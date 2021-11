Comenzará la aplicación de terceras dosis de vacuna contra el covid-19 a personas inmunodeprimidas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano, en rueda de prensa en Rosario. En tanto, la funcionaria ratificó la vigencia del uso del barbijo en cualquier espacio compartido.

Sonia Martorano, titular de Salud de la Provincia de Santa Fe, expresó en el ex predio de la Sociedad Rural de Rosario: “Comenzamos con terceras dosis mañana (martes). Terceras dosis van a recibir la citación y es para inmunodeprimidos. Pacientes que toman medicación inmunosupresora, trasplantados, enfermedades autoinmunes. Es un grupo muy puntual. Y mayores de 50 años vacunados con dos dosis de Sinopharm. Son 117.000 personas. Ya tenemos el primer stock para este grupo que es AstraZeneca. Se van a ir citando”.



Por otro lado, la ministra reiteró que el tapabocas sigue vigente como medida profiláctica contra el coronavirus en Santa Fe: “El uso del barbijo sigue estando en nuestra provincia”. Ratificó que se llegó a 5 millones de dosis inoculadas en todo el distrito: “80 por ciento con la primera, 64 con esquema completo probablemente sea lo que nos está en estos momentos dando protección. Hoy se está vacunando en la Rural de 12 a 17 años. Entre 12 y 17, y 3 a 11 estamos en 400.000 vacunados. Esto nos hace una diferencia con otros países que no habían comenzado a vacunar y tuvieron la tercera ola”. Como es costumbre, pidió no relajar medidas y seguir fuertemente con la vacunación. “Para muchos eventos, se van a pedir las dos dosis. Otra cosa importante es respetar los turnos (para vacunarse). Los fines de semana vemos mucha deserción y el lunes vienen todos”, agregó.



En relación a las personas que viajan, comentó: “Desde noviembre no hay aislamiento para aquellos que ingresen al país y tengan las dos dosis de vacunación, que la última tenga como mínimo 14 días más una PCR en las últimas 72 horas. Hay un pedido de no concurrir a megaeventos y entre el día 5 y el día 7 tienen deben hacerse la PCR. Entre provincias, no hay ninguno de estos temas”.



Consultada por la variante Delta, Martorano explicó que el 40% de los casos que se detectan corresponden a esta mutación del virus.