https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 7:32

7:29

¿Serán pareja?

Brad Pitt fue visto con la ex mujer de otro famoso de Hollywood

Al ganador del Oscar no se le conoce un romance desde su comentada relación con la modelo alemana Nicole Poturalski.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

¿Serán pareja? Brad Pitt fue visto con la ex mujer de otro famoso de Hollywood Al ganador del Oscar no se le conoce un romance desde su comentada relación con la modelo alemana Nicole Poturalski. Al ganador del Oscar no se le conoce un romance desde su comentada relación con la modelo alemana Nicole Poturalski.

Brad Pitt podría tener una nueva mujer en su vida. Según varios medios estadounidenses, el actor de 57 años fue sorprendido en una cita con la ex esposa de Jack Osbourne, Lisa Stelly. Los dos fueron vistos en el Bel Air Hotel durante el fin de semana. El momento para la salida pública parece conveniente considerando que se produce en medio del reencuentro de Angelina Jolie con su primer ex marido Jonny Lee Miller. También hay rumores de que la actriz mantiene un romance con The Weeknd. Un informante dio a conocer que a sorprendió a Pitt y Stelly el sábado, escribiendo en el sitio de cultura pop Deuxmoi. El sujeto estaba etiquetado, “¿Brad Pitt en una cita?”. La fuente proporcionó detalles del supuesto encuentro entre el ganador del Oscar y Stelly, quien terminó su romance con el actor de “Pitch Perfect”, Skylar Astin, el mes pasado, recoge el sitio Radar Online. Foto: Gentileza “99% seguro de que vi a Brad Pitt con Lisa Stelly (ex novia de Skyler Astin / ex esposa de Jack Osbourne) en el restaurante del Bel Air Hotel anoche”, escribió el informante. “Entraron rápidamente y se sentaron en un reservado privado en la parte de atrás, así que solo pude echar un vistazo rápido”. La última relación conocida de Pitt fue con la modelo alemana Nicole Poturalski. La pareja se había conocido en una fiesta después del estreno en Berlín en agosto de 2019 de la película “Once Upon a Time in Hollywood”. Fueron vistos por primera vez en el aeropuerto Le Castellet en Francia. La relación con Poturalski generó controversia ya que la mujer estaba casada y tenía un matrimonio “abierto”. El romance terminó tres meses más tarde. Stelly se casó con el hijo de Ozzy Osbourne en 2012. Solicitó el divorcio en mayo de 2018 solo tres meses después de dar la bienvenida a su tercer hijo. Finalizaron su divorcio en 2019 y comparten tres niños juntos: Pearl, 9, Andy, 6 y Minnie, 3. Tenés que leer Brad Pitt tendrá la custodia compartida de sus hijos con Angelina Jolie La mujer hizo oficial su relación con Skylar en julio de 2020. A pesar de estar juntos durante un año, su relación no duró mucho. Se reveló que terminaron su romance en septiembre pasado, pero todo fue en muy buenos términos. “Ambos están muy ocupados, pero no hay ningún drama entre ellos”, dijo una fuente a People, y agregó: “Todavía se aman y se apoyan mucho y definitivamente es difícil para los dos”. En cuanto a la ex esposa de Pitt, Angelina mantuvo varios encuentros con su primer ex marido a principios de este mes. Fueron fotografiados en una cita en Los Ángeles. No es la primera vez de este año que comparten tiempo juntos. Jolie fue vista entrando sola al apartamento de Miller en Nueva York en el mes de junio. Foto: Gentileza Los actores se enamoraron en el rodaje “Hackers”, en 1995, cuando ella tenía 20 años. Estuvieron casados entre 1996 y 1999. A pesar de que han seguido siendo amigos desde su separación, Jolie ha expresado públicamente su pesar por haber terminado el matrimonio. En una entrevista de 2004, la actriz dijo que divorciarse del británico “fue probablemente la cosa más tonta” que ha hecho. Después de esta relación, Jolie se casó y se divorció dos veces más: de Billy Bob Thornton, con quien estuvo del 2000 a 2003, y de Brad Pitt, con quien hoy está en muy malos términos, mientras que Miller estuvo diez años casado con la actriz de “Law & Order” Michele Hicks, de quien se separó en 2018 y con quien tiene un hijo, Buster Timothy. Jolie evitó responder una pregunta sobre la naturaleza de su comentada relación con The Weeknd mientras promocionaba su última película, “Eternals”. También es relacionada con Tenés que leer Preocupación: Brad Pitt salió en sillas de ruedas de un centro de salud Cuando aparecía en el programa “Daily Pop” de E! con su coprotagonista Salma Hayek, el presentador Justin Sylvester le preguntó a Jolie si sus hijos estaban más entusiasmados con su película de Marvel o su amistad con el cantante de “Secrets”. “Están muy entusiasmados con esta película, si eso es lo que estás preguntando”, dijo una sonriente Jolie, mirando a su compañera, que guardó silencio. “Están muy entusiasmados con esta película”, repitió la ganadora del Oscar, evitando así la pregunta. La estrella de “Maléfica”, de 46 años, y The Weeknd, de 31, han sido vistos compartiendo varias cenas en Los Ángeles en los últimos meses, lo que generó rumores de que los artistas mantienen un romance. Algo que ellos no niegan ni confirman.

El Litoral en en