Con ausencias "notables", comenzó la cumbre de cambio climático COP26

Con ausencias de peso, la comunidad internacional celebrará desde este domingo y hasta el 12 de noviembre la COP26, la mayor conferencia sobre clima de la historia, que reunirá en Reino Unido a líderes políticos, a empresas y a activistas para revisar los progresos desde el Acuerdo de París y renovar los compromisos para evitar que las temperaturas a final de siglo suban más de 1,5°C respecto de los valores preindustriales.

Unas 25 mil personas de casi 200 países asistirán al foro político organizado por Naciones Unidas para hacer frente a la crisis climática, que no está exento de críticas por su poca representación en relación con el género con las naciones del Sur global, además de por generar pocas expectativas sobre el cumplimiento de los compromisos que se asuman.

