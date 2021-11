https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jauría visita vuelve para reencontrarse con su público tras la ausencia obligada, trayendo dos anticipos de su próximo álbum: “Vamos juntos” y “Antes: fuego, ahora: fuego”. En diálogo con El Litoral, el baterista Ray Fajardo contó sobre el proceso creativo del grupo, el show renovado que proponen y mucho más.

Viernes y sábado, en Santa Fe y Rosario Un fuego que no se extingue

Jauría volverá a hollar los senderos santafesinos este fin de semana: el cuarteto integrado por Ciro Pertusi, Ray Fajardo, Sebastián y Mauro Ambesi llegará el viernes 5 a La Sala de las Artes de Rosario (Suipacha y Güemes), con entradas en venta por sistema Entradaplay; mientras que el sábado 6 será el turno de Tribus Club de Arte de la capital provincial (República de Siria 3572), con localidades disponibles en la boletería del local, de miércoles a domingo desde las 18, y a través de Ticketway.

El Litoral calentó los motores conversando con Fajardo sobre los primeros singles del próximo disco, del reencuentro con el público en vivo y la química interna de la creación del grupo.

Fajardo, ex El Otro Yo, transmitiendo su energía desde la batería.Foto: Gentileza Al Dana Fotografía

Reactivación

-¿Cómo están viviendo esta posibilidad de salir de gira nacional después de los parates y la incertidumbre?

-Estamos muy contentos, porque parte de nuestro trabajo es viajar, tocar y llevar la música personalmente a distintos lugares, a distintas personas. Es una parte vital de nuestro trabajo, más allá de componer, hacer canciones y los videos; de la adaptabilidad que tuvimos durante el momento de la pandemia: hicimos algunas cosas por streaming, estuvimos aprovechando el tiempo para la composición o la planificación.

-En ese tiempo aprovecharon para avanzar con lo que va a ser el nuevo álbum. ¿Qué se puede contar de lo que fue hacerlo?

-Hay dos canciones que ya editamos: “Vamos juntos” fue la primera, y la segunda “Antes: fuego, ahora: fuego”. La idea es seguir mostrando y haciendo canciones de a una hasta completar lo que sería el tercer disco del grupo. Parte de lo que van a tener estás nuevas fechas son estas canciones nuevas, como condimento de presentación de algo inédito. La idea es ir completando el disco y seguir con otras canciones también inéditas, nuevas, a grabar.

En el caso de estas canciones elegimos a Ale Vázquez como productor artístico del grupo: es la primera vez que trabajamos con él, pero lo conocíamos, lo admiramos mucho. Así que también tienes ese agregado novedoso o mágico, por lo menos para nosotros, del sonido y el tratamiento que tienen estas nuevas canciones.

-La primera había salido el año pasado y ahora salió la segunda. Cuando salió la primera todavía estaban trabajando en el resto, ¿no es cierto?

-Exactamente.

-La idea es sacar que los primeros lanzamientos haya una autoría predominante de cada integrante. ¿Cómo salió eso?

-Se dio naturalmente, porque en el grupo componemos los cuatro. Desde el primer disco la dinámica de trabajo es ir mostrándonos canciones entre nosotros, donde cada uno trabaja letra y música completamente; después las vamos completando, expandiendo o cambiando a nivel grupal. Esto da también un color o una personalidad agregada a cada una de las canciones, de acuerdo al compositor. Sí bien después el tratamiento es grupal enriquece mucho, porque en vez de tener una sola mirada o dos tenemos cuatro. Trabajar de esta manera empezó antes de sacar el primer disco. También hablando mucho, intercambiando impresiones sobre la realidad, sobre situaciones que cada uno va pasando, reflexiones, etc.

En el caso de estas canciones nuevas, “Vamos juntos” es una composición de Ciro; Generalmente en los discos anteriores los cortes o las primeras canciones que se iban a mostrar eran de Mauro o mías; entonces en este caso pasamos a darle más prioridad a las composiciones de los otros chicos. Seguramente las próximas en salir sean una canción mía o de Mauro.

Si bien alguno de los integrantes de Jauría hace la letra y la música, y va impregnado su personalidad, su experiencia, su propia forma de ver las cosas, después le damos un tratamiento grupal de pulido, refinado, donde participamos todos. Por eso generalmente en los créditos vas a ver que en música estamos todos: es una forma también de expresar el trabajo que hacemos todos por la canción; pero también respetando quién estuvo trabajando cierta idea, por lo cual aparece como autor de la letra. Es la forma que encontramos de balancear.

La idea es seguir mostrando canciones nuevas, continuar haciendo giras por el interior del país, donde viajamos constantemente desde hace muchísimos años: a Santa Fe, que es súper rockera, donde siempre nos esperan.

Exploración

-“Vamos juntos” es un mid tempo bien eléctrico y directo, “Antes: fuego, ahora: fuego” tiene una búsqueda por el lado de los arreglos vocales. ¿Son una muestra de por dónde va esta nueva etapa de Jauría?

-Sí. Elegimos también esos temas porque sorprendieron en cuanto al sonido y el formato, es bastante novedoso. Encontramos un sonido nuevo: tal como decís en toda la parte vocal ya veníamos trabajando desde el primer disco, donde hasta grabé voces yo, que no canto muy bien, imaginate (risas). Toda esa cosa de armonías de coros; también de riqueza vocal, en el sentido de que todo no gire en un solo tono y color de voz, sino aprovechar también que tanto Sebas como Mauro canta muchísimo (desde muy chiquitos, y muy bien) para tener tres voces sonando. Ahora nos está acompañando Nico Villafañe, nuestro “técnico privado”, amigo y productor, en guitarra y voces.

Nos gustan muchísimo todas las bandas que nos han influenciado que utilizan ese recurso, empezando por los Beatles, con todo respeto. Tratamos de llevarlo con nuestras características y nuestras limitaciones a las canciones. A través de los años y las canciones, que te generan otra posibilidad de producción y de mostrar, en el caso de estas dos nuevas se escucha eso: es novedoso a pesar de ser algo que veníamos desarrollando, y vamos a seguir desarrollando muchísimo.

-Nico Villafañe es como es como “el quinto Jauría” en esta gira.

-Está acompañando: Ciro está más concentrado en la voz, largando un poco la guitarra (si bien en algunas canciones toca también la guitarra junto a la voz). Y dijimos a Nico que conoce muchísimo las canciones; siempre trabajó más desde las sombras: preproducciones, arreglos, algunas cuestiones de la producción de vivo, o en estudio para llevar a vivo. Así que nos pareció idóneo, se acopló muy bien a lo que queríamos mostrar en esta nueva lista, este nuevo show de Jauría.

Que tiene nuevas canciones (es como presentar parte de un nuevo disco); tiene muchas canciones de los dos discos anteriores (que se podrían decir qué es que son tres, porque “Libre o muerto” es casi un disco doble) que no veníamos tocando, y estamos incluyendo nuevamente en las listas. Así que ahí está también Nico tocando los arreglos, todo lo que compusimos y grabamos en los discos, que nos gusta llevar al vivo.

Y después “viejas nuevas canciones”, composiciones de Ciro, de Attaque, que forman parte de nuestro repertorio: nos gusta hacerlas, con todo respeto, y sabemos que también la gente siempre quiere escucharlas. Aparte de eso también hay algunas sorpresas, canciones que nunca tocamos y nos venían pidiendo hace mucho: aprovechamos este regreso para concretar esos pedidos y hacer un nuevo show.

Imágenes

-¿Cómo salió la invitación a Tery Langer para meter la guitarra en “Antes: fuego, ahora: fuego”?

-La experiencia y el tiempo que venimos tocando: nos conocemos, nos hemos cruzado. Como fue en el caso de Ciro y yo, que terminamos tocando juntos, o con Pichu (Esteban Serniotti) en un primer momento: él venía de Cabezones, justamente una banda santafesina: punta de lanza de un estilo y una proposición musical que hasta ese momento no se había escuchado, con respecto a la música fuerte, o el nü metal. Nos fuimos cruzando con Pichu, Ciro con Attaque, yo toqué en El Otro Yo durante mucho tiempo; dio como resultado que cuando cada uno abandono sus proyectos terminamos formando un grupo juntos, sumando a Mauro.

Con Tery pasó lo mismo: nos fuimos cruzando mucho, toqué en los primeros shows de Carajo de invitado, en Cemento y El Roxy; en la guitarra, así que imaginate. Cada uno se desarrolló y ganando nuevos espacios, como en mi caso conduciendo la producción artística (que se ve mucho más en el segundo disco, donde estuve al mando del diseño del plan de grabación y mezcla, trabajando con Jim Wirt como técnico allá en Estados Unidos. En el primero estuvo más Pichu, pero estuvimos todos trabajando en la producción

En “Libre o muerto” hice una planificación de dónde grabar: se me había ocurrido como productor artístico grabar con ciertos técnicos de batería, lo que se dice “drum doctor”, o “guitar doctor” para las guitarras; en determinados lugares, y con distintos ingenieros de sonido para las distintas etapas. Para las guitarras elegí a Tery, con el que ya había trabajado en discos de otras bandas que produje. Nos unen muchos años de encuentros, de música, de puntos en común, de mucha admiración; de amistad y cariño. Ahora volvimos a trabajar con él en este disco, ahora bajo la comandancia y la dirección de Ale Vázquez.

-Los dos videos son animaciones de Emmanuel Cappelletti con ilustraciones de Leonardo Pérez, y se continúan entre sí (si bien el segundo es un lyric video). ¿Cómo salió esta propuesta visual?

-Te venía diciendo de cómo se van dando las canciones, en el caso de los videos nos ha pasado mucho también. Muchas veces cuando componés o escribís ciertas frases o imágenes ya imaginás vas a tener que traducir o expandir el formato más allá de la música: hacer un video, fotos, una ilustración de tapa; ya tenés una guía u orientación de hacia dónde llevarla.

Me acuerdo en el primer disco, que Ciro me mostró una música y la estuvimos tocando. Yo le decía que sonaba (todavía no tenía letra) como una especie éxodo, de corrida; daba la sensación de un malón o un montón de indios escapando, corriendo: terminó siendo “Indios kilme”. En la letra se hace más específico, aunque a veces uno puede usar recursos más “fabuleros”, imaginarios, surrealistas, menos concretos, más volados. Siempre tiene algo de imagen, más primitivo incluso, de colores. Eso termina dándole forma después al guión de un video: más como somos nosotros, que vamos haciendo todo de manera muy personal, y empapados de cada una de las sensaciones o ideas que cada uno tiene.

En el caso de estas canciones están empapadas del mundo de Ciro Pertusi, del mundo de Sebastián Ambesi: traen consigo todas esas imágenes, esas sensaciones y esas historias. Comienza en “Vamos juntos” y después algo que se imaginó en esa historia Ciro, y todo lo que contiene.

Abrir rutas

-¿Qué se viene en el mediano plazo, tanto en el lanzamiento de las canciones nuevas como en las giras?

-Los planes son tocar, tocar y tocar. Continuar con la composición y lo que estamos retomando de definir qué canciones de las que cada uno tiene, y las nuevas que fueron apareciendo, van a ser grabadas luego de ser trabajadas por el grupo; para ir completando de a poco este disco. Y después tocar muchísimo, que es lo que más nos gusta: para mí es donde se ve el alma, o las canciones cobran vida (para no hablar tanto de los músicos que integran la banda). Esa comunión que es única, irreemplazable y nuestra, hablando de esta especie humana, que es lo esencial.

La idea es seguir llevando nuestra música y seguir logrando este contacto, este encuentro, esta comunión con la gente que se siente identificada, disfruta y nos acompaña en este camino. En nuestros shows por toda Argentina y Latinoamérica: seguramente vamos a volver a ir como veníamos haciendo asiduamente.