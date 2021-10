https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Línea directa: recorrido teatralizado, falta de profesionales y otros mensajes Nuestros lectores dejan sus reclamos y opiniones.

Recorrido teatralizado en la Casa de la Cultura

MARTA SNAIDERO

"Aplaudo esta iniciativa en la Casa de los Gobernadores, que nos pone en el circuito de eventos que hace décadas son llevados a cabo en varios países. Sugiero que alguno de los visitantes (quizás el que primero llegue) forme parte del 'elenco'. Para ello deberán disponer de vestimenta que pueda adaptarse, tal como sucede cuando se requiere fotografía de época en sitios turísticos. Asimismo, que no tenga plazo de duración, así podrá incluirse en un atractivo para turistas y constante trabajo actoral para tan reconocidos protagonistas de nuestro medio".

Falta de profesionales para atención por PAMI

PABLO CABRAL

"Soy una persona de 80 años. Como afiliado al Pami, me corresponde un sanatorio, adonde llamé para pedir un turno con un dermatólogo y me dijeron que tienen uno solo de estos especialistas. Me han salido raras manchas en el cuero cabelludo, que me sangran y pus. Vía telefónica me dan turno para el 29/11 y un turno presencial para marzo del año próximo. Así funciona el Pami Santa Fe con sus afiliados; pero no dicen los sueldos monumentales que tienen los respectivos directivos. No se preocupan por nada de nada".

Sesiones maratónicas

UN LECTOR

"Estoy viendo que la Cámara de Diputados de la Nación dio inicio a una sesión que, calculan, durará 30 horas. Los que vemos las sesiones por televisión o las seguimos cuando hay temas importantes, sabemos que al final una sesión se constituye en un acto sin importancia, donde algunos duermen, otros comen, otros se van, otros vuelven, y parece que hay que cumplir con un formulismo de que cada uno diga lo que tiene que decir. Toda una farsa. Y yo me pregunto, como ciudadano, algo que ya he planteado en este espacio. ¿Por qué los legisladores no hacen cuartos intermedios, se van a descansar, después de por ejemplo, 10 horas de sesión, y vuelven al día siguiente?, como cualquier trabajador. La mayoría tiene radicación, vivienda en Buenos Aires; todos, porque los del interior alquilan un departamento, o tienen un lugar donde habitar. Entonces, es inexplicable que hagan estas payasadas de sesionar 30 horas, que ningún físico está en condiciones de soportar. Imagínense que los análisis intelectuales que pueden llegar a hacer de los proyectos son cero. ¿Quién en su sano juicio y sin darse una ayudita con algo puede soportar una sesión de 30 horas? Nadie. ¿O será que tenemos que creer en los que dicen que en el Congreso se consumen algunas sustancias non sanctas? Mi propuesta concreta es que los legisladores nacionales trabajen como cualquier mortal y si es necesario que estén los 5 días de la semana sesionando en Bs. As. o trabajando en comisiones; y no como en esta oportunidad y luego se reúnen cada 20, 30 días. Una vergüenza. No dan el ejemplo. Son impresentables. Ojalá que alguno se interese en esto y creo que somos muchos los ciudadanos que pensamos igual y que vemos con hastío esta categoría de dirigentes que tenemos".

La ciudad sin agua

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"Prácticamente toda la ciudad estuvo sin agua, varias horas, el día 26/10. Uno llamaba a la empresa y solo contestaba una grabación que decía que en razón de la emergencia por coronavirus no podían atender, etc. Esto no puede ser. Si el diario tiene la amabilidad, una vez más, de hacer pública la situación con la empresa Assa, que nos deja sin servicio, los ciudadanos se lo vamos a agradecer. Asimismo, porque se viene el verano y puede volver a repetirse. La respectiva empresa tiene que responder a los usuarios que llaman para consultar".

Falta de mantenimiento

UNA SANTAFESINA

"Al intendente Jatón: es lamentable el estado de abandono y suciedad de la Plaza de las Banderas. En este momento que promocionan el turismo en la ciudad, ¿por qué no recorren plazas y paseos para limpiar? No necesitan presupuestos nuevos. Solo cumplir con su deber. Gracias por el espacio".

Un conventillo donde todos se gritan

DANIEL PINO

"Mientras estamos sumidos en discusiones, peleas irreconciliables, grietas cada vez más profundas, y en el juego de los intereses empresarios versus intereses políticos, mediáticos, etc., estamos asistiendo a una crisis en el sistema financiero mundial. Crisis energética, de toda índole, tanto en Europa como en los países desarrollados. Deberíamos estar preparándonos para un mundo que entrará en debacle, para repuntar con nuestras materias primas elaboradas y conquistar los mercados que entrarán en crisis. Sin embargo, nuestro país se ha convertido en un conventillo, donde los vecinos se pelean, gritándose histéricos por sus intereses en juego. Es lamentable cómo hemos caído en nuestra formación cultural. Hoy somos ejemplo de desunión. ¡Y cuánto tienen que ver los medios masivos, que se prestan a ese juego morboso y siniestro, lo que no nos permitirá aprovechar una situación mundial que nos podría beneficiar!".

Llegan cartas

Ser ciudadano hoy

DR. MARIO PILO

"Resulta cada vez más difícil asumir y asumirse en la condición sociológica y naturaleza político-jurídica de ser ciudadano en el Estado ciudad posmoderna. Sumido, a su vez, en su propia paradoja inercial, cada vez más débil en autoridad política, ineficiencia de servicios y ausente frente a los grandes poderes económicos y políticos y cada vez más autoritarios ante los más débiles eslabones societarios en el ejercicio de sus legítimos recursos. Y la ciudadanía es un reconocido derecho humano de quinta generación. Reconocido además en los artículos 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional, en cuanto a que nos asegura calidad de vida. Así observamos con desesperanza en todos los órdenes una ineficiencia de gestión, en una presión tributaria para pagar dietas y sueldos inútiles, no obras y servicios. Una incomprensión de los problemas reales del ciudadano, con obvias soluciones demoradas, si llegan, pero una rapidez mediática en las excusas, que a nadie convencen. Un ejemplo es mejor que mil palabras. Un hecho simbólico vence a mil teorías inocuas. Argentinos a las cosas, nos apostrofaba hace años Ortega y Gasset. Y efectivamente hoy el ciudadano no puede conformarse con ser solo un número de serie para votar. Ante la deserción del Estado debe protagonizar más que nunca su condición y naturaleza, conocer sus derechos, reclamarlos, ejercerlos sin violencia, ni dañando los derechos de otros ciudadanos como él, tan lejos del Estado, y denunciarlos. En palabras del maestro Gordillo: cada individuo que ante la arbitrariedad de un funcionario lo individualiza, lo personaliza, lo desmitifica y ataca, concreta y personalmente, por todos los medios administrativos penales y civiles a su alcance tiene aun en el supuesto extremo de no lograr solución al problema inicial que se le causara, la seguridad de haber dejado para que en él sí germine la próxima personalización y ataque concreto que otro individuo venga a hacerle, que puede ser él nuevamente el mismo. Una vez más, en palabras de Séneca: no castiga por venganza de lo pasado, sino por remedio de lo venidero. Claro está que ser ciudadano es también cumplir la ley, los deberes de convivencia. Dejar de lado la arrogancia individualista. La anomia boba de la viveza criolla. Practicar solidaridad en acción diaria. Como diría Kant: obrar de tal manera que tu obrar pueda convertirse en una axioma de un obrar universal y social. En definitiva, saber convivir. No en el laissez faire, laissez passer, sino en la acción legal, solidaria, constructiva".