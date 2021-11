https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.11.2021 - Última actualización - 14:38

14:36

Mirada desde el sur El próximo Gobernador de Santa Fe Es difícil escapar al análisis de los orígenes. Los más votados de Rosario tienen genes de TV. Tres fraguas autorizadas: peronismo, radicalismo, socialismo. Antes, durante y después la televisión y su genética.

Las elecciones del 14 de noviembre del 2021 son la encuesta más firme del territorio provincial. Quiénes están, quiénes permanecerán y quiénes pueden/deben crecer hasta aspirar a la Gobernación de la provincia. Esos números no son mentira de "encuestadores", una profesión tan devaluada como la de los curanderos… y cuidado: ambas actividades persisten.

La Constitución Provincial contiene una falleba extraordinaria: no hay segundo mandato. Hasta ahora ha funcionado perfectamente. El odio, las cuestiones de palacio y hasta las terrenales envidias, han sido eficaces vacunas. Gobierna 4 años y se retira cada titular del Ejecutivo provincial. Aplausos. A la cola. Espere su turno para volver. Volver desde el norte o desde el sur… llegar desde dónde… el dilema hamletiano con vericuetos; ser o no ser y desde dónde.

DOS PROVINCIAS DOS

Sigue en operaciones el sistema cultural, patrimonial, histórico y, claro está, económico social, que divide sur y norte. Aún los que sostienen que esto es fetichería, superchería, capricho o simplemente mentira, caen en la convención y equilibran las fórmulas con uno de allá y uno de acá. Ahora debe sumarse el género. Padrón masculino y femenino (la inversa también es válida).

El nuevo condimento es el valor mediático. Mutis, Reutemann, Evaristo Monti, Elbio Martínez, Luis Etcheverry, González Riaños, Castelló, Susana Rueda, Aldo Poy y "La chancha " Cozzoni, el cocinero del mondongo feliz (Marcelo, el menor de los hermanitos Megna), Lewandowsky, Losada, Cavatorta, Tessandori, Seisas, Cardozo, Norma López, Jatón, Betanín… la lista es larga y, con excepción de los primeros, ya fallecidos (Mutis, Reutemann, Monti, Elbio Martínez) los demás siguen o pueden seguir.

MAQUILLAJE, SONRISA Y HORARIO CENTRAL

Eje: no hay partido que no pruebe con un mediático. Todos y cada uno de los partidos en actividad, a su medida y armoniosamente lo hicieron, lo hacen, lo harán. Por algo será. Argumento primero: no cuesta nada que lo conozcan, ya son conocidos. Argumento segundo: no los pueden acusar de corruptos, coimeros o fracasados en la gestión. Como en los matrimonios por poder, la decepción es cuando la gestión pública los desnuda.

La Peste aceleró este valor mediático y las elecciones de noviembre dejarán en carrera a varios y mordiendo la polvareda de la lejanía a muchos.

LA SALA DE ESPERA SE LLENA

Desde el sur Marcelo Lewandowsky y Carolina Losada serán senadores, a excepción de un cataclismo llamado Clara García, que nadie prevé. La duda es si el segundo senador es peronista o de esa agrupación de voluntades radicales con la pancarta y la sonrisa de Macri/ Bullrich/ Larreta. Sacnun o Scarpin, ese es el dilema.

Si el segundo senador es el Intendente Scarpin (compañero de Losada) muchos envidiarán el sitio de la perdidosa Sacnun, que irá a Gerenciar la Hidrovía. Si, por el contrario, la segunda senadora es Marilín Sacnun, el radical Scarpin -segundo en el término del Pro-Cambiemos/ Radicalismo, también llamado Juntos por el Cambio- quedará posicionado a la par o mejor que Pullaro. Como se advierte con los nombres mencionados, aparecen esperanzados actores políticos. La Gobernación es el faro.

Pullaro, del sur y Scarpin, del norte, tienen aspiraciones de gobernar Santa Fe. No son los únicos. La próxima Gobernación solo está inhibida para dos personas. Omar Perotti y Alejandra Rodenas. Digresión: en diciembre del 2021 se disipará la bruma de La Peste y la interna peronista y sabremos qué hace y qué puede hacer en gestión política la vicegobernadora en ejercicio.

PACTOS PRE EXISTENTES

Si bien Carolina Losada tiene una biografía que la hace santafesina (rosarigasina, en rigor, pero con poco uso) su vida no ha sido de comité y pancartas y ya se ha dicho: el valor mediático es importante. Su creador es Julián Galdeano. Deben Carolina y Galdeano, lejos de Pigmalión y Galatea, resolver el esquicio. Losada puede y debe aprender todo del arte de "politiquear" y nada quita que finalmente apueste a un sueño de muchos: primera mujer gobernadora de Santa Fe. Por el mismo caminito va la señora Clara García.

Lewandowsky (nadie duda de su senaduría nacional) deberá decidir si juega al territorio estrictamente sureño (intendencia de Rosario) o busca la gobernación de Santa Fe. Dentro del peronismo la cocción es rara, pero no definitivamente alocada.

EL PESO DEL SUR/SUR

Javkin, actual intendente rosarino, es la última apuesta de la burocracia socialista para no perder el puesto… y el sueldo a fin de mes. No aparece un socialista que remplace al fallecido Lifschitz ni cargue con la buena memoria de Binner y el tono gris culposo de Bonfatti. Ser piloto de un avión bombardero yankee en 1945 es volar en el Enola Gay, cierto o mentira, y Bonfatti comparte almanaque con Los Monos, con la misma carga de espantosa memoria.

Javkin no es socialista, era radical y sus mejores aliados se reconocen como… "radicales sueltos"… y no es una broma de este cronista.

Javkin juega a crecer administrando Rosario con protocolo de buenas costumbres y tabla de surf y no hay un socialista que se oponga (se la dejaron fundida) tampoco se conocen radicales que le disputen la partida de truco donde deberá cantar la "falta envido" para el segundo período o el viaje por la Autopista hacia Casa Gris. Javkin deberá apostar a uno de los dos Ejecutivos. Fácil y difícil, según se estime el riesgo. Pocos representan claramente la definición: hombre y circunstancia. Eso es Javkin.

LA GRILLA DE PARTIDA LLEGARÁ

No es sencillo pensar en Jatón/ Corral/ Barletta como candidatos a Gobernador. Tampoco a Cleri/ Busatto/ Rossi, nombres que hace un año acumulaban ilusión.

La Peste, como la velocidad del olvido y la poquísima raigambre territorial, los deja como excéntricos, como outsiders que nada ganan y poco importa si traen un diploma de figuras nacionales y ése es uno de los ejes que ha mostrado el voto popular este año con las PASO, son inútiles esas medallas, no sirven los pergaminos de fuera o los padrinazgos.

Vale la cercanía. Mediáticos o muy conocidos por su tarea de gobierno conforman todo el antecedente positivo. Los recomendados o delegados no funcionaron.

Las cartas que juegan son reconocidas. Mirabella, Barletta y Fein, los diputados. Lewandovsky, Losada, García, las senadurías. Para el Concejo los nominados son… Anita Martínez, Seisas y Cavatorta, mientras, con el "equipo B" de Javkin, aparece Tessandori.

Es difícil escapar al análisis de los orígenes. Los más votados de Rosario tienen genes de TV. Tres fraguas autorizadas: peronismo, radicalismo, socialismo. Antes, durante y después la televisión y su genética.

Puede la próxima gobernación escaparse de esta necesidad, de la carga horaria de TV como el aprendizaje… humm. La especialización está en las redes.

Pullaro, Javkin, Lewandowsky, Clara García, Scarpin, Losada, Mirabella, Fein. Mucho sur y poco Norte.

HOY, QUÉ PASA HOY

El destino de Perotti es dejar la huella para otra gobernación peronista (y su propio crecimiento nacional) mientras la oposición tiene, como tarea diaria, dinamitar el caminito. El futuro de la provincia depende de esta opción y su próximo gobernador del resultado de esa pelea con más una sobrecarga: conectividad, redes y relato.

La muerte y la vida son sentimientos, opciones, tragedias, la secuencia de la especie. Lo mismo, pero en las redes y la televisión, comportan una intendencia, una gobernación, una presidencia. Sin conectividad no hay relato, sin relato no hay futuro… Para tener gobierno hay que mantener encendido el cable de las redes de Wi-Fi y el televisor.

No hay partido que no pruebe con un mediático. Todos y cada uno de los partidos en actividad, a su medida y armoniosamente lo hicieron, lo hacen, lo harán. Por algo será.

Es difícil escapar al análisis de los orígenes. Los más votados de Rosario tienen genes de TV. Tres fraguas autorizadas: peronismo, radicalismo, socialismo. Antes, durante y después la televisión y su genética.