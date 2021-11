https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 11:17

11:06

A la tardecita visita a Patronato en Paraná

Sin Goltz y sin Bernardi, el campeón pisa hoy el Grella

Además del capitán cordobés, que directamente no viajó, se quedó afuera el experimentado zaguero por una carga en la zona de la pantorrilla. Si bien no está confirmado, el "Barba" defenderá con línea de cuatro.

Saltó para afuera. Paolo Duval Goltz, en las alturas, como zaguero sabalero. Justo ahora, que estaba en un gran nivel, se queda afuera por tener demasiado cargada la pantorrilla. Crédito: Pablo Aguirre



Saltó para afuera. Paolo Duval Goltz, en las alturas, como zaguero sabalero. Justo ahora, que estaba en un gran nivel, se queda afuera por tener demasiado cargada la pantorrilla. Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

A la tardecita visita a Patronato en Paraná Sin Goltz y sin Bernardi, el campeón pisa hoy el Grella Además del capitán cordobés, que directamente no viajó, se quedó afuera el experimentado zaguero por una carga en la zona de la pantorrilla. Si bien no está confirmado, el "Barba" defenderá con línea de cuatro. Además del capitán cordobés, que directamente no viajó, se quedó afuera el experimentado zaguero por una carga en la zona de la pantorrilla. Si bien no está confirmado, el "Barba" defenderá con línea de cuatro.

Por Redacción EL SEGUIR Una inesperada baja de último momento tendrá el campeón legítimo y vigente del fútbol argentino cuando esta tarde, desde las 19, pise el césped del estadio Presbítero Bartolomé Grella de la ciudad de Paraná para jugar frente a Patronato de la Juventud Católica. Es que estando concentrado en la misma capital de la provincia de Entre Ríos, se quedó afuera a último momento el experimentado zaguero Paolo Duval Goltz, con una carga en la zona de la pantorrilla. Como Colón juega hoy lunes y vuelve a jugar el sábado frente a Platense en el Cementerio de los Elefantes, hubo una charla entre el cuerpo técnico, los integrantes del staff médico y el propio futbolista para acordar "no arriesgar" contra Patronato, darle descanso a la zona mencionada (pantorrilla) y comenzar con un tratamiento para poder fortalecer y volver con todo para las fechas finales. Como se sabe, Paolo Goltz es referente total en el grupo, hombre de confianza del entrenador y ordenador de la última línea. En consecuencia, el campeón, que viene de ganar tres de los últimos cuatro partidos ante rivales calificados (San Lorenzo, Talleres y Estudiantes de La Plata), se queda sin Goltz justo cuando el "Barba" había empezado a preparar la línea de cinco para las fechas finales de la temporada. Tenés que leer Los hinchas de Colón afuera, Aliendro adentro La baja de Paolo Duval Goltz, a último momento y en Paraná, se suma a la del cordobés Christian Bernardi, el todo-campista que casi siempre es titular porque además es referente con la cinta de capitán en el equipo campeón luego de la partida de "Pulga" Rodríguez. Más allá de la vuelta del desequilibrante Rodrigo Aliendro, que cumplió la fecha de suspensión ante Estudiantes por la roja contra Argentinos Juniors, está más que claro que ahora (con la baja de Goltz) el esquema táctico del "Barba" será 4-4-2 bien elástico y definido contra Patronato. Enfrente, sin dudas, aparecerá un rival que está "apretado": jugó bien varios partidos pero no pudo cerrar los resultados y se quedó sin puntos determinantes para su pelea. El "Patrón" de la provincia de Entre Ríos acumula 17 unidades y lleva ya 12 encuentros sin festejos, con 6 empates y 6 derrotas. Muchos se animan, en la previa, a hablar de "partido-bisagra" para la continuidad de Iván Delfino en caso de no sumar frente al campeón. El "Negro" viene de igualar 2-2 como visitante de Atlético Tucumán el pasado lunes, con un doblete del uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, jugador por el cual los dirigentes están conformando un fondo de aportes para poder retenerlo, al menos hasta el final de la temporada que viene. Se cambia el horario con Platense En el contexto de lo que fue la producción especial de El Litoral por la Capital Federal, con notas exclusivas a Claudio "Chiqui" Tapia (presidente de la AFA), Eduardo Spinosa (Director General de la Liga Profesional de Fútbol) y Matías Lammens (Ministro de Turismo y Deportes), el enviado de este diario logró confirmar que Colón pidió formalmente cambiar el horario del próximo partido de local, que será este sábado 6 contra Platense a las 13.30. El mismo José Alonso, vice sabalero y mano derecha de Vignatti en AFA/Liga, realizó el pedido: "No podemos, con las altas temperaturas, jugar 13.30 en Santa Fe". Con el antecedente de Unión-Rosario Central (estaba programado para las 13.30 pero finalmente se jugó a las 15.45), en las próximas horas se confirmará el nuevo horario de Colón-Platense en Santa Fe. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: