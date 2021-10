https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 31.10.2021 - Última actualización - 13:47

13:42

Tras una semana de altas temperaturas, se prevén tormentas y el retorno de los días primaverales.

Ola de calor Arde Santa Fe, ¿cuándo llega el alivio? Tras una semana de altas temperaturas, se prevén tormentas y el retorno de los días primaverales. Tras una semana de altas temperaturas, se prevén tormentas y el retorno de los días primaverales.

La ciudad de Santa Fe se presenta este domingo con un cielo mayormente nublado y una temperatura de 22° C. También, se registran vientos leves del sector este a 9 km/h y una humedad del 73%.







Con el correr de las horas, se espera que vaya aumentando la temperatura, hasta llegar a los 33° C durante la tarde, junto a un cielo mayormente nublado. Para la noche, en tanto, se prevén 25° C y un cielo nublado.



¿Cuándo llegará el alivio?



De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes se espera tormentas aisladas durante toda la jornada, con una temperatura mínima de 19° y una máxima de 24°.

Se generarán áreas de tormentas sobre el departamento La Capital en Santa Fe y zona aledaña en la provincia de Entre Ríos, que pueden extenderse, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Luego, para el martes, se prevén tormentas aliadas durante la mañana y una temperatura que irá desde los 18° hasta los 23°. Finalmente, para el miércoles, se pronostica un cielo algo nublado y una temperatura que irá desde los 14° hasta los 29°.