Michlig, González y Barceló habilitaron nueva iluminación led en Moisés Ville

El senador Felipe Michlig y el diputado Marcelo González junto al presidente comunal de Moisés Ville, Gustavo Barceló encabezaron un acto institucional mediante el cual se dejó habilitada la iluminación led sobre calle 25 de mayo; oportunidad en la que se procedió a la entrega de elementos y herramientas del Programa Departamental “Superarse”, además entregaron aportes del Programa de Fortalecimiento Institucional, elementos de cocina al hospital e indumentarias a deportistas.

En la oportunidad, el senador Michlig también se reunió con representantes de diferentes instituciones para intercambiar inquietudes y compartir proyectos en vista de colaborar en su ejecución. “Siempre es un gusto estar en Moisés Ville, porque la excelente administración de Gustavo Barceló permite que el pueblo no pare de crecer. Nosotros acompañamos en todo lo que podemos y trabajamos para mejorar la vida de cada uno de los moisesvillenses, lamentamos no tener el acompañamiento del gobierno provincial, pero eso no nos paraliza, nos obliga a reforzar los esfuerzos para obtener buenos resultados como los que hoy estamos viendo aquí”, mencionó Michlig.

Nueva iluminación LED

En el marco del Programa Departamental de Iluminación LED (Pro.Di. Led) las autoridades dejaron oficialmente habilitadas la nueva iluminación LED a lo largo de calle 25 de mayo, hasta el hospital local, con 30 equipos de última generación.

El Pte. Comunal Barceló agradeció al Senador Michlig que “fue el creador del Pro.Di.Led que es muy beneficioso y que nos permite ir embelleciendo nuestra comunidad”. Al tiempo que recordó que “ahora estamos llegando hasta el hospital con nueva iluminación sobre 25 de mayo y hace poco habíamos inaugurado la nueva iluminación Led sobre el ingreso principal a la localidad (sobre calles Teodoro Hertz y Barón Hirsch), consistentes en 56 nuevos dispositivos de 180 watts de potencia”.

El diputado González explicó sobre la iluminación led que “no solo iluminan mejor, sino que también son más económicas, no dañan el medio ambiente, brindan mayor seguridad y una excelente estética urbana”.

Aportes institucionales

Durante la ceremonia concretada bajo la nueva iluminación led, junto al júbilo de numerosos vecinos las autoridades entregaron $ 362.600 del Programa “Superarse”, proveniente de la comuna y del programa de fortalecimiento legislativo, que permitió la adquisición de elementos de trabajo y herramientas para 9 familias de Moisés Ville.

Por otra parte, entregaron $ 160.000 del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Senadores para las subcomisiones de fútbol, de bochas y de pádel del Club Tiro Federal. Por otra parte, el senador entregó una cocina industrial y un horno pizzero al hospital local.

“Días pasados habíamos recibido está inquietud del hospital y rápidamente nos pusimos en campaña para poder adquirir estos elementos que sirven para la gastronomía del nosocomio que tan importante es para toda la comunidad”, dijo el legislador.

Segunda entrega anual del F.A.E.

Las autoridades hicieron efectiva la segunda entrega Anual del Fondo de Asistencia Educativa por un valor de pesos 1.924.000 destinados al mejoramiento edilicio y equipamiento para las instituciones educativas. Los recibieron directores y Cooperadores de: Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 426 Domingo Faustino Sarmiento. - Son Pesos: 275.000; Escuela Primaria Provincial Nº 6054 Vicente López. - Son Pesos: 275.000; Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 274 Soldados Argentinos. - Son pesos: 275.000; Escuela Fiscal Nº 462 Joaquín Víctor González. - Son Pesos: 275.000; Centro de Educación Rural Nº 610 – Sara Sarmiento de Córdoba- Colonia Mutnik.- Son Pesos 192.266; Centro de Educación Rural Nº 589- Feliciano Chiclana – Colonia Wavelberg.- Son Pesos: 192.266; Taller de educación Manual Nº3016 – 18 de Julio de 1994.- Son Pesos: 192.266; Esc. De Ens. Media para Adultos- anexo Moisés Ville- Son Pesos: 123.600 y Centro de Educación Primaria para Adultos.- Son Pesos: 123.600.

Durante el acto se destacó la presencia -además- de los Ex Presidentes Comunales: Arminio Seirferheld, Luis Strass, Omar Delbino y Abel Urban. Miembros de la Comisión Comunal, representantes de las instituciones referidas y vecinos en general.