En declaraciones radiales

Maduro: "Las relaciones con Argentina no están mal pero podrían estar mejor"

El presidente venezolano se quejó de que el diálogo con el gobierno de Alberto Fernández no está en los niveles altísimos de la época de Hugo Chávez y Néstor Kirchner.

Crédito: Reuters

“Yo creo que podrían estar mejor, mal no está pero podrían estar mejor”, aseguró el presidente venezolano Nicolás Maduro sobre los vínculos con el gobierno de Alberto Fernández en declaraciones radiales. Para el chavista habría que avanzar “un poco más en la construcción de confianza”. Yo le diría a Alberto Fernández que retomemos los proyectos de cooperación en la construcción de barcos, en salud… Se puede avanzar mucho más”, reclamó. “Más adelante, cuando las condiciones estén dadas, debemos retomar la construcción de la casa grande, de la Unasur, porque esa es la herencia de los libertadores. Creo que en el momento que se creen las condiciones, hay que dar ese paso, es lo que geopolíticamente está pendiente”, afirmó. El chavista se quejó de que el diálogo con Argentina no está en los “niveles altísimos del pasado”. “Nosotros vamos a trabajar para ampliar, mejorar y estrechar las relaciones” afirmó. Cuando le preguntaron si creía que había distancia con el gobierno de Fernández, explicó que “no ha sido facil reconstruir la confianza” y culpó al ex presidente argentino Mauricio Macri, uno de los referentes regionales en la denuncia de los atropellos contra los derechos humanos del régimen venezolano, y uno de los impulsores del Gurpo de Lima que en los últimso años motrorizó las acusaciones. Maduro aseguró tambien que espera avanzar en la construcción de un barco venezolano en Argentina, que se llamará “Eva Perón”, pero que aún no han podido terminarlo porque no han podido “mover los recursos” para terminar la inversión en Astillero Río Santiago. “No tenemos cuentas bancarias, el imperio nos prohíbe tenerla para mover recursos”, insistió. El venezolano, y muchos de sus funcionarios más cuestionados como Diosdado Cabello, suelen aprovechar las oportunidades mediáticas para exigir más demostraciones explícitas de la alianza con el gobierno argentino.Si bien durante la campaña presidencial Fernández llegó a condenar algunas maniobras chavistas, una vez en el poder ratificó la alianza. Invitó a los funcionarios del régimen a su asunción en diciembre de 2019 y votó en contra de todas las determinaciones de la OEA en las que quedaron evidenciadas las violaciones sistemáticas de la dictadura. A mediados de mayo pasado, de hecho, el presidente argentino opinó sobre situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema estaba desapareciendo”. Crudo y directo, el líder opositor Juan Guaidó refutó la declaración: “No están desapareciendo las violaciones a los derechos humanos, están desapareciendo los seres humanos”. Durante la entrevista, también negó las acusacioens en su contra en La Corte penal Internacional. “Es el mundo del revés” se quejó, aun cuando la fiscalía de la CPI confirmó en agosto pasado que el régimen de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que dichos delitos deben ser investigados. “La Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor Karim Khan. A las investigaciones de La Haya, se suman los informes de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que detallan el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen chavista a la disidencia opositora en Venezuela.

