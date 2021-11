https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.11.2021

14:57

Siempre picante Video: duras críticas de Ruggeri a Riquelme

Oscar Ruggeri lanzó fuertes críticas para con Juan Román Riquelme. El ahora columnista de fútbol de la cadena ESPN se refirió al ex jugador y actual dirigente de Boca al decir que “como tipo...defraudado total”.

El ex jugador y técnico de San Lorenzo, River, Lanús y la Selección agregó: “Menos mal, gracias a Dios, que no fuimos compañeros. No me hubiese gustado”.

Luego, Ruggeri contrarió a un compañero del panel que dijo que Riquelme era un tipo inteligente. “No es inteligente, Francescoli lo es, ¿lo escucharon hablar?”.

Y cerró el “cabezón”: “No figuren más, el club está por encima de todo”.