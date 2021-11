Messi: "Nadie me pidió que jugara gratis"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El argentino, actualmente en el PSG, afirmó "Me rebajé el sueldo la mitad y estábamos en disposición de ayudar al club" sin embargo tuvo que dejar el Barcelona.

El delantero argentino Lionel Messi brindó detallas de lo que fue su salida del club Barcelona "Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis. Se me pidió que me rebajara el sueldo un cincuenta por cierto y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club" expresó al diario deportivo Sport.

La marcha del argentino al Paris Saint Germain sorprendió a todos, pero ya pasaron varios meses que viste la camiseta del club parisino "Fue un cambio grande que, como dije en su momento, no me imaginaba. Por suerte ya estoy acomodado, los niños ya están en el colegio, nosotros instalados más o menos en la rutina del día a día. Estamos contentos".

Al ser consultado sobre su vuelta al club catalán, el argentino respondió Sí. Siempre lo dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento. No sé si va a ser en el Barcelona, o no. O si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, de me gustaría volver a aportar en lo que pueda porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien, que siga creciendo y que siga siendo uno de los mejores del mundo".

Por último, quien fuera uno de los máximos ídolos de la historia del Barcelona, analizó el presente de su ex equipo "Tiene una gran plantilla, juega muy bien. Los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos como es el caso de Gavi. A nivel de equipo están bien. Con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí porque es uno de los mejores del mundo. Siempre va a pelar por la liga y por los objetivos aunque luego se pueda dar o no".