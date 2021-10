Nuevo Horizonte y Banco Provincial comparten la punta

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Banco se impuso por 3 a 0 a Don Salvador en Santo Tomé y aprovechó el empate del "Nuevo" ante Los Canarios para alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones con 45 puntos.

Parecía que la cuestión no sería complicada para Nuevo Horizonte, que venía de ganar nada más y nada menos que los últimos siete partidos. Sin embargo, las rachas están para cortarse, y en esta fecha 18 del Torneo Juan "Can Can" Ceballos, no pasó del empate frente a un duro equipo como Los Canarios.

Los de Barrio Los Troncos llegaban en la posición número 11 de la tabla, y recibían en su cancha a los líderes del certamen. El encuentro finalizó 1 a 1, con un gol de Joaquín Argüello en el local, y un tanto de Iván Ávila para Nuevo Horizonte.

Por su parte, Banco Provincial hizo los deberes y se impuso por goleada a Don Salvador, que llegaba quinto en la tabla de posiciones. Hugo Quiroz, Juan Núñez y Javier Salinas (este último de penal), fueron los autores de los goles del equipo dirigido por Víctor Cóceres y Omar Fanjul. Por su parte, el Verde de Santo Tomé terminó el partido con dos hombres menos por las expulsiones de Adrián Vignolo y Marcos Pérez. De esta forma, Banco alcanzó a Nuevo Horizonte en la punta del torneo, a falta de tres fechas para la finalización del mismo.

Por otro lado, el equipo que sigue a ambos conjuntos en la tabla es Las Flores, que acumula 38 unidades, un poco lejos de la pelea, pero sin querer perderle pisada a los líderes. El equipo naranja venció 2 a 0 a Vecinal Gálvez en Sauce Viejo, con goles de Adrián Giménez y Nahuel González.

Recordamos, además, que el campeón de este certamen ascenderá directamente a la máxima categoría, mientras que los ubicados del segundo al noveno puesto disputarán un octogonal final, para definir al segundo ascendido para la temporada 2022.

Nuevo Horizonte deberá recibir la próxima fecha a Deportivo Agua, luego visitar a Defensores de Peñaloza, y cerrará el torneo siendo local de Don Salvador. En tanto, Banco Provincial deberá recibir en la próxima jornada a Juventud Unida de Candioti, luego irá a Loyola, y finalmente será local de Peñaloza.

Síntesis

Los Canarios 1

Nuevo Horizonte 1

Los Canarios: Almada; Sandoval, Galván, Grecco, Acosta, Szkarlax, Segovia, Retamoso, Audes, Ledesma y Argüello. DT: Víctor Mathier.

Nuevo Horizonte: Rodríguez; Mansilla, Mendoza, Flores, Castañeda, Espíndola, Iñíguez, Ávila, Rodríguez, Ponce y Pereira. DT: Rubén Souza.

Goles: en el segundo tiempo, 15m. Argüello (LC); 37m. Ávila (NH).

Incidencia: en el segundo tiempo, 23m. expulsado Iñíguez (NH) y 43m. expulsado Galván (LC).

Árbitro: Lucas Muga.

Cancha: Los Canarios.

Reserva: Los Canarios 0-Nuevo Horizonte 0.





Otros resultados

La fecha se completó con estos marcadores finales: Juventud Unida 0-Ciclón Norte 2 (Yair Loseco y Silvestre Escobedo); Atlético Arroyo Leyes 1 (José Lucero)-Deportivo Nobleza 4 (Gabriel Ruiz Díaz, Cristian Ortiz, Daniel Alarcón y Rodrigo Ibarra); Belgrano de Coronda 4 (Rubén Carrizo y 3 de Agustín Acosta)-El Cadi 1 (Cristian Santillán); Loyola 1 (Kevin Santa Cruz)-Los Piratitas 1 (Gonzalo Quiroga); Los Juveniles 1 (Luis Anconetani)-Defensores de Alto Verde 4 (Juan Almada, Renzo Luna, Nicolás Almada y Matías Díaz); Atenas 1 (Pablo Recamán)-Deportivo Santa Rosa 0 y Peñaloza 2 (Matías Ruiz y Alan Ruiz)-Floresta 2 (Albano Leites y Leonardo Leones). En tanto, Deportivo Agua quedó libre y sumó los tres puntos correspondientes a su partido con el descalificado Centro Ex Cadetes.

La que viene

El próximo fin de semana se jugará la 19na. fecha de la Primera "B", que tendrá estos partidos: Banco-Juventud Unida, Nuevo Horizonte-Dep. Agua, Nobleza-Vecinal Galvez, Santa Rosa-Don Salvador, Def. de Alto Verde-Los Canarios, El Cadi-Loyola, Floresta-Los Juveniles, Los Piratitas-Belgrano, Atenas-Arroyo Leyes y Ciclón Norte-Peñaloza. En tanto, Las Flores quedará libre y sumará los tres puntos correspondientes a su partido ante el descalificado Centro Ex Cadetes.

POSICIONES PRIMERA DIVISIÓN "B"

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif

Nuevo Horizonte 45 18 14 3 1 60 19 41

Banco Provincial 45 18 14 3 1 40 9 31

Las Flores 38 18 11 5 2 29 14 15

Belgrano 34 18 11 1 6 38 22 16

CiclónNorte 33 18 9 6 3 30 14 16

Def. de Alto Verde 32 18 9 5 4 38 21 17

Don Salvador 31 18 10 1 7 36 30 6

Nobleza 30 18 8 6 4 31 24 7

El Cadi 27 18 7 6 5 17 21 -4

Los Canarios 25 18 7 4 7 28 32 -4

Santa Rosa 25 18 6 7 5 28 21 7

Floresta 25 17 6 7 4 24 27 -3

Penaloza 22 18 6 4 8 23 28 -5

Los Piratitas ST 20 18 5 5 8 26 43 -17

Juventud Unida 19 18 4 7 7 26 32 -6

Arroyo Leyes 18 18 5 3 10 26 38 -12

Dep. Agua FC 18 18 5 3 10 21 27 -6

Vecinal Galvez 18 18 5 3 10 18 35 -17

Atenas 18 18 4 6 8 21 26 -5

Loyola 15 17 3 6 8 16 36 -20

Los Juveniles 6 18 1 3 14 15 49 -34

Centro Ex Cadetes 0 18 0 0 18 4 27 -23