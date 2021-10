https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 31.10.2021 - Última actualización - 7:55

7:51

El senador nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos se define como un integrante del "equipo" que gobierna Santa Fe, comandado por Omar Perotti. Destacó el modo en que se gestionó la pandemia y abordó los desafíos por delante.

Entrevista con El Litoral Roberto Mirabella: "La provincia entró en una etapa decambios que no tiene vuelta atrás" El senador nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos se define como un integrante del "equipo" que gobierna Santa Fe, comandado por Omar Perotti. Destacó el modo en que se gestionó la pandemia y abordó los desafíos por delante. El senador nacional y candidato a diputado nacional por el Frente de Todos se define como un integrante del "equipo" que gobierna Santa Fe, comandado por Omar Perotti. Destacó el modo en que se gestionó la pandemia y abordó los desafíos por delante.

El senador nacional Roberto Mirabella, ahora cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente de Todos, compagina los menesteres de la campaña electoral con la recuperada presencialidad parlamentaria, en las últimas semanas que le quedan de ocupar su actual banca en la Cámara Alta. Y desde allí reivindica fuertemente la gestión de Omar Perotti, la necesidad de apuntalar el desarrollo productivo y de batallar por los intereses santafesinos en el Congreso con representantes "que vivan en la provincia y sepan lo que pasa en ella"

- ¿Cómo se está manejando el Congreso en esta etapa de salida del período más duro de la pandemia?

- La pandemia cambió a todos, incluyendo al Congreso nacional, la modalidad de trabajo. La última sesión presencial en el 2020 había sido el 11 de marzo, y de ahí en más, todas las reuniones de comisión y todas las sesiones, que fueron récord (creo que desde 2006 que no había tantas sesiones y tantos tratamientos de proyectos), se hicieron de modo virtual. Ahora volvió la presencialidad, ya tuvimos dos sesiones después de la pandemia. En realidad tuvimos un trabajo bastante intenso en las comisiones, y bueno, los ámbitos colegiados como el Senado requieren de un sistema de acuerdos entre los distintos presidentes de bloque para poder tratar y avanzar con los temas, pero creo que siempre ha existido esa voluntad. Incluso hubo acuerdo para que, en este contexto de retorno paulatino a la normalidad, las reuniones de comisión puedan ser presenciales o virtuales.

-Y esta vuelta se hace en un marco de la discusión de proyectos de ley para atender las consecuencias de la emergencia, y en contexto electoral, que implica por un lado estar en plena campaña, y por el otro, frente a la perspectiva de una modificación en la composición de las cámaras.

-Cada provincia tiene su dinámica y tiene una lógica política, institucional y cultural diferente. Yo estoy muy involucrado y muy compenetrado con la provincia de Santa Fe, formo parte de un proyecto y un equipo que lidera Omar Perotti, trabajo en conjunto con ellos, gestionando inversiones y todo lo que se pueda lograr o se necesite para la provincia. Por lo cual, la lógica no es la misma para un senador que pertenece a un partido distinto al del gobernador de su provincia.

Hemos obtenido un volumen muy importante de inversión nacional, en una gran cantidad de obras públicas, tanto en saneamiento como en cloacas, agua (con obras como la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe, o el gran acueducto de Rosario), el gasoducto metropolitano para Santa Fe y zona. Poner nuevamente en marcha el gasoducto de la región centro, que va de Recreo hasta Sunchales, y va a permitir beneficiar tanto al sector residencial en muchas ciudades que no tienen gas natural, como al sector productivo. O el gasoducto sur, que va desde Casilda hasta Venado Tuerto. Y también obras transversales importantes, como la autopista de la ruta 34, la de la 33, la remodelación de toda la vieja ruta 9, la reparación de la ruta 11 (que hace diez años que no se hacía), la licitación de tramos como en la ruta 95, en el norte, que conecta con Villa Minetti.

Hay una gran cantidad de inversión nacional en la provincia, que estamos articulando entre los distintos ministerios provinciales y nacionales. Y ni hablar ahora, que estamos discutiendo el presupuesto de las universidades nacionales. Para la del Litoral, la de Rosario y la de Rafaela, en el presupuesto nacional del año que viene estamos discutiendo una asignación total de más de 26 mil millones de pesos, que no es poco. Y que, sumando las instituciones privadas, forma parte de un conglomerado académico con vinculación científica muy importante, con 170 mil alumnos. Y esto requiere recursos.

- ¿Cómo ve al sector productivo, en este contexto?

- Santa Fe tiene una dinámica productiva muy grande. También estoy muy comprometido en acompañar el desenvolvimiento de las cadenas productivas, de la leche, la carne, la maquinaria agrícola, biotecnología, el biodiesel a partir del aceite de soja, textil, autopartes.

El martes en Marcopolo, que fabrica colectivos, es una empresa brasileña, vino el CEO a nivel mundial (la empresa tiene 10 mil empleados, 10 sedes en todo el mundo) y contó que el único país en el que están invirtiendo y creciendo es en Argentina, y en Santa Fe. Pasaron de 230 empleados a 630. Y con un trabajo que se vino haciendo con el gobierno de la provincia, para desarrollar proveedores locales, pasaron del 37 % al 88 %. Estas son las buenas noticias que por ahí quedan tapados por otras cuestiones. Hay una dinámica productiva muy fuerte y muy grande en toda la provincia. El cluster de semillas de Venado Tuerto tiene una performance impresionante. En fin, éstas son las cosas que queremos apuntalar, con obras de infraestructura, acceso al crédito, energía, formación de recursos humanos. Y esto en lo central hoy: saliendo de la pandemia, fortalecer la economía y el empleo. Santa Fe lidera la recuperación industrial en el país, lo dijo el ministro Kulfas en su visita de hace unos días.

- En tanto, hubo que salir de la pandemia y ahora afrontar la situación social.

- Es así. De 22 meses de gestión, 19 fueron en pandemia. Y se la enfrentó muy bien, con mucha inversión, fortaleciendo el sistema de salud, con un plan de vacunación histórico. Y ahora estamos saliendo, más allá de que hubo muchos sectores que nunca se detuvieron. A la vez, hay una preocupación social importante, sectores a los que el dinero no les alcanza, esto es real y hay que afrontarlo. En ese plano, una medida muy importante que se tomó para que los comercios no cierren, fue la Billetera Santa Fe, que ha tenido un éxito notable.

- ¿Cómo se resuelve la grave crisis en materia de seguridad?

- En primer lugar, desde el inicio tomamos la decisión política de que íbamos a enfrentar el problema, que no lo íbamos a esconder, y cortar cualquier vínculo institucional con el delito. Después, no es un demérito pedir ayuda, y queremos tener la misma política de seguridad con la Nación, con las fuerzas federales, para enfrentar temas como el del narcotráfico, que no es un problema sólo de la provincia, y que es algo que se debió hacer mucho antes. Y tenemos la plena seguridad de que ahora no son acciones de corto plazo, porque la Unidad Especial que va a tener Gendarmería en el sur de la provincia, con mil efectivos, para enfrentar el delito complejo, va a tener asiento permanente.

Por otro lado, los niveles de violencia en las grandes ciudades son inaceptables, y tienen que abordarse con un esquema de mayor pertenencia, en el que esté más involucrado el gobierno local, y coordinando con los tres poderes, provinciales y nacionales. Aquí se acaba de producir un hecho histórico, y es que por primera vez un gobernador se reunió con los jueces federales que actuán en la provincia.

Por otra parte, ésto también tiene que ver con que hay sectores a los que no les cae bien esta decisión de cortar vínculos con el delito, que se están haciendo cada vez más controles, restringiendo más las actividades delictivas, y esto genera reacciones.

La provincia entró en una etapa de cambios que no tiene vuelta atrás. Tampoco Perotti puede solucionar en un año y medio lo que sucedió en los últimos 15 años. Y siendo que los que conducían la Policía hasta hace un año y medio están presos, o procesados, o investigados. Hubo jefes que se han retirado y parecía que había que condecorarlos, y la Policía estaba cada vez más degradada. La mano derecha de (el ex ministro de Seguridad, Maximiliano) Pullaro, era (Alejandro) Druetta, que en marzo de este año fue condenado a prisión por la Justicia Federal. Entonces, estamos dando una señal clara de que no hay impunidad, y esto tiene sus consecuencias. Todos reclaman celeridad, cosa que me parece bien, pero muchos de los que lo hacen gobernaron durante mucho tiempo y no solucionaron nada. Y gobernaron con leyes de emergencia, cosa que al actual gobierno no le aprueban, y tampoco quieren avanzar en la discusión de las nuevas leyes.

- ¿Qué expectativas tienen de revertir o al menos mejorar la performance electoral, con respecto a las Paso?

- Nosotros tenemos una expectativa muy positiva. No queremos que Santa Fe se detenga, que se paren las obras como se habían parado, las inversiones, que saquen el Boleto Educativo Gratuito, la Billetera Santa Fe. Y esto me parece central. Esto s lo que se pone en juego ahora. Y por ahí escuchamos a gente que nos vende espejitos de colores, que habla y no vive en la provincia, y por eso no la conoce. Hay candidatas o candidatos que hablan y no conocen, que viven hace 20 años en Buenos Aires, en Nordelta, y no saben lo que pasa en Santa Fe. Y además están asesorados por gente que nos llevó a este desastre. Esto es lo que se va a poner en juego.