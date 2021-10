Mariah Carey habló de su primera desafortunada cita con Luis Migel: "Estaba borracho"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 30.10.2021 - Última actualización - 12:40

12:37

La última temporada de la serie biográfica 'Luis Miguel' narra, entre otras cosas, el romance entre 'El Sol de México' y la famosa cantante estadounidense Mariah Carey. Pero, ¿por qué la intérprete califica su primera cita de "incómoda"?

En su libro de memorias The Meaning of Mariah Carey (El significado de Mariah Carey), la artista cuenta que fue un amigo en común quien le presentó a Miguel en 1998.

"Era un esquema simple: le dijeron a un misterioso hombre que yo quería conocerle y me dijeron que él quería conocerme. Resultó ser la superestrella internacional Luis Miguel, el Elvis latino", recordó Carey.

Sin embargo, la primera vez que lo vio en persona, no lo reconoció. También quedó decepcionada con el cabello desarreglado del Sol de México y la cantidad de bebidas alcohólicas que tomó.

"Acababa de conocer a este chico y ya estaba borracho como una cuba", prosigue la intérprete de All I Want For Christmas Is You. Al mismo tiempo, admite que "una pequeña parte de ella estaba intrigada", y es que pensó que Luis "tenía potencial para una aventura", aunque "primero tenía que arreglarse el cabello".

Mariah incluso llegó a pensar en pedirle a su sobrino Shawn que la ayudara a escapar del restaurante, pues "no podía deshacerse" del hombre. Al día siguiente de la desafortunada cita, Luis Miguel pidió disculpas y le envió un lujoso collar de Bvlgari.

Carey y Miguel mantuvieron una relación entre 1998 y 2001. "Era un verdadero latin lover", recuerda la cantante. Sin embargo, admite que para ella, era muy difícil "vivir y amar en el centro de atención". También había cierto choque cultural entre los dos, pues Luismi "no quería verla como una mujer negra", mientras que sus amigos eran demasiado "conservadores y aburridos". Tres años después, Carey optó por terminar el noviazgo.

"No nos estábamos ayudando el uno al otro a sanar. En sus mejores momentos, era generoso, espontáneo y apasionado, pero en los peores era errático y ansioso y tenía una nube negra sobre su cabeza", contó la artista.