Munúa, su idea ofensiva y el desperdicio de "goles" errados

Después del innecesario sufrimiento de los minutos finales ante Rosario Central, el técnico de Unión tiene cosas buenas para rescatar (la convicción con la que salieron a jugar el partido) y otras para trabajar (la ineficacia frente al arco rival, pese a convertir tres goles).

Si el tercero de Unión hubiese llegado mucho antes, supongamos a los 30 minutos del segundo tiempo, la visión de los hechos cambiaría. No sería lo mismo haberlo liquidado 15 minutos antes de los 90, que hacerlo en el segundo minuto de descuento. Y mucho más cuando un par de minutos antes, una atajada excepcional de Sebastián Moyano lo terminó salvando de un casi seguro empate, lo cuál se habría constituido en una flagrante e inaceptable injusticia. Pero el fútbol tiene de estas cosas extrañas que, por algo, lo erigen como el deporte más lindo e impredecible.

La cantidad casi obscena de situaciones de gol desperdiciadas constituyen un mérito y un defecto en sí mismo. El mérito es haberla creado; el defecto es no haberlas aprovechado. Munúa dijo que fueron 18 y es muy posible que tenga razón. Pero si no fueron 18, habrán sido 17 o 16. Fueron muchas. Casi podría decirse que una cantidad poco frecuente en un fútbol en el que muchas cuestiones de los análisis se miden por la eficacia o no de un equipo. ¿Cuántas veces se dijo que el gran mérito fue la eficacia o la practicidad para aprovechar una, dos o tres situaciones de gol en un partido?, ¿muchas, no?. Unión padeció esa ineficacia, aún admitiendo que hizo tres goles. Que no es poco.

Vamos al funcionamiento. Con Azconzábal, se veía un equipo incierto, confuso, cambiante. La responsabilidad mayúscula era del propio entrenador. Ponía y sacaba jugadores, cambiaba esquemas, cambiaba roles o funciones dentro del equipo, no le otorgaba confianza a los futbolistas. La idea era buena, casi siempre ofensiva. Pero sus actitudes la empalidecían. No había continuidad, salvo algún esporádico pasaje como pudo ser el inicio del anterior torneo (fue el penúltimo equipo en perder el invicto).

La idea de Munúa parece más clara y llana, sin tantos vaivenes. Se le nota la juventud al mediocampo, en todo sentido. Ante Rosario Central, Machuca y Gastón González eran imparables. Roldán y Nardoni presionaron bien en el primer tiempo y esto hizo que Unión se mostrara como un equipo arrollador, ante un rival que permitió todo. Llama poderosamente la atención que en el balance de la tenencia de pelota, haya sido Central el que gane la posesión. Quizás la explicación esté dada por la verticalidad a la que se entregó Unión para aprovechar los enormes espacios que el rival le otorgó en campo propio.

Cuando entró Blasi -por un Vera que estaba amonestado-, se pensó en primer término que era para fortalecer el aspecto defensivo. Blasi se fue al ataque en todas, a veces arriesgando más de la cuenta y hasta ofreciendo la posibilidad de aprovechar el espacio que dejaba a sus espaldas, casi siempre bien cubierto por otro de los buenos rendimientos individuales que tuvo el equipo, que fue el de Franco Calderón. Apunto esto de Blasi, porque entiendo que en esas pequeñas actitudes se puede entender la idea futbolística de un entrenador. Y Munúa manda al frente al equipo. Su idea es ofensiva. Debe mejorarla, sobre todo en el tema de la definición, de la eficacia. Y que eso no le impida ser sólido atrás, porque Unión no es un equipo que transmita mucha seguridad en defensa.

Munúa tuvo un par de aciertos para rescatar. Ponerlo a Machuca de volante por derecha, en una posición que no es la suya, que no es la natural (porque es delantero), fue uno de ellos. El otro fue el de colocar a Roldán como volante central. Ya Roldán había tenido un primer gesto de confianza cuando dirigió el Tato Mosset los dos partidos del interinato, pero jugando de "8". Munúa lo tiró al medio para que maneje la pelota. Y encontró por derecha a un jugador encarador, profundo y con suficiente aire para desdoblarse en el ida y vuelta (Machuca). Es un mediocampo juvenil e inexperto, al que posiblemente le falte la cuota de experiencia y solvencia para manejar situaciones de partido. Sale rápido, con dinamismo y la transición entre defensa y ataque le demanda un par de pases. No parece ser un equipo capaz de detenerse y mover la pelota de un costado al otro hasta encontrar un espacio para aprovechar. Pudo hacerlo ante Rosario Central, sobre todo cuando ganaba 2 a 0. Y sin embargo, siguió atacando como si el partido estuviese 0 a 0.

La cancha

Se observaron sectores del campo de juego con imperfecciones en el césped, dando la sensación de estar "quemado" o directamente "pelado". Si bien a Munúa parece que le gusta que el césped esté bien corto, para posibilitar que se juegue un partido bien rápido y así aprovechar las características de sus jugadores, la impresión es que algo más ocurrió y que por ese motivo el siempre impecable campo de juego en la avenida López y Planes no presentaba el carácter extraordinario de casi siempre.

Casi las tres "G"

Por Ricardo Porta

En la mejor actuación de la era Munúa, el Tate casi escribe las tres G (ganar, gustar y golear) ante un rival directo por Copa Sudamericana. Desde el vestuario traía el primer gol. A los 20 segundos y con una polémica ubicación de Márquez, Luna Diale abrió la cuenta. Concentradísimo, atento y armónico en todas sus líneas, el equipo del técnico oriental, apabulló al adversario que estaba dormido y tardó en reaccionar. Hasta que su artillero puso un testazo incomparable para igualar el histórico récord del "Matador" Kempes y poner en partido al "Canalla".

Jornada agobiante y que gravitó en el desenvolvimiento de los jugadores de ambos equipos. La figura de la cancha fue Imanol Machuca. Imparable arrancando desde el medio y llegando a las últimas líneas del visitante. Muy bien acompañando otra vez por Roldán y Nardoni.

Cuando estaban 2 a 1, el local nuevamente falló en la definición y casi lo lamenta porque su ex, Gamba, cabeceó y cuando se metía en el ángulo superior derecho, apareció Moyano salvando al Tate. Y luego sí, esta vez Munúa se dio cuenta que tenia a García en el banco y lo mandó a la cancha por Márquez y cumplió asegurando sobre el final el cotejo.

Partido clave ganó el rojiblanco. Será importante para el trabajo de la semana. Gana en confianza, valor fundamental en la vida profesional de los futbolistas: La confianza es clave para el rendimiento individual y colectivo.

Quizá sea este punto el logro más importante del oriental cuerpo técnico: Haber sido inteligente para manejar los tiempos y su grupo gane ese trascendente valor que es la confianza. Y cuando un grupo se tiene confianza, será un duro hueso para roer por cualquiera en esta pareja competencia.

"Fatura" y su ida y vuelta con la gente

Jorge Broun tuvo un pasado en Colón, donde logró el ascenso a Primera en el 2014 y luego se quedó a atajar en la máxima categoría, convirtiéndose en un baluarte de aquéllos equipos. Hoy defiende el arco del club en el que surgió, pero el domingo fue silbado por los hinchas tatengues, naturalmente por aquél pasado sabalero.

Los gestos entre el arquero y la gente fueron constantes, sobre todo en el transcurso del segundo tiempo. Más allá de eso, hubo un par de atajadas espectaculares de Broun que demoraron la llegada del tercer gol de Unión, que recién otorgó tranquilidad en los minutos finales del partido, cuando se disputaba el tiempo de descuento.

En contrapartida, hubo algunos ex Unión que pisaron el césped del 15 de Abril pero esta vez en carácter de rivales. Sin dudas que el que mejor recibimiento tuvo, fue Lucas Gamba, ovacionado por la hinchada de Unión y que estuvo muy cerca de convertir, en aquél cabezazo que motivó la extraordinaria atajada de Moyano. Damián Martínez y Diego Zabala pasaron mucho más desapercibidos. Y en el caso de Damián Martínez, con algunas protestas de la gente ante la cantidad de infracciones cometidas, que recién fueron suficientes en el segundo tiempo para que sea amonestado por Mastrángelo, que en esa jugada cometió uno de los tantos errores groseros que tuvo en el partido, cuando cortó la maniobra sin entender que Unión seguía con la pelota y que había una clara situación de ley de ventaja que el juez ignoró.