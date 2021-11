https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 11:40

11:37

Con cero, poco o mucho conocimiento de informática "Chicas Programadoras": la novedosa iniciativa de la Municipalidad de Venado Tuerto

El Gobierno de Venado Tuerto, a través de las direcciones de Empleo y Educación, lanzó el Club de Chicas Programadoras, un espacio de capacitación en el que pueden participar chicas de 13 a 17 años, “con cero, poco o mucho conocimiento de informática”. No hay costo por participar, y se proveen las computadoras y el acceso a internet en forma gratuita.

El club pretende no solo enseñar a programar, sino especialmente transmitir a las chicas el entusiasmo por la informática y por el potencial transformador que tiene. Serán diez encuentros, los lunes y miércoles de 19 a 21, con estructura de enseñanza no formal y lúdica. No requiere conocimientos previos.

Entre los contenidos, se encuentran: programación de videojuegos (Scratch); Appinventor inicial; Programación Web Inicial (Html y CSS). La primera clase se efectuará el lunes 8 de noviembre, de 19 a 21 horas, en la sala de Informática del Instituto Dante Alighieri (Chaco 951), con un cupo de 20 inscriptos.

La preinscripción podrá hacerse hasta el 4 de noviembre en el link Cursos de la página web municipal (venadotuerto.gob.ar).

Con información de Sur24