Hamilton: "Sufrí racismo por parte del público"

El siete veces campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton contó en una entrevista a Wall Street Journal lo que debió soportar en la categoría por su color de piel "Recuerdo el primer año en que entré a este deporte y sufrí racismo por parte del público y nadie dijo nada".

Hamilton es el máximo ganador de la F1, le sigue Michael Schumacher con cinco campeonatos, "Yo no era feliz. Había conseguido mi sueño, pero no era yo, no podía ser yo y no tenía la confianza en mí mismo por aquel entonces, así que simplemente me mantuve callado. Reprimimos tantas cosas que no nos damos cuenta del dolor que experimentamos".

JUSTICE for George! The emotions I feel right now are hard to describe. Derek Chauvin has been found guilty. This is the first time that a white officer has been convicted for killing a black man in Minnesota. This is monumental, George’s death is not in vein. pic.twitter.com/m6FrqdGljP