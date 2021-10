Wado De Pedro: "Tenemos que volver a soñar con una Argentina pujante, que genere empleo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ministro del Interior estuvo en Sauce Viejo, donde anunció la construcción de una escuela, se reunió con industriales y tuvo un almuerzo con intendentes y presidentes de comunas.

El ministro del Interior, Wado De Pedro, calificó la relación entre Nación y provincia de "excelente" y que las discusiones que eventualmente se dan sirven para encontrar soluciones; adelantó que la negociación por la deuda que se generó por el fallo de la Corte de 2015 y que asciende a unos 100 mil millones de pesos está "pronta a resolverse", que Santa Fe tiene hoy un programa de Obras Públicas como no tuvo antes y que no hay federalismo sino hay empleo en cada uno de los rincones del país, para lo cual hay que impulsar un modelo de desarrollo productivo, que es el que tiene el gobierno.

De Pedro estuvo el viernes en Sauce Viejo donde con el gobernador anunciaron la construcción del edificio de la Escuela N° 355 de la ciudad vecina, que tiene un presupuesto de 600 millones de pesos, participó de un encuentro con industriales en el Parque Industrial y se reunió con intendentes y presidentes de comunas en un camping de la zona.

"La relación de la Nación con Santa Fe es excelente. Hay un nivel de obras públicas en la provincia nunca antes visto". Foto: Mauricio Garín

-Entrevistar a un ministro del Interior era ir a hablar de política, con usted hay que venir a hablar de producción.

-Las dos cosas. Trabajo en los temas políticos y en los de gestión. Cuando asumí en el ministerio, discutiendo el tema del federalismo, entendí que, entre otras cosas, tiene que ver con la igualdad de oportunidades, de poder vivir en cualquier rincón de la Argentina. Y para que eso se logre hace falta trabajo, inversión, empresas, industrias, inversión pública. Entonces, como creo fuertemente en una Argentina federal, entiendo que no hay federalismo sino hay empleo en cada uno de los rincones del país. Por eso, uno de los ejes de la gestión fue pensar un proyecto de desarrollo federal. Hemos recorrido todas las provincias escuchando los planes estratégicos de cada una de ellas, las necesidades de los sectores productivos y los proyectos del gobierno nacional y ver que surgía de esas tres cosas. Todavía nos quedan relevar tres provincias más, pero esta charla con industriales santafesinos se enmarca dentro de ese proyecto, que es un plan de desarrollo federal.

-Una de las provincias donde aún no se terminó el relevamiento es Santa Fe. ¿Que idea se lleva de lo que habló con los industriales locales?

-Las necesidades son distintas según cada región, pero hay algunas que son iguales en todo el país. La necesidad de contar con energía, con conectividad, de facilitar la logística, generar políticas que vinculen a los argentinos con el trabajo, transformar los planes sociales en capacitaciones que permitan la creación de empleo genuino, redes eléctricas, tener una macroeconomía que defienda la industria nacional, tener una administración del comercio exterior que defienda a los productores y a empleo.

-Uno de los reclamos que le hicieron tiene que ver con la necesidad de obras de infraestructura. Usted tiene a su cargo una unidad que integran además Obras Públicas, Transporte y las provincias donde se analizan cuales de estas se van a hacer. ¿Le planteó el gobernador la necesidad de alguna obra en particular?

-El gobernador, si bien yo todavía no hice la reunión específica sobre el plan de desarrollo de Santa Fe, tiene su plan de desarrollo estratégico y tiene muy clara la necesidad de empezar y concretar los tres gasoductos (centro, sur y metropolitano), de extender la red ferroviaria con el plan Circunvalar de la ciudad de Santa Fe, la recuperación ferroviaria y, algo que también plantearon los empresarios, que es conectar los puertos con el ferrocarril, las rutas que se están convirtiendo en autovía o reparándose. El Estado Nacional invierte en las tres universidades nacionales que hay en la provincia más de 26 mil millones de pesos, hay 20 centros de investigación del Conicet. Hay un nivel de obras públicas en la provincia nunca antes visto. Santa Fe tiene un modelo articulado vinculado a la producción que funciona bien. De hecho, es una de las provincias que más rápido se recuperó.

- ¿Cómo está la relación entre la Nación y la Provincia?

-Excelente. Tenemos que acostumbrarnos los argentinos y argentinas a que tener una excelente relación no es no discutir, que las discusiones son parte de algo que puede llegar a encontrar soluciones superadoras. No está mal discutir. Dentro de nuestro Frente esta totalmente habilitada la discusión hacia adentro o hacia afuera, nos parece super sano. Donde no hay discusión, hay autoritarismo, hay imposición de ideas. Somos un gobierno que cree en el federalismo y entendemos que no todas las políticas impactan de la misma forma.

- ¿La deuda que tiene la Nación con la provincia por el fallo de la Corte y que es de alrededor de 100 mil millones de pesos está siendo discutida en su ministerio?

-El gobernador camina permanentemente todos los ministerios en función de resolver el problema de la deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe y es un tema que creo pronto a resolverse.

-A dos semanas de las elecciones ¿qué sensación tiene sobre el resultado?

-Nosotros escuchamos el mensaje de las urnas. Hay parte de lo que sucedió que se puede revertir, que tiene que ver con un gobierno más firme cuidando el bolsillo de los argentinos, tomando las decisiones que se tienen que tomar para gobernar en función del empleo, la seguridad y los precios. Y después hay cuestiones más vinculadas al estado de ánimo y al inconsciente colectivo producto de una pandemia que nos traumó a todos. Los que tenemos familia tuvimos problemas, los que perdieron familiares tiene un duelo por hacer. Toda la sociedad quedó traumada, entonces es lógico que el estado de ánimo no sea normal. Venimos de 4 años de la gestión de Cambiemos donde mucha gente sufrió mucho a lo que se le sumaron dos años de pandemia. Me parece que es lógico y natural el estado de ánimo colectivo que hay. Con lo cual hay que volver a entusiasmar, hay que volver a soñar con una Argentina pujante, productiva, que genere empleo e inclusión.

-Creen que consiguieron que la gente cambie un poco el ánimo desde el 12 de setiembre?

-Camino mucho por Argentina y percibo que hay otro ánimo, hay esperanza, la reactivación económica aún no llegó a muchos sectores pero el país crece, estamos defendiendo el poder adquisitivo de los salarios, vienen las fiestas, la gente se podrá volver a reunir, a abrazar, tenemos el 60% de la población vacunada con dos dosis, uno de los porcentajes más altos del mundo. Hay países que tienen problemas porque la gente no se quiere vacunar. Acá los que envenenaron a la gente son algunos medios de comunicación diciéndoles que la vacuna era veneno o el rol irresponsable de denunciar penalmente, estorbar y poner palos en la rueda en el tema de la vacunación cuando es la solución para la salida de la pandemia y para los años que vienen.

Restricciones a las importaciones de carne

-Además del acuerdo de precios, un tema que impactó muy fuerte en Santa fe fue el de las restricciones a las exportaciones de carne. ¿Cuál su posición al respecto?

-Somos una fuerza política que cree en un modelo productivo, en las exportaciones. Lo que también entendemos es que primero se tienen que alimentar los argentinos, queremos priorizar la mesa de todos los argentinos, no de algunos. Si no tomábamos alguna medida, el valor internacional de lo que consume China iba a aumentar. Si se dedica a consumir algún producto que se produce en nuestro país y no podemos administrar esa necesidad lo más probables es que China aspire todo lo que necesite y deje al país sin ese producto. Al vínculo con China hay que administrarlo, tiene una economía voraz, hay que saber utilizarla para la conveniencia de los argentinos y argentinas. Nosotros tratamos de administrar un equilibrio. En 2020 las exportaciones de carne fueron récord y 2021 es el segundo año récord. Lo que se hizo fue regular un poco para que no se dispare el precio de la carne y pueda seguir siendo un producto de consumo de todos los argentinos.