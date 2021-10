https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la previa del show de este sábado

Rufino: robaron al staff de La Konga

Desde la organización aclararon que el show no se suspenderá. Hasta el momento, no hay detenidos ni pistas de los posibles ladrones.

Por Pablo Rodríguez SEGUIR En las primeras horas de este sábado, fue informado un robo en las instalaciones del Club Ben Hur de la ciudad de Rufino, lugar en el que se va a presentar pasadas las 23, el popular grupo de cuarteto cordobés “La Konga”. En la madrugada, los “amigos de lo ajeno” sustrajeron diversos elementos que forman parte del armado del show del grupo. Según información recabada por este medio, se llevaron entre otras cosas el estéreo de una camioneta y los papeles del vehículo; una batería de 75 voltios; una lona de color blanco de 8 metros por 6; y 2 estructuras de aluminio de un metro que son parte del escenario. Es para señalar que desde el viernes 29 se está acondicionando el predio ubicado en Alixse Peró y Rivadavia y que el hecho se habría producido luego de las 22:30, momento en el cual el staff de “La Konga” se retiró a descansar a un hotel céntrico. Con información de Sur24