos desde adentro de la cancha: ¡que la gente se vuelva a enamorar!. Hace mucho que no pasaba y lo consiguieron ellos.

-Tu mensaje para llegar a Messi, el acierto de Scaloni, el dinero a los clubes en pandemia son logros de la gestión que están a la vista. Yo agrego esta impronta de Tapia de federalizar el fútbol, llevar la Selección y las finales al interior. ¿El trofeo de Campeones que disputará Colón irá en Santiago del Estero, "Chiqui"?.

-Sí, claro. Colón jugará en Santiago. Es la sede porque le debíamos una definición de torneo al Gobernador Gerardo Zamora. Les digo algo a Santa Fe: el Madre de Ciudades es uno de los mejores de Sudamérica, lejos. En su momento, era un partido ahí y otro en San Juan. Nos fuimos en pandemia con todo a San Juan y le sacamos a Santiago una fecha. Que Colón juegue allí...lo digo porque fuimos con la Selección: es uno de los mejores estadios.

-Y ahora, además, Argentina-Brasil en San Juan

-Tener en el interior al fútbol es la idea: San juan, sabiendo que es una provincia que tiene como política de estado el deporte para los chicos. ¡Queremos que la selección esté cerca de la gente!

-Te marcaba que en pandemia los clubes recibieron igual, sin juego ni ingresos, el dinero de la TV

-La pandemia dejó muchísimas enseñanzas, los dirigentes, supieron administrar en momentos difíciles: nosotros tomamos los derechos de la TV y fueron directo a los clubes. Cuando nosotros asumimos se cobraba con cheques a 60/90 días; hoy los pagos van directos a los clubes y cada institución tiene previsibilidad económica, los empelados con salarios al día. Cuando asumimos, los torneos no arrancaban, se le adeudaba siempre 3/4 meses a los jugadores y era el lío de Agremiados. Nosotros pusimos una parte importante: lo que recibimos los giramos a los dirigentes para los clubes y ellos en el día a día demostraron mayor responsabilidad. Abrieron sus puertas en pandemia: ollas populares, espacios vacunatorios, donaciones de plasmas. Fue para poder pasar la pandemia que lastimó a todo el mundo. Los dirigentes del fútbol argentino demostraron capacidad, en una circunstancia sin precedentes en el mundo entero.