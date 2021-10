Santa Fe recibe poetas, narradores y escritores destacados en un nuevo Festival Internacional de Poesía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el lunes 1 hasta el domingo 7 de noviembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Internacional de Poesía de Rosario #FIPR. Este año, bajo el lema “Poesía en las orillas”, el festival será la orilla que deberemos atravesar para comenzar a salir de lo virtual y caminar hacia la presencialidad en medio de la pandemia.

Por Álvaro Javier Marrocco

Las mesas de lectura, talleres y conferencias con invitados nacionales e internacionales se llevarán a cabo en diferentes formatos, presenciales y virtuales. También habrá intervenciones urbanas, feria de editoriales al aire libre, recitales musicales y poéticos, una residencia dirigida a jóvenes poetas de todo el Cono Sur y más sorpresas que se irán develando a medida que nos acerquemos a la fecha del encuentro. Así, la poesía en las orillas impondrá y devolverá a la presencia, en las calles, en la ciudad y en el mundo, un modo de hacer con la palabra que sobrevive en el presente.

El equipo curatorial está compuesto por Alejandra Mendez Bujonok y Cristian Wachi Molina. Organizan: Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Cultura y Educación Rosario y Centro Cultural Parque de España

La previa al Festival

El martes 2 de noviembre, a las 18, se rendirá homenaje a los poetas de Rosario fallecidos desde el retorno de la democracia en Pasaje Fabricio Simeoni. En tanto el miércoles 3, lo destacado será a las 17, donde se hará la presentación de Las bastardillas son nuestras. Textos del taller de escritura en la penitenciaría Número 6 de Rosario, coordinado por Laura Peretti y Pablo Carcovich. Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez.

Destacados

La apertura del festival será el jueves 4, a las 18, en la Sala Lavardén (Mendoza 1085). Como dato particular, a las 18.45 se hará un homenaje a Tamara Kamenszain, la reconocida poeta integrante de la generación de poetas neobarrocos fallecida recientemente.

A las 19.15, en la mesa de lectura uno, estará presente el poeta y agitador cultural Sergio Vaz (Sao Paulo) a quien se lo considera “el poeta de la periferia”. Vive en Taboão da Serra (Gran São Paulo) y, además de escribir, es un agitador cultural en las afueras de Brasil. Es el creador de Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia) y uno de los creadores de Sarau da Cooperifa, un movimiento que transformó un bar en las afueras del sur de São Paulo en un centro cultural. El anfitrión será Juan Pablo Di Lenarda Pierini.

En tanto en la Mesa de lectura dos, a las 21. Se realizará una entrevista y lectura con Diego Capusotto, a propósito del libro Lo que teme la noche, en coautoría con Daniel Berbedés. Conduce: Virginia Giacosa.

El viernes 5, a partir de las 17.30, habrá mesas de lectura en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa (San Juan y San Martín) se destaca la presencia de la reconocida y laureada escritora rosarina Marta Ortiz, quien estará presente en la mesa de lectura cuatro. La anfitriona será Manu Colomino.

A las 19.30, en la mesa de lectura cinco estará presente el poeta Amosse Mucavele (Maputo, Mozambique) quien en una entrevista dijo: “En Mozambique la poesía es el nuevo orden mundial -señala-, todo el mundo quiere ser poeta, pero a veces las personas confunden hacer versos con hacer poesía. Otra cosa que ocurre es que no hay lectores y todo el mundo quiere ser escritor. En los encuentros, la gente no compra libros ni discute ideas, sólo quiere escribir”. La anfitriona será Sofi Lenski.

A las 20.30, en la mesa de lectura seis estará presente el escritor Eudris Planche Savón (Cuba) Lo interesante de su obra es que combina imaginación y humor con temas difíciles y realidades frontales, tal como lo demuestra su primera novela, Hermanas de intercambio (Premio Pinos Nuevos 2015, Mención única Premio David 2013, Nominada al Premio Anual de la Crítica Literaria). La anfitriona será Manu Colomino.

El sábado 6 en túnel 4 del Centro Cultural Parque de España (Mitre y el Río) a las 17, en la mesa de lectura siete, estará presente Julieta Marchant, la reconocida poeta y narradora chilena, quién en una entrevista dijo en relación a cómo pensar el lugar donde aparece el poema. “La memoria está colmada de experiencias sensitivas: olores (el olor de mi madre, por ejemplo), sonidos (el llanto de alguien en la pieza de al lado), tactos (la palma de la mano sobre un féretro), y así. Luego organizamos ese material, lo cruzamos con lo público, le damos una narrativa gracias al entendimiento y nos protegemos también mediante el olvido, sacando a veces los recuerdos que no podemos soportar”.

A las 19, en el Anfiteatro al aire libre, en la mesa de lectura nueve estarán presentes los poetas de las márgenes, los indocumentados, los inmigrantes. Por el lado de Rosario, estará el poeta Matías “El Colo” Romaguera. Desde New Jersey, EE.UU. Estará Rosa Alcalá, nacida en Paterson, Nueva Jersey. Hija de padres inmigrantes españoles, Rosa Alcalá es autora de tres libros de poesía: Undocumentaries (Shearsman Books, 2010), The Lust of Unsentimental Waters (Shearsman Books, 2011) y MyOTHER LONGUE (Futurepoem, 2017). Por otra parte, estará presente: Mara Oviedo (21 24 de C.A.B.A), y Ferny Kosiak (Paraná). La anfitriona será Florencia Giusti.

Como recomendación final, a las 20, en el Anfiteatro (al aire libre) en la mesa de lectura diez, estará el poeta y realizador audiovisual César González (Buenos Aires). Quien marcó a fuego sus inicios con la literatura. Entre los 16 y los 20 años estuvo preso por secuestro extorsivo. En la cárcel descubrió escritores como Gilles Delleuze, Niestzche, Rodolfo Walsh, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, entre otros. Nacido, criado y todavía vecino de la villa Carlos Gardel, en el conurbano bonaerense, en la cárcel González incursionó también en el cine. El anfitrión de la charla será Agustín González.