Georgieva destacó el "buen encuentro" con Alberto Fernández

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó hoy el "buen encuentro" que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Roma, Italia, y reveló que acordaron "trabajar juntos".

"Buen encuentro con el presidente @alferdez. Acordamos que nuestros equipos deben trabajar juntos e identificar políticas sólidas para abordar los importantes desafíos económicos de Argentina en beneficio del pueblo argentino", escribió Georgieva en su cuenta de Twitter.

Good meeting w/President @alferdez. We agreed that our teams must work together and identify strong policies to address Argentina’s significant economic challenges for the benefit of the Argentine people. pic.twitter.com/ExG6j6NKOZ