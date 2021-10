Juan Manuel Cerúndolo perdió la final del Challenger de Lima

El argentino Juan Manuel Cerúndolo perdió este domingo por la tarde la final del Challenger peruano de Lima, al caer en el partido decisivo ante el chileno Nicolás Jarry por 6-2 y 7-5.

El porteño Juan Manuel Cerúndolo, situado en el puesto 94 del ranking mundial de la ATP, fue superado por Jarry (202), luego de 1 hora y 21 minutos de partido.

Title No. 2 in 2021 💪@NicoJarry is the champion in Lima, claiming his second #ATPChallenger crown of the year.



The 🇨🇱 did not drop a set all week. pic.twitter.com/kOMoPRyE18