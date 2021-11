https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 14:27

14:25

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa: reconstruir el Cabildo, falta de control, pozos y otros mensajes Pedidos, reclamos y opiniones de los lectores.

Reconstruir el Cabildo

EDUARDO ENRIQUE FIGUEROA

Ya que la Municipalidad se encuentra en plena recuperación del Patrimonio de la Ciudad, es de gran importancia poder reconstruir el Cabildo; parte del edificio de lo que fue nuestra historia política y cultural de la Provincia en el concierto de la formación de la República, con la promulgación de la Constitución Argentina y su reforma de 1994. Un ejemplo de lo que propongo se encuentra en la Provincia de San Luis, que reconstruyó parte de su Cabildo. Quien suscribe realizó idénticos pedidos al Ministerio de Cultura, a la Intendencia, al Concejo Municipal. Sería muy interesante unir las fuerzas de todas la entidades, de gobierno, privadas, ONG, comerciantes, colegios de profesionales y al publico en general para concretar esta obra. Será Justicia.

****

Falta de control

ALBERTO AGUIAR

"Este es un mensaje para algún concejal que se preocupe por el tema: soy vecino de Fomento 9 de Julio. Se están haciendo obras, algunas hipernecesarias, pero nadie controla nada. A veces a la mezcla para edificaciones, baches, la traen en camiones. Otras veces, la preparan delante nuestro y uno ve cuando se van y dejan las cosas tiradas, bolsas de cemento ya vencidas. Instalaron ya dos cuadras o dos cuadras y media con las luces nuevas. En la primera cuadra funcionó solo una semana, ¿habrá garantías? Porque no hay nadie, señores, nadie con autoridad, ningún jefe... Los operativos de tránsito, esto que están realizando con el tema de las motos, si la motocicleta la maneja un menor lo hacen caminar 50 metros y cuando desaparece de la vista se va. No hay autoridades. Por eso pregono que algún concejal que se interese por esto participe de los operativos de tránsito, como también que verifique las obras que se realizan en los barrios. Aunque no sea tema de él, pero está cobrando un sueldo. Nosotros los vecinos somos los que pagamos los sueldos. Espero también que el diario participe con algún cronista, para que muestre la irresponsabilidad de algunos seudofuncionarios municipales o también provinciales, porque también en Vialidad tienen su tema".

****

Cambio de luminarias

RAÚL ACEVEDO

"Quiero denunciar el mal trabajo en la iluminación municipal. Calle Vélez Sarsfield 5300 - 5400. Esto es Vélez Sarsfield y Salvador del Carril. El día lunes pasado cambiaron la iluminación, los artefactos por la nueva iluminación led. Ahora bien, no funcionaban con el viejo sistema, tampoco con el nuevo, el led. Un trabajo pésimamente realizado. La Municipalidad es un descontrol porque nadie ve las cosas. ¿Quién paga y controla estos trabajos? Seguramente, esto se da en varios puntos de la ciudad".

****

Falta de control II

CARLOS ARIAS

"Por las redes sociales, radios, diario, he tomado conocimiento de la insuficiencia destacadísima en el alumbrado público en la ciudad. Por mi profesión recorro la avenida Almirante Brown en toda su extensión y Av. Galicia. Las dos tienen iluminación led desde hace ya un tiempo. Es notable la cantidad de focos quemados, luces que no funcionan. ¿Qué hace al respecto el Honorable Concejo Municipal?, ¿no se ocupa para nada? ¡Cuánta ineptitud e ineficiencia! Y los concejales de la oposición, ¿no cortan ni pinchan?, ¿están al tanto de las licitaciones millonarias que lleva a cabo la Municipalidad? ¿Alguien controla los resultados, cita a los secretarios de Obras Públicas, de trabajo, o lo que sea? ¿Los controles se hacen, existen, se ejecutan las garantías?".

****

Una ciudad llena de pozos

ROBERTO ACUÑA

"¿Cómo poder explicarle al intendente que no se puede vivir con tantos pozos? Debería haber una cuadrilla de operarios de la Municipalidad arreglándolos. Con solo transitar por las calles, se darán cuenta que hay millones de pozos, producto de la desatención del intendente anterior y del intendente actual. Además del retroceso como ciudad que estamos teniendo, en muchos aspectos, el romper el tren delantero de un automóvil por la falta de cuidado de las calles, por lo cual pago los impuestos al día, es inconcebible. Lo que más lamento es que yo voté al intendente actual, por eso me veo en el derecho de exigirle que haga algo, que no hable en potencial, sino que sea un hecho que lo podamos palpar a lo que promete. Son muy peligrosos en algunos sectores esos pozos, peligrosos para una bicicleta, una moto, o alguien que queriendo esquivarlo pueda provocar un accidente grave. El tema es ¿quién se hace cargo si esto sucede?".

****

Llegan cartas

Socialista de lo ajeno y conservador de lo propio

DR. MARIO ALFREDO PILO (*)

"No siempre la culpa es del chancho. En nuestra asociación se ha discutido hasta el cansancio si la corrupción es solo o primero gubernamental o social. Solo creo que en esta pendularidad, donde ninguna institución se salva, ni las políticas ni las sociales, el pescado se pudre desde la cabeza, aunque cierto es también que el representante nunca puede ser muy distinto del representado. Así decía Ortega y Gasset, también el propio Stalin, nada demócrata, por eso ídolo de los Kirchner en sus relaciones carnales con Rusia. Todos criticarán el nepotismo de políticos que nombran a sus familiares en cargos públicos, pero nadie se autocritica de haber conseguido por amiguismo o clientelismo, cargos públicos para sus familiares. Si se subsidia al otro, lo criticamos por vago, si se nos subsidia a nosotros, es justo. El campo y la industria por igual cuando andan bien no quieren que el Estado se meta. Son ultraliberales. Cuando las cosas andan mal, el Estado debe subsidiarlas; se vuelven ultrasocialistas. En la Argentina, la mayoría es socialista de lo ajeno y conservador de lo propio. La dirigencia gremial hace 100 años que está atada a sus sillones, pero reclama por democracias ajenas.

La viveza criolla es el pan nuestro de cada día. A nadie le importa si conduce a la anomia boba, en donde todos nos perjudicamos por igual, como decía Carlos Santiago Nino. Los magistrados judiciales juzgan los despidos encausados para reponer a los agentes. ¿Alguna vez se juzgan por haber hecho nombrar incausadamente a sus familiares?, ¿o por permanecer en sus empleos cuando son totalmente ineptos, o por no pagar Impuesto a las Ganancias como cualquier trabajador? No.

Los gremios sindicales públicos auditan los concursos de ingresos de personal público.

(*) Vicepresidente ejecutivo de la Asociación Civil Anticorrupción